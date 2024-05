Complicado 2024 para aeropuertos mexicanos

En el país hay 60 aeropuertos, unos más conocidos que otros, pero que junto con la llegada de algunas aerolíneas regionales han ido ganando pasajeros.

Ahí tiene el caso del aeropuerto en Tulum, que en cosa de meses ya recibió vuelos internacionales y sigue creciendo la demanda, mismo que es administrado por los militares, ya que era parte de la base aérea militar y fue reacondicionado para ser abierto al público.

También, no hay que olvidar el auge que está tomando el aeropuerto de Puerto Escondido y el de Tepic, que se maneja dentro de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo desconcentrado del gobierno federal, que tiene a su vez 19 aeropuertos bajo esta modalidad y algunos con gobiernos estatales, que por cierto, cada vez más se menciona entre los empresarios, el alto interés para que algunos de los aeropuertos que tiene ASA puedan dar origen a un nuevo grupo aeroportuario, claro que ese sería ya tema del próximo gobierno.

Pero mientras eso sucede, los datos de los principales grupos aeroportuarios mexicanos han sido reveladores, y se ve, de acuerdo con análisis hechos por especialistas, que el entorno se ha complicado de cara al 2024.

Raúl Revueltas (Especial)

En el caso de Asur, que preside Fernando Chico Pardo, y que por cierto, como consejero de BBVA estuvo los dos días del evento de esta semana; GAP, que dirige Raúl Revueltas, y OMA, que tiene al frente a Enrique Navarro, transportaron un total de 12.9 millones de pasajeros al inicio del segundo trimestre de 2024.

Los tres grupos tuvieron diversos números, pero el punto coincidente es que la demanda se destacó por mostrar cierto debilitamiento al inicio del segundo trimestre del año y todos se han visto afectados por la caída en el tráfico de pasajeros domésticos.

Por lo que el tráfico de pasajeros en este año se ve retador, ya que no hay que olvidar que las dos aerolíneas de bajo costo que tienen una gran dominancia en el mercado doméstico se enfrentan a una menor disposición de aeronaves por el “recall” de los motores P&W, bien nos recordó en su informe Alejandra Marcos, de Intercam.

Este tema, sin duda, debe seguirse de cerca porque hará que en todo el año no se registre en estos grupos aeroportuarios un crecimiento importante en el tráfico de pasajeros, pero ojo, eso no significa que, como bien reportó Volaris, de Enrique Beltranena, no crezcan en otros lados; ellos, por ejemplo, tienen el enfoque en desarrollar el tráfico internacional ante el regreso a CAT1, en tanto, Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, podría sufrir un efecto más moderado en su tráfico.

Lo cierto es que el año, entre las elecciones y un menor dinamismo de la economía, pinta lento para estos aeropuertos.

Empresas de EU siguen buscando a México

Aunque puede haber muchos puntos en contra, disputas comerciales, inseguridad y todos los puntos negros que quieran, al final la cercanía entre Estados Unidos y México los sigue convirtiendo en el mejor matrimonio para ambos, aunque haya días que quieran divorciarse.

Y eso lo tienen claro las empresas estadounidenses que tienen planes ambiciosos para expandir significativamente su presencia en México en los próximos años, y ahí hemos visto recorrer a todo el país con diversos planes, igual al embajador Ken Salazar, que a las diversas cámaras empresariales de ambos países.

Por un lado, la Cámara Americana de Comercio (AmCham), que tiene empresas afiliadas que representan a más de mil 400 compañías que generan más de una quinta parte del PIB de México, todas sin excepción están convencidas de seguir invirtiendo en el país.

Pedro Casas Alatriste (Especial)

Bien lo comentó Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general de la AmCham, que tienen los datos de que las empresas de origen estadounidense no sólo tienen entre sus planes duplicar, sino incluso algunas creen que triplicarán sus operaciones en el corto plazo, pero todo será en el siguiente sexenio.

Sin importar quién quede al frente de ambos países, para las empresas, la cercanía de México y Estados Unidos es ya la principal razón para buscar en dónde invertir. Esto sin duda, es una buena noticia y un respiro.

¿Qué clientes buscan los bancos?

Algo interesante en estos días es la guerra de cifras en cuanto a los millones de clientes que tienen algunas instituciones en México y el mundo, y en que muchos se cuestionan, qué tan reales son, y sobre todo, qué tantas operaciones realizan al día en las aplicaciones.

En el caso de BBVA, a nivel mundial tiene 55 millones de clientes en la app y en México suman 23 millones, los cuales en un día pueden realizar más de 10 visitas a la app, lo que se busca es tener la posibilidad de que cada experiencia en la aplicación para cada uno de los 55 millones de personas sea diferente.

Hugo Nájera (Especial)

En México, los esfuerzos para mejorar toda la experiencia en temas de tecnología en BBVA lo lleva desde hace años Hugo Nájera, director General de Soluciones al Cliente de BBVA México, quien es uno de los fieles creyentes de que todo siempre puede ser mejorable en la aplicación, ahí el éxito de ser una de las apps más utilizadas.

Lo interesante es que sólo por el móvil, el 50 por ciento del valor que se genera en el banco es por esa vía, pero lo que buscan es ser el Oxxo de la banca, es decir, así como estas tiendas de conveniencia les ha ganado y quitado, en algunos lados, negocio, buscan atraer más clientes que se convenzan de que un banco en la mano es mucho más útil.

Y por cierto, es tanta la competencia, que incluso en Acapulco los encargados de la parte digital y financiera justo de la cadena de tiendas, fueron de los asistentes a la Convención Bancaria, y eso que han dicho que no buscan ser banco, pero quizás vale siempre estar más cerca de sus “no competidores”. Interesante lo que viene.

Nueva autorización a Bupa

Tienen más de 20 años operando en México, pero ahora darán el siguiente paso para operar como una Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES); me refiero a Bupa, la compañía británica que lleva Fernando Lledó.

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, previa opinión favorable de la Secretaría de Salud, le autorizó a complementar la actual oferta de productos de gastos médicos de Bupa, una opción más para comparar al momento de contratar un servicio.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.