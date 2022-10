¿Qué diferencia a BBVA de otros bancos?

En todos estos años ha logrado marcar tendencia en temas de innovación y de uso de nuevas tecnologías, se ha transformado y ubicado, no sólo como el banco más grande del sistema, sino que es referencia en muchas áreas, como el tener aplicaciones antes que nadie, que por ejemplo, te permiten ver el valor de tu vivienda con respecto a la zona que habitas o buscas vivir.

A 90 años de su nacimiento podríamos decir que BBVA México no sólo se encuentra en su mejor momento, sino que seguirá marcando tendencia.

BBVA o Bancomer como muchos lo siguen nombrando, inició su historia un 15 de octubre de 1932, cuando el ingeniero Salvador Ugarte Vizcaíno fundó el Banco de Comercio en pleno centro de la Ciudad de México, en la calle de Venustiano Carranza número 46, en donde por cierto sigue existiendo una sucursal del banco, muy cerca del ex convento de las Capuchinas. Empezó con un capital de 500 mil pesos y 28 empleados, y hoy el banco ofrece servicios bancarios a 27 millones de clientes, en mil 726 sucursales, y en la banca digital hay 17 millones de clientes, siendo ya la contratación de productos vía remota el principal canal de venta y es el ejemplo a seguir en otras latitudes.

Como bien ha explicado en diversas ocasiones su actual director y vicepresidente, Eduardo Osuna, en los últimos diez años se enfocaron en invertir con mucha fuerza, no sólo en la infraestructura física del grupo, sino que la tecnología e innovación fue su apuesta central (recordemos que tienen un piso dedicado exclusivamente al tema), y en donde el servicio al cliente ha sido un foco, ya que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios en cualquier canal que se conecte, y esa es quizás la principal diferencia con otros bancos.

Mientras que para un cliente, como decimos “de a pie”, lo que diferencia a BBVA de otros bancos y les gusta, es la facilidad de las operaciones de la aplicación, ya que con el celular se puede hacer prácticamente todo, como registrar las cuentas de inmediato y tener un control de sus gastos; también gusta que hay una gran cantidad de sucursales y por ende de cajeros; solo hay que darse una vuelta cada quincena a cualquier sucursal. Pero también debido al tamaño, aún les falta “premiar” más a sus clientes fieles, con servicios más personalizados, ya sea en seguros o fondos de inversión, por citar algunos de los comentarios de los cuentahabientes asiduos de la institución.

En 2022, podemos decir que los números del banco reflejan el crecimiento orgánico que ha tenido en cartera y nuevos clientes mes a mes; desde luego que en estos años han incluido adquisiciones importantes como Hipotecaria Nacional u OpenPay, pero lo más relevante, y en lo que todos sus directivos coinciden, es en el enfoque en mejorar cada día sus productos y servicios, ya que reconocen que hay mucha competencia en el sistema bancario, así como la llegada de las fintech que hacen que, por ejemplo, la atención a clientes, sin importar el producto o servicio contratado, sea mejor.

Sin duda hay aspectos a mejorar, y hay momentos en que se presentan fallas o problemas que afectan a sus usuarios, pero con 27 millones de clientes podríamos decir que estos inconvenientes son hasta inevitables y necesarios, para que mejoren y rectifiquen lo que no funciona, porque no hay que olvidar que igual atienden desde una dispersión muy básica como puede ser un programa social, hasta banca patrimonial, micro, pymes o los grandes corporativos globales; hoy lo más importante es que el compromiso de seguir creciendo no solo sigue, sino de que es reflejo de la confianza que tienen en el país y en el sistema bancario tanto inversionistas como los clientes.

Por cierto, en estos festejos, la Torre BBVA México, como lo ha hecho en otras fechas especiales para el país y el mundo, se iluminó de forma especial en azul, acompañándolos en este festejo otros edificios emblemáticos de la ciudad como el Corporativo Masaryk 111, Capital Reforma, Torre New York Life y la Torre Manacar. Por lo pronto, hay mucho que festejar.