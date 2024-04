La triste historia de Accendo

Pasó por varios nombres antes de convertirse en el banco Accendo, que pretendía ser el banco de las Fintech, aseguraba que tenía más de 100 Fintech como clientes, lo cierto es que un mal plan de negocios o, a decir de autoridades, un mal manejo de la dirección, que en ese momento llevaba Javier Reyes de la Campa, hizo que fuera liquidado ante el incumplimiento de los niveles de capital que marca la ley, y por no inyectar nunca los recursos que las autoridades le pedían.

Si bien hay litigios en proceso, ya que diversos estados tomaron el camino de depositar recursos con el banco, por el rendimiento que les estaba otorgando en ese momento y que no son cubiertos por el IPAB, al menos hoy se puede confirmar que los verdaderos ahorradores recuperaron su dinero gracias al seguro de depósito.

Y es que la Secretaría de Hacienda confirmó que el IPAB concluyó con el pago de un total mil 314 mdp de obligaciones garantizadas (POG) a los ahorradores de banco Accendo, que se encuentra en proceso de liquidación. Esto significó que el 99.16 por ciento del importe de sus depósitos fue cobrado por los ahorradores.

Además de los procesos de los estados que buscan recuperar sus recursos, no olvide también la empresa Toka, de los hermanos Eduardo y Hugo Villanueva, se vieron afectados ya que inyectaron cerca de 450 millones de pesos para fortalecer el capital, lo que al final no fue suficiente dado el problemático historial que traía el banco de tiempo atrás.

La parte positiva, como les decía, es que al ser un banco muy pequeño y sin tantos clientes, el proceso fue relativamente sencillo y actualmente hay actividades de recuperación de los activos, entre los que se encuentran derechos de cobro, créditos y bienes adjudicados, incluso en diversos medios se anuncia la venta de terrenos para poder seguir pagando a los acreedores, conforme marcan las disposiciones para estos casos, procesos que son bastante largos.

Por lo pronto, al menos en redes sociales es posible saber que el exdirector del banco y fundador del mismo, Reyes de la Campa, sigue activo en el mundo financiero y se promociona en el mundo de las criptomonedas, Sofomes y como analista financiero. Ojalá esta historia de “banco Fintech” sirva de ejemplo y no se repita con nadie de los que vienen en camino.

Los Cabos, imparable

Es un hecho que Los Cabos es uno de los destinos que más ha crecido en el segmento de lujo, y en el Tianguis Turístico de Acapulco dejó en claro todo el trabajo que están realizando para no sólo seguir creciendo, sino también en temas de sustentabilidad, ya que es algo que los viajeros internacionales ya toman en cuenta.

Mauricio Salicrup (Especial)

Por lo pronto, Mauricio Salicrup, presidente consejero del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, adelantó que seis nuevos hoteles de la categoría de lujo están por abrir en Los Cabos, con una inversión multimillonaria.

Aunque claro, eso no es lo único en lo que están enfocados, pues han emprendido acciones para diferenciarse de otras playas o centros vacacionales de México, sobre todo en materia de sostenibilidad e innovación.

Calidad más que cantidad, es la premisa de la estrategia de Los Cabos, explicaron varios de los funcionarios y directivos de la iniciativa privada que estuvieron en el tianguis y las estrategias son muy diversas. Lo cierto es que en el marco del Tianguis Turístico 2024, Los Cabos obtuvo 3 reconocimientos en los “Choice Awards Best of the Best”, de Tripadvisor, eligieron a Médano, Chileno y Cabo San Lucas, dentro del top 10 de “Best of the best beaches” de Tripadvisor.

Pero también, no pierda de vista el desarrollo inmobiliario de lujo que no ha parado de crecer, en donde hay terrenos, preventas y mansiones ya listas para ocuparse y siguen con alta demanda por nacionales y extranjeros; como bien comentó Tania Suástegui, directora de Ventas de Blue Desert Cabo, hay un amplio catálogo de propiedades que pueden ser una buena inversión.

Ahora sí que Los Cabos está imparable.

Empleos verdes, el boom que viene

Son muchas las áreas de oportunidad en que las nuevas y actuales generaciones tenemos que trabajar para mejorar las habilidades en los entornos laborales que están transformándose.

Mónica Flores (Especial)

Uno de ellos es tener un ‘perfil verde’, así es, de acuerdo con el estudio “Transformación Empresarial Sustentable” de ManpowerGroup, que en nuestro país lleva Mónica Flores y que por cierto, esta semana tuvo de visita a Jonas Prising, director mundial de la empresa, el 70 por ciento de los empleadores de todo el mundo se encuentran reclutando talentos ‘verdes’.

¿Y eso qué significa? El talento con perfil ‘verde’ es que tenga la suficiente formación, habilidades y conocimientos que permitan a las empresas hacer frente al cambio climático y cuidado del medio ambiente.

Será en el sector energía en donde más se demanden estas habilidades, seguido por la industria manufacturera y operaciones y logística y ahí las oportunidades son amplias, pues sólo 1 de cada 8 trabajadores cuenta con las habilidades que este tipo de posiciones que se demanda.

Algunos empleos ‘verdes’ que más se buscan son los técnicos de turbinas eólicas o instaladores de paneles solares, y que precisamente son los que más contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

No deje de lado a los doctores en ciencias ambientales, hoy desaprovechados totalmente; en fin, hay que ver el futuro y encontrar en dónde puede combinarse tener un mejor trabajo y al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente.

Bancos amplían ayuda a Acapulco

Sólo quienes han estado en estos meses en el puerto han podido darse cuenta de que falta mucho pero mucho para que Acapulco se recupere medianamente; a casi seis meses del huracán Otis, algunos comercios apenas han podido abrir sus puertas, sí, aunque no lo crea.

Julio Carranza (Especial)

Y es a ellos a quienes la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Julio Carranza, otorgará un periodo de seis meses más de prórroga para el pago de sus créditos, ya que el plazo original vencía este 30 de abril.

Los apoyos aplican para todas las carteras, y en específico, para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), afectadas por el paso del huracán, y deberá cada cliente acercarse para ver las reestructuras ofrecidas por los bancos, que nos dicen se otorgarán con base en la capacidad de pago de cada cliente y conforme a las posibilidades de cada institución financiera.

Al menos un respiro para quienes buscan salir adelante.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.