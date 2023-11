71 años del premio de Economía de Banamex

Los mejores economistas del país han recibido el premio de Economía que organiza desde hace 71 años Banamex, no sólo uno de los más tradicionales en el país, sino en el que las ideas y propuestas de los participantes han llegado a formar parte de la historia económica, y también han logrado algunas veces dar una visión disruptiva sobre algún tema, y eso es algo que sólo se ha logrado en este premio.

Si la economía es ciencia o arte, como bien recordó Manuel Romo, director de Citibanamex, durante la entrega del premio, es un tema que se puede discutir según los que han participado en el mismo, pero más bien considera es la construcción de conocimiento social; quizá por ello, en los últimos años muchos trabajos están asociados a la agenda ASG, el desarrollo sostenible, el emprendimiento y la tecnología.

Pero quizá lo más importante es que los grandes temas de la economía, visto con visiones nuevas y sobretodo, opciones para resolver problemas que hoy se presentan o pueden presentarse y cómo México debe prepararse, siguen siendo los temas que se envían a concurso. Sólo hay que echarle un ojo a algunos de ellos, como el tema del emprendimiento desde la competencia a nivel de la microempresa frente a las franquicias. Otro se enfoca en el impacto del estrés, la ansiedad, y la depresión en el desempeño académico y el costo económico que significa, y uno más aborda el trabajo no remunerado durante la pandemia; cada uno de los temas nos abren la puerta a la importancia de los números en nuestras vidas; el premio de Economía es y seguirá siendo sin duda un referente entre los economistas mexicanos.

***

Y en el otro lado de la moneda, muy raro que ninguna autoridad haya salido a mencionar la fortaleza de los bancos en México y explicar que todos actualmente cumplen con los índices de capital requeridos y muchos muy por encima de lo que marca la ley, y esto porque en redes sociales se ha visto una intensa campaña en contra de Banco Azteca, porque más allá de lo que a muchos no les agrade las forma de expresarse del fundador del banco, es un hecho que es uno de los bancos que no sólo llegó atender a un segmento de la población que por muchos años estuvo olvidado por la llamada banca tradicional, sino que además mantiene uno de los niveles más sanos de capital, por lo que una quiebra ni de cerca está a la vista, y aún en el hipotético caso de que eso sucediera, no olvidemos que cuentan con el seguro de depósito del IPAB por hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por los depósitos hechos en sus cuentas, es decir el 99 por ciento recibiría su dinero ahorrado de vuelta.

Una corrida financiera nunca se ha visto en el sistema financiero mexicano, y si bien, en redes sociales este tema un día si y otro también genera tendencias; quienes se han enfocado en atacar al banco en las redes, quizá deberían recordar que son los bancos como Azteca los que están atendiendo a muchos de los fieles seguidores de esta administración y a quienes están preocupando innecesariamente, ojalá mejor se generarán tendencias sobre recomendaciones de finanzas personales, de cuáles son las mejores cuentas de ahorro y con mejor rendimiento, en fin, ojalá este tema no afecte a sus clientes.

***

Y una monedita a seguir, es el aniversario de Cetesdirecto que cumplió 13 años de operación, y que si bien este año ha tenido sus “apagones”, eso no significó más allá de la incertidumbre de no poder operar algunos días, y sigue siendo un instrumento que logró cambiar las inversiones y la manera de “hacer crecer tu dinero”. Por lo pronto, la moneda está en el aire.