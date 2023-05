Ciro desmiente a Álvarez-Buylla

Todavía ni terminaba la mañanera cuando el exconsejero electoral Ciro Murayama desmintió a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, quien afirmó que el INE se benefició con recursos del consejo. Al contrario, es el INE el que provee de recursos provenientes de las multas que impone a candidatos y partidos. “Incompetencia, mentira y autoritarismo”, consideró el ahora académico de la UNAM.

Nuevo logo y aún ni se publica la ley

Por cierto que María Elena Álvarez-Buylla no respeta ni las formas, pues todavía ni se publica la ley con la que reformaron al Conacyt, pero ella ya modificó, al menos en las presentaciones que puso en la mañanera, el logotipo del consejo con el nuevo nombre, “Conahcyt”.

Barruntos de tormenta en el INE

A un mes escaso de que Guadalupe Taddei tomara posesión como presidenta del INE, las cosas al interior del instituto no terminan de acomodarse. Nos cuentan que en una sesión de la Junta General Ejecutiva, realizada hace pocos días, la propuesta de designar al vocal de un OPLE, apoyada por la nueva presidenta, perdió la votación. Esa junta la integran la presidenta del instituto, el secretario ejecutivo y los directores ejecutivos. Desde hace muchos años, una propuesta respaldada por el consejero presidente no había sido derrotada en la votación. Lo peor del caso es que, como resultado de este hecho, corre la versión de que la presidencia del instituto va a solicitar la renuncia a todos los directores ejecutivos que seguían en sus cargos, pues varios ya se han ido, y para no tener que pasar por el Consejo General, va a nombrar a encargados de despacho. Mal comienzo para la nueva presidencia.

Ebrard y Delgado, tan cerca y tan lejos

Si sólo se vieran las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard de los últimos días, parecería que la relación con el presidente de su partido, Mario Delgado, nunca ha sido buena. Extraño resulta pensar que alguna vez fueron muy cercanos, y que incluso Ebrard lo impulsó en diferentes ocasiones, como cuando lo hizo su secretario de Finanzas en el entonces GDF.

Deslinde de Peso Pluma

Claudia Sheinbaum consideró que “es muy bueno” el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, al ser cuestionada por la canción del artista que la apoya en sus aspiraciones hacia 2024. No obstante, cuando se le interrogó en torno de que una de las críticas hacia Peso Pluma es que hace apología de violencia, la jefa de Gobierno se desmarcó: “No, bueno. No la hice yo, no hice yo ni la canción y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música”.

Acusan despido masivo en la Junta de Conciliación

En los últimos días se dio un nuevo despido masivo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la CDMX. Ahora fueron destituidos todos los titulares de las Juntas Especiales, quienes acusan que se trata de un acto “arbitrario e ilegal” y, aseguran, tendrá efectos negativos en la justicia laboral de la capital. Señalan que el rezago de 130 mil expedientes no podrá abatirse y se duplicará el tiempo para la celebración de las audiencias. El gobierno capitalino no fija posición.

Prensa en riesgo

México sigue figurando como uno de los países más peligrosos para la prensa en el mundo. Aun cuando este año, afortunadamente, no se han reportado asesinatos de periodistas, Reporteros Sin Fronteras nos recuerda que los riesgos para los trabajadores de medios siguen latentes, en especial cuando el país lidera en número de periodistas desaparecidos. Aún queda mucho que hacer en esta materia.