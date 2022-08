Igualdad de género, solo en el papel

Más de 100 años tendrían que pasar para que las mujeres ocupen en el mismo porcentaje puestos directivos que los hombres. Pese al avance que se dice que hay en el mundo laboral y que las mujeres ocupan cada día posiciones más estratégicas, lo cierto es que los números dicen lo contrario y el avance en nuestro país ha sido lento.

En cuatro años la participación de mujeres en la fuerza laboral solo ha avanzado en tres puntos, de 35 a 38 por ciento, y si hablamos de que ocupen puestos gerenciales el avance es de solo dos puntos porcentuales, y a niveles de presidencia o dirección general de una empresa, hay más bien retrocesos que avances; de seguir así se estima tendrían que pasar más de 100 años para que haya la misma proporción de hombres y mujeres en una dirección general o presidencia de una empresa.

Al no haber más mujeres en esas posiciones estratégicas, los beneficios económicos que las empresas y trabajadores podrían obtener no se logran, ya que cuando se integra una voz diferente en esos niveles de toma de decisiones las empresas tienen mejor desempeño financiero.

En las 120 empresas mexicanas que participaron en este trabajo convocadas por McKinsey & Company y que analizó Valentina Ibarra, socia de la firma y autora del estudio, encontraron interés en vencer esta profunda brecha para avanzar en la igualdad, ya que logró identificar al menos 17 iniciativas en estas compañías, no solo para mejorar la diversidad de genero, sino todo el “embudo” que hay desde las contrataciones para dar oportunidad a que más mujeres se integren a las compañías y poder alcanzar un mejor desempeño financiero, ya que está más que claro que en otros países cuando se integran a puestos directivos personas de otras razas, religión o nacionalidades las empresas tienen un cambio positivo ya que se toman en cuenta distintas aristas y visiones. No hay que olvidar que el 50 por ciento de la población son mujeres y es irreal que en empresas en comités directivos aún no tengan a ellas en esos grupos.

Lo más importante es que hay al menos 17 puntos que identificaron que las empresas podrían tomar en cuenta y adoptar para incluir más mujeres en sus negocios, desde el área de recursos humanos que más allá de cumplir cuotas para la contratación establezca un objetivo de cuántas mujeres, en qué puestos y dónde pueden ser consideradas.

También que haya directivos dispuestos a impulsar y promover a mujeres en puestos directivos, a enseñarles y eso implica dejar de lado muchos pensamientos que hacen que las mujeres sean más criticadas, ya que mientras a un hombre se le considera estricto a una mujer se le critica.

Uno de los temas más importantes es que las empresas en su estructura organizacional den las mismas oportunidades a los padres de convivir con sus hijos, y no sean solo las madres quienes gocen de descansos de maternidad y que haya horarios flexibles para ambos padres para que más mamás puedan llegar a puestos directivos.

El estudio es de una gran utilidad para todos aquellos que quieren hacer una diferencia en el mundo laboral.

Y en el otro lado de la moneda, quien no dejó de festejar sus 100 años de operar en México fue el gigante Bayer, quien recibió la visita de Werner Baumann, director global de la empresa que en nuestro país ha mantenido su liderazgo en cada una de las áreas en las que participa. Tan bien les fue, que durante la visita a Palacio Nacional en donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la plática sobre los planes que tienen en el país se extendió por más de una hora. Desde luego el buen español de Baumann ayudó a que la conversación fluyera y pudiera explicar la importancia que tiene México para Bayer y las inversiones que realizan significan más empleos para los mexicanos; sin duda, un buen encuentro previo al festejo que hubo más tarde en donde directivos de las empresas más importantes se dieron cita para felicitar por estos primeros 100 años de Bayer. Por lo pronto, la moneda está en el aire.