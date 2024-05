Las promesas de Pemex a sus proveedores

Los ojos han estado puestos en Petróleos Mexicanos (Pemex), que lleva Octavio Romero Oropeza, hace mucho tiempo, y es una de las entidades que todos siguen de cerca, por el impacto y la relevancia que tiene para el país.

Una de las críticas en los últimos meses son las pérdidas constantes que ha registrado y el problema que puede significar para las finanzas públicas ante los vencimientos programados, pero también por el atraso al pago de sus proveedores.

Y es en ese último punto, en donde quizás puede haber buenas noticias y una luz para sus proveedores, pues todo indica que en este mes y el próximo, una vez concluidas las elecciones, empiecen a fluir sus pagos.

Prevén que en este mes se pueda reducir en un 47 por ciento la deuda con proveedores y contratistas que tiene Pemex, por lo que se estima que realizarán alrededor de 79 mil 200 operaciones bancarias para cubrir un monto de 70 mil millones de pesos, proceso que estará a cargo de Carlos Cortez, quien es el director corporativo de Finanzas de Pemex.

Los primeros pasos ya están dados, y una parte importante de ello ha sido el acercamiento directo con los proveedores por parte del director Romero Oropeza, quien se reunió con más de 250 empresas proveedoras del sur-sureste a las que la petrolera les debe dinero.

Así, con la esperanza de pronto recibir los pagos, igual empresarios de Villahermosa, Tabasco, y Ciudad del Carmen, Campeche escucharon la promesa de los próximos pagos, y sería a más tardar en agosto cuando se cubran todos los pagos pendientes.

Eso sí, los directivos de Pemex han afirmado que no están “jineteando” el dinero de los contratistas, sino que se paga conforme alcancen las metas establecidas.

En el primer trimestre de este año se pagaron alrededor de 39 mil millones de pesos, mientras que en abril se cubrieron alrededor de 50 mil millones de pesos.

En total, Pemex debe 148 mil 281 millones de pesos a proveedores y contratistas hasta el cierre de abril, cantidad que resultó ser 67.1 por ciento superior a la que tenía la petrolera el año pasado. Hay facturas del año pasado pendientes de pago por 41 mil 555 millones de pesos.

Salvar al Ingenio Puga

Son dos entidades que merecen voltear a ver lo que está sucediendo en ellas, me refiero a Compañía Panamericana de Comercio (Copaco) y el Ingenio de Puga, ambas desde el año pasado enfrentan una difícil situación económica, que poco a poco ha ido tratándose de salvar, pero todo indica que se encuentran ya en la fase final para que se decida si sobreviven o vemos pronto, tristemente, una quiebra más.

En los últimos meses, ha pasado de todo con el Ingenio Puga ubicado en Tepic, Nayarit, y en donde, igual hubo una huelga que logró levantarse, compromisos de acuerdos para volver a ponerla en marcha y al final, apoyar a los más de 500 trabajadores y sus familias, que dependen de esta fuente de trabajo.

Pero lo más importante son los acuerdos que se logren o no en esta semana entre todas las empresas acreedoras, que deberán decidir por la responsabilidad social de mantener en marcha el ingenio, o rechazar la oferta que está en la mesa para que la empresa pueda ser salvada.

Daniel Servitje (Especial)

Y es ahí en donde empresas como Bimbo, que tiene como presidente a Daniel Servitje; Barcel, de Alejandro Pintado; Santander, con Felipe García al frente; Sucroliq, de Enrique Bojórquez; Danone, que lleva Silvia Dávila, al final, todas tienen la responsabilidad no sólo de ver el efecto que una quiebra puede tener en el balance de sus negocios, sino también no hay que dejar de lado la responsabilidad social que deben cumplir, ya que al final, de decidir no ir por los acuerdos que se han planteado, hablamos de que una zona importante y que depende sólo de eso, se quedarán sin un sustento. Esta semana sabremos.

Punto final a la venta de Terrafina

André El Mann (Especial)

Los tiempos están dados para que en 45 días haya una definición importante sobre qué pasará con Terrafina, ya que Fibra Uno (Funo), que dirige André El Mann, que es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de México, pidió definición a los inversionistas de Terrafina para que revisen la oferta que les hicieron.

A partir del viernes 24 de mayo y los próximos 45 días naturales, los socios de Terrafina tendrán que aceptar o rechazar la propuesta que se les hizo para que ambos fideicomisos se unieran.

Después de esta fecha, Fibra Uno tomaría la decisión con base en sus intereses de buscar otras alternativas que no compartirían valor con los tenedores de Terrafina.

El panorama quedó más que claro con la advertencia, por lo que también Terrafina anunció una asamblea de tenedores para el próximo 5 de junio, donde analizarán las propuestas que han recibido de seis interesados en adquirir, o bien, llegar a la fusión del 100 por ciento del capital social en circulación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Recordemos que son varios los interesados en esta operación, como Macquarie, fibras Prologis y Mty, así como otras dos empresas que se mantienen en confidencialidad, entre las que se mencionan a Grupo México.

Mejoras en Canainca

Laura Bonilla (Especial)

La reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), que representa a las empresas que en México producen y empacan alimentos procesados y que preside Laura Bonilla, tuvo una exitosa convención nacional en la que diferentes actores coincidieron en la importancia de las empresas en la economía del país.

Pero también sirvió para entregar el premio al mérito industrial para Mauricio Camhi Benavides de la empresa Escosa, que ha estado toda su vida dedicada a la alimentación. Varias cámaras estuvieron presentes, reconociendo el trabajo de la Canainca.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.