Torreón: la joya de la corona

Ha sido reconocida en las últimas décadas como la cuna principal de la distribución de leche en el país. Una de las grandes empresas como Lala, a cargo de Eduardo Tricio-Hara, logró ubicar a Torreón en una posición privilegiada.

Pero ahora, el siguiente paso está dado por los cambios que se han hecho en los últimos años con la atracción de nuevos inversionistas, y lo que pocos saben es que Torreón se ha convertido en el centro de atracción de empresas de todo el mundo.

Y es que el fenómeno del nearshoring ha generado todo tipo de especulaciones en torno a cuáles son las ciudades más cotizadas y atractivas de México para la llegada de inversión extranjera.

La creciente oferta de los mercados asiáticos de productos, materias primas y subproductos para las cadenas productivas ha revolucionado y abierto la discusión de regiones con ubicaciones privilegiadas.

Y es justamente en esas circunstancias en donde desde hace años Coahuila ha sido considerada una especie de diamante en bruto. Saltillo, la capital del estado, durante décadas fue recibiendo inversión ante la alta demanda de locaciones en Monterrey, aún lo sigue siendo. No obstante, muchas veces Saltillo y Monterrey entran en el mismo paquete con pocos diferenciadores.

En ese entorno, hay que seguir a Torreón que, por su lado, ha estado en la conversación de diferentes países, fondos de inversión y compañías trasnacionales. En las salas de juntas de empresas con planes de expansión y relocalización, aflora la curiosidad por esta ciudad situada en un eje central del norte de país, con acceso eficiente al Pacífico, mediante la denominada carretera Panamericana y la carretera Mazatlán-Matamoros.

Román Cepeda (Especial)

En ese trabajo ha contribuido desde hace tres años, el gobierno municipal a cargo de Román Cepeda, que ahora busca su segundo mandato, se ha embarcado en una agresiva campaña de atracción de inversión y una cruzada por poner sobre la mesa “la nueva joya de la corona del norte”.

Anote que Brian Sung de State Power Investment Corporation (SPIC), multinacional con sede en Hong Kong, una de las empresas de generación y distribución de electricidad más importantes de China, ya tiene conversaciones justo estos días, para ubicarse en esa entidad.

También, hubo encuentros con representantes de la Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Corea del Sur (KOTRA), con la participación de Sangsoon Kim, presidente para México y América Latina, con la finalidad de promover la instalación de las nuevas inversiones coreanas que están relocalizando sus plantas de Asia a América del Norte, incluido México.

De igual manera han platicado con KOTRA sobre el interés por atraer inversiones de LG Energy Solutions, de SK On Co Ltd, y de Samsung, SDI, Co. Todas ellas orientadas a plantas de baterías para coches eléctricos, semiconductores y el desarrollo de distintas cadenas de suministro.

Producción petrolera privada retrocede

La reducción está a la vista, la producción petrolera de las empresas privadas que operan en el país ascendió a 85 mil 117 barriles diarios durante abril, lo que significó su menor nivel en los últimos dos años.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que tiene a Agustín Díaz Lastra como comisionado presidente, reportó una disminución entre los operadores privados, quienes comenzaron a producir ‘oro negro’ en México desde 2016.

A partir de ese año, la producción petrolera de las empresas privadas había registrado una tendencia al alza, al registrar un promedio de 2 mil 32 barriles diarios en 2017, seguido de 22.4 mil barriles diarios en 2018, 38 mil 198 barriles diarios (2019), 52 mil 853 (2020), 55 mil 245 (2021), 92 mil 426 (2022) y 101 mil 319 (2023).

Sin embargo, en 2024 se comenzó a observar una desaceleración en su producción de crudo, arrojando un promedio de 90 mil 449 mil barriles diarios entre enero y abril.

Las empresas privadas que más producen petróleo crudo en México son Hokchi Energy con 22 mil 34 barriles diarios, ENI México con 20 mil 347 barriles diarios, Perenco México con 16 mil 17 barriles diarios, Fieldwood Energy E&P México con 10 mil 347 barriles diarios, Petrolera Cárdenas Mora con 4 mil 434 barriles diarios y Wintershall DEA México con 4 mil 669 barriles diarios, entre otras.

Tan solo estos seis operadores aportaron el 91.4 por ciento de la producción petrolera privada observada en abril, los ojos están puestos en todos ellos para ver si en los siguientes meses hay un repunte. ¿Lo lograrán?

Alerta de cambios en SHCP

Rogelio Mauricio Rivero (Especial)

Aunque ya estamos al cierre de este sexenio, algunas luces de alerta se han prendido en varias áreas de la Secretaría de Hacienda, ante eventuales cambios que puedan darse para este último tramo de la administración y que podría perjudicar aún más la imagen del gobierno federal.

Nos cuentan que se han llevado reuniones en la Unidad de Inversiones con el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, que lleva actualmente Rogelio Mauricio Rivero Márquez, para ver temas relacionados al proyecto de recuperación de los hospitales del IMSS y el ISSSTE bajo el esquema de las famosas APP, que aseguran que en gran medida fue propuesto por el mismo Rivero Márquez, quien también formó parte del equipo que autorizó las condiciones financieras y el desarrollo de esos proyectos en la administración anterior y aseguran favorece a los privados.

La posible designación, ahora de Rivero Márquez como próximo titular de la Unidad de Inversiones, ha prendido las alertas en varios frentes, ya que consideran se puede poner en riesgo la ejecución y desarrollo de algunos de los proyectos, ya que el fue el encargado de llevar a cabo la ampliación de los APP de conservación que se realizó en 2020 y que provocó enojo en el Presidente porque no cumplió con la expectativa de recaudación que se esperaba.

En el tema de las APP de hospitales, no olvidemos que hay varios bancos inmiscuidos que están ya nerviosos por lo que pudiera pasar con los esquemas de APP, de darse los cambios sin un riguroso control.

Todo indica, un problema más a la lista para el cambio de sexenio en Hacienda, que lleva Rogelio Ramírez de la O.

Relevo en GNP

José Eduardo Silva (Especial)

Luego de una larga trayectoria en el sector asegurador, se anunció la salida de José Eduardo Silva Pylypciow, director general de GNP Seguros, ya que solicitó su jubilación tras estar al frente de esta emisora por más de 5 años.

El cargo que dejará como director general a partir del 1 de julio de este año, será asumido en esa fecha por Jesús Martínez Castellanos, quien también tiene un amplio recorrido en el mundo financiero, y será el encargado de llevar ahora las riendas de una de las aseguradoras más grandes del país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.