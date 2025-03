Salidas internacionales de Hacienda

Desde que inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los principales temas era la próxima salida del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de quien desde diciembre se sabía que el 28 de febrero dejaba el cargo, pero dado el tema de la entrada de aranceles de Estados Unidos, esa decisión se aplazó y se cumplió el viernes pasado, y ahora será el asesor internacional de la presidencia.

Al quite, como todos saben, entró Edgar Amador, que al menos en el sector financiero tiene todas las credenciales por el buen trato y apertura que ha tenido con todos los sectores, no sólo desde que estuvo en la Ciudad de México, sino desde que asumió el cargo, se reunió con asociaciones y grupos que hasta hace poco no eran atendidos por el secretario, aunque sí por el anterior subsecretario Gabriel Yorio, hoy en un puesto internacional en Estados Unidos, y que seguro seguirá siendo impulsor de México desde su trinchera.

Pero el cambio del secretario de Hacienda que trascendió desde diciembre, ha significado que en la dependencia, el actual secretario haya iniciado desde hace un par de semanas entrevistas para los nuevos cargos en la banca de desarrollo, en donde la pelea se pondrá interesante.

Pero también al mismo tiempo, en el sector hacendario todos estuvieron al tanto del impulso del exsecretario para que Leonel Ramírez Farías, de toda la confianza del ahora asesor económico, se integrara antes de que él se fuera al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También impulsó antes de irse al titular de Banca de Desarrollo, José Limas, quien, todo indica, se integra al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y desde luego, el cambio más reciente, la llegada de Carlos Lerma, como subsecretario de Ingresos que viene de la polémica Altán Redes.

Con este cambio, todos esperan movimientos en al menos un par de organismos, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en bancos de desarrollo, en donde ya ha habido entrevistados; algunos otros cargos no serán movidos, ya que cuentan con el respaldo de la Presidenta, pero, al menos de aquí al 2 de abril veremos nombres de todo tipo circular en los cambios que se vienen, la moneda está en el aire.

¿Qué gobernador seguirá?

Las apuestas corren por todos lados, qué exgobernador podría ser el siguiente perseguido o en una de esas, uno en funciones. Lo cierto es que después de Silvano Aureoles, que junto con su equipo, ya han sido acusados, se dice que el siguiente exgobernador al que le tocará tener problemas judiciales, nuevamente es Francisco García Cabeza de Vaca, exmandatario de Tamaulipas, con todo y que ha librado acusaciones de todo tipo.

Y es que como indicio de ello, la semana pasada fue vinculada a proceso Elda Aurora Viñas Herrera, quien fuera contralora gubernamental de la administración del panista, ya que a la exfuncionaria se le acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas.

Previamente, también fue vinculado a proceso Jesús Alberto Salazar Bazaldúa, exsecretario de Administración, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Ambos exfuncionarios están señalados de probablemente haber autorizado 14 contratos adjudicados de manera directa a dos empresas y a una persona física, cuando debieron haber realizado licitación, por un monto total de 8 millones 233 mil 500 pesos ¿Cómo le habrían hecho? Fácil, habrían fraccionado el importe total de los servicios señalados en los contratos, si bien el monto no es estratosférico, es suficiente para que los procesos se pongan en marcha, así que la historia de ir contra exgobernadores de la oposición será algo que veremos en las siguientes semanas.

Trabajar por las mujeres

La marcha del sábado con motivo del Día Internacional de la Mujer registró todo tipo de exigencias, reclamos y protestas, y es que por donde se vea, si bien hay avances en varios frentes, es un hecho que es lento en temas laborales.

Por ejemplo, en México, por cada hombre joven sin educación, empleo ni capacitación, hay casi tres mujeres jóvenes en igual situación; por cada 100 hombres que terminan la educación terciaria, 36 lo hacen en el campo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la proporción de mujeres se reduce a 14 por cada 100 y solo 4 de cada 10 puestos gerenciales en el país son mujeres, esto con datos del Banco Mundial.

En nuestro país, las brechas más marcadas descansan en aspectos de la educación, acceso a Internet, tiempo dedicado a tareas domésticas y del cuidado no remunerado, participación en puestos gerenciales y propiedad de empresas; y es que las mujeres en México dedican más del doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado sin recibir pago, (6.7 horas diarias) comparación con los hombres (2.7 horas).

Esto sin olvidar que la participación y oportunidades económicas de las mujeres en México muestra rezagos más pronunciados que el promedio de la región en inclusión financiera, acceso a Internet y emprendimiento.

Sólo el 42 por ciento de las mujeres de más de 15 años tienen una cuenta en una institución financiera o por medio de un proveedor de dinero móvil, comparado con 56 por ciento de los hombres. El promedio en América Latina es de 70 y 77 por ciento, respectivamente, sin duda, hay mucho camino por recorrer y ojalá todos se pongan a trabajar en reducir esa disparidad.

Relevo en Caintra

Sin competencia de por medio, al prevalecer la unidad, pero sobre todo el respaldo a la experiencia, la CAINTRA Nuevo León tiene en Jorge Humberto Santos Reyna al único candidato a presidir el organismo en el estado norteño, ya que logró todo el apoyo de los principales sectores industriales del Estado.

Por lo que será el próximo 19 de marzo cuando se vote y se ratifique el de Santos Reyna como su presidente electo, en donde se espera que acuda a tomarle protesta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, claro, si no sucede algo con Estados Unidos, además de que acudan cerca de 3 mil industriales, representantes de cúpulas empresariales.

Jorge Santos tiene el reconocimiento de todo el estado, ya que no hay que olvidar que actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo de Administración de Arca Continental, empresa líder reconocida como una de las embotelladoras más importantes de Coca-Cola en el mundo, así como por su subsidiaria AC Bebidas México, buena decisión de los industriales del norte.

