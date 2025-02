Los adeudos en Salud y Pemex

Son varios los frentes que tiene abierto el gobierno mexicano en estos momentos y que todo indica se irá complicando el panorama en marzo, esto de entrar en vigor el cobro de aranceles a productos mexicanos, que sumado a la lista de grupos de narcotraficantes considerados como terroristas hacen que tanto en el sector empresarial como financiero hayan encendido las luces rojas.

Eduardo Clark (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Y es que por un lado, el sector financiero que opera con empresas que trabajan con el sector energético y farmacéutico ya están exigiendo algunos pagos, y si bien el Gobierno Federal ha dicho que les pagará a los grandes adeudos que mantiene con sus proveedores, el dinero nada más no llega, y las deudas que mantienen las secretarías ha hecho que muchos ya estén bajando la cortina.

En el caso del sector farmacéutico, a quien le ha tocado trabajar en el tema es al subsecretario de salud, Eduardo Clark, quien recibió a representantes de la industria farmacéutica para instalar las mesas de trabajo que buscan solucionar los adeudos que tiene el gobierno de México con el sector.

Para muchos laboratorios mexicanos es una realidad que la falta de pago les impide realizar nuevas inversiones para cumplir con los compromisos de producción de nuevos medicamentos, tanto para el gobierno como para el sector privado, que se tienen previsto en los meses que siguen y que eso puede generar un hoyo negro peligroso para todos.

En la nueva estrategia de pagos se dará prioridad a aquellas compañías que están próximos a la entrega de medicamentos. Otro punto muy importante tratado con Clark es la conciliación documental con los laboratorios y diseñar una sistematización de largo plazo en los procesos de, pago para así evitar que se repita el desabasto y al mismo tiempo la crisis financiera, especialmente en los pequeños y medianos laboratorios que son indispensables para completar la oferta de medicamentos en el país, ya que algunos grandes laboratorios declinan cuando entran las peticiones precisamente por lo tardado en pagos, otros tienen ya producciones comprometidas, en fin, un nudo.

En estas reuniones ha estado Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, además de Juan de Villafranca por parte de AMELAF, así como representantes de Canifarma, AMID, AMIIF y ANAFAM.

Víctor Rodríguez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Y en el caso de Pemex que lleva Víctor Rodríguez, todos saben la situación que atraviesan sus proveedores en el sureste mexicano, que simplemente no la ven llegar y han armado ya diferentes protestas, y si bien ha existido el compromiso de pago y el Gobierno Federal no niega los adeudos, los pagos salen a cuentagotas y en aquellos casos en que ya están en asfixia total, el panorama no se ve nada bien en estos dos sectores.

Vehículos eléctricos, ¿el final?

La lenta adopción en los vehículos eléctricos de la industria automotriz ha puesto a prueba la capacidad de la empresa Nemak que lleva Armando Tamez en México de recuperar las inversiones realizadas en ese segmento; sin embargo, cerró el año 2024 con negociaciones comerciales exitosas, logrando un incremento en su EBITDA de 9 por ciento vs 2023 con un total consolidado de 633 millones de dólares.

El tema de los posibles aranceles y retos que presenta el mercado en Estados Unidos es algo que no preocupa a la empresa, ya que tienen capacidad instalada en diversas ubicaciones, incluyendo 6 plantas en el vecino del norte.

Eso sí, a medida que el Capex del segmento de los vehículos de movilidad eléctrica disminuye y el negocio de soluciones de tren motriz recupera relevancia en la carrera hacia la movilidad sostenible, los flujos de efectivo de la compañía podrían continuar mejorando hacia el futuro, aprovechando su posición de liderazgo en estas tecnologías, ha destacado la empresa en llamadas con inversionistas.

Por lo anterior, analistas detectan fortalezas en las capacidades de flujo de caja libre operativo y flexibilidad de productos de la empresa dirigida por Tamez para navegar en el complejo panorama automotriz que se avecina.

Estrena presidente la AMIVTAC

Juan José Orozco (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vias Terrestres, (AMIVTAC) estrenó presidente con la llegada de Juan José Orozco y Orozco quien tiene entre sus planes abarcar diversas áreas estratégicas, desde la difusión del conocimiento hasta la sostenibilidad y la colaboración interinstitucional, con el objetivo de fortalecer el sector y promover la innovación en la ingeniería de vías terrestres.

Lo más importante, ha dicho a sus colegas, es que trabajará en consolidar a la AMIVTAC como líder en la ingeniería de vías terrestres en México, a través de la profesionalización, innovación y sostenibilidad, los cuales son los propósitos de la nueva dirigencia y su éxito dependerá de una gestión eficiente y del fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores clave del sector. Que así sea.

Más patrocinadores para Convención Bancaria

Moisés Chávez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La Convención Bancaria que será en mayo próximo en el complejo Vidanta en Puerto Vallarta, además de que regresa al modo intinerante, y que cambiará de presidencia y que todo indica será Emilio Romano el relevo de Julio Carranza al frente de la Asociación de Bancos de México (ABM) también estrenará patrocinadores, pues entre los nuevos bancos que ocuparán el lugar en los eventos principales con sus marcas, sume a Kapital Bank de René Saúl y a Bankaool de Moisés Chávez, ambos adquirieron bancos y vienen del sector tecnológico y buscan tener mayor protagonismo en el encuentro anual de la banca, ya les contaremos más.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.