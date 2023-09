Banamex, el regreso

Como bien dice el dicho, después de la tempestad viene la calma y con ello cambios, tal es el caso de Citibanamex, que luego de más de 16 meses de estar en el ojo del huracán con el tema de la venta, de los posibles compradores, de los que desistían, de los dichos del Presidente (AMLO) sobre lo que si y no debían hacer, todo indica que el banco ha retomado el camino para competir, ya sin la distracción de ese tema.

Empecemos con las distintas señales que se están enviando. Sin duda, el anuncio de que en un futuro será listado y la parte de banca minorista sería vendida mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) del negocio que incluye banca de consumo principalmente y la Afore, esto una vez que concluyan la separación ya planeada de ambos negocios que se tiene diseñada para 2025 o más adelante, es algo positivo.

Recordemos que la colocación en esa fecha no es algo firmado con sangre, ya que dependerá el momento en que se encuentren los mercados para ese entonces; para ese tiempo será literalmente el primer año del nuevo gobierno y con ello habrá muchos cambios y movimientos, y al no haber establecida una fecha fatal, no nos extrañe que esta colocación pueda realizarse con más calma y sin presiones, ya que lo más importante es que la separación de los dos negocios estaría concretada en 2024.

Esa es justo la segunda señal, de que van rápido en el proceso de separar ambos negocios, uno que será la marca mexicana Banamex y el otro que está semana se anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que será el nuevo banco en nuestro país Citibank México que fue presentado solo con las siglas CBM y como parte del proceso de escisión hoy forma parte del Grupo Financiero Citibanamex, ya que no hay que olvidar ahí se irá traspasando en un futuro el negocio de banca privada.

La licencia bancaria era la de Deutsche Bank México, que como recordamos durante varios años fue haciendo todo el proceso para cerrar el banco tras la crisis internacional que se vivió hace varios años.

De esa forma, las autoridades financieras del país autorizaron y aprobaron la incorporación de Deutsche Bank México bajo la denominación ahora de CBM como integrante del Grupo Financiero Citibanamex, sujeto a la autorización que, en su caso, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que Grupo Financiero Citibanamex adquiera el 99.9999 por ciento de las acciones del banco Deutsche Bank.

Otra señal de que Citibanamex regresó al ruedo y la competencia son las ofertas que han lanzado a clientes para recuperar captación, hipotecas, nóminas; desde luego una de las joyas de la corona han mostrado el regreso, que en consumo son las tarjetas de crédito, ya que el ritmo de colocación según los últimos datos públicos creció en este año mucho más que el 2022 en que vivió los tiempos inciertos de la venta.

Justo en ese rubro, recordemos que Citibanamex tiene prácticamente el control de los conciertos que Ocesa trae a México y solo un pequeñito porcentaje es el que hoy se disputan Santander y HSBC.

Sin duda, el proceso de separación de ambos negocios para formar los dos bancos requiere precisión y celeridad para que los tiempos electorales no les ganen, pero dado que hoy cuentan con la licencia y sobre todo con la experiencia, los que saben estiman que antes del primer semestre del otro año ya estaría esa fase lista y en el mismo 2024 estarían operando ya dos bancos, uno con el enfoque de banca al menudeo con Banamex y el otro de Citi, debido al tamaño de ambos; ya veremos si el G7 se transforma en G8. Por lo pronto, la moneda está en el aire.