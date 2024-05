La realidad aumentada y el futuro de la interacción humana

El otro día venía caminando en un centro comercial en la CDMX, tenía el tiempo justo para llegar a tiempo a una comida. Como todo centro comercial diseñado hace más de 15 años, la ubicación de las escaleras está puesta de tal manera que los visitantes tienen que circular por la mayor cantidad posible de establecimientos, en mi caso, el restaurante en el que tenía la cita estaba lejos y un poco escondido en el pasillo, así es que no lograba ver si iba al lugar correcto y pensé que me gustaría tener la posibilidad de hacer zoom al horizonte, automáticamente me respondí, eso es, realidad aumentada.

En el ámbito de la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), varios desarrollos clave están moldeando la industria, según los datos más recientes hasta 2024. El mercado de realidad aumentada y virtual sigue creciendo, con inversiones significativas y un creciente interés por parte de los consumidores. Se proyecta que el mercado global de AR en el comercio minorista crezca de 2 mil millones de dóalres en 2021 a 61.3 mil millones para 2031, lo que indica un futuro prometedor para las aplicaciones de AR en varios sectores, incluido el comercio.

Apple se convirtió en la última marca en lanzar un casco de realidad virtual con la presentación del Apple Vision Pro en Estados Unidos el 2 de febrero de 2024, con un lanzamiento mundial programado para más adelante en el año. Sin embargo, Apple insiste en que es más un sistema de realidad aumentada y prefiere que se le llame una computadora especial. Es el primer producto único de Apple desde que lanzaron el Apple Watch en 2015.

Cuando Apple mostró el Vision Pro en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en 2023, evitaron deliberadamente colocar el casco en un entorno de juego, confiando, en cambio, en mostrar las otras características asombrosas del casco que beneficiarán a los no jugadores. Entre las características clave del Vision Pro se encuentran una claridad visual inigualable con pantallas micro-OLED, capacidades de computación espacial, seguimiento avanzado de manos y ojos, y la captura de fotos y videos en 3D.

Por otro lado, Samsung y Google tienen un nuevo casco XR/VR en desarrollo que promete ser un rival del Apple Vision Pro. Qualcomm ha confirmado que su nuevo chip Snapdragon XR2+ Gen 2 alimentará el casco, Google está colaborando en algún aspecto (se predice que en el lado del software/OS), y se espera que las pantallas micro-OLED fabricadas por Sony sean una característica destacada, según una filtración reciente. Es probable que también sea costoso, similar al Vision Pro.

Las filtraciones recientes sugieren que un chipset XR2+ Gen 3 puede llegar pronto, y si es así, el casco Samsung puede saltar a él, dado que este chipset está destinado a ser un avance mucho mayor que el Gen 2, en comparación con el Gen 1. Esperamos no tener que esperar mucho más para ver el casco XR de Samsung con los últimos rumores diciendo que se lanzará a finales de este año. Hay que hacer una mención a Meta, que como le ha sucedido en otras ocasiones, son los que dan visibilidad a las tecnologías, pero no logran capitalizar sus beneficios.

A pesar de los avances significativos, la industria de AR/VR enfrenta varios desafíos. El alto costo y la practicidad de los dispositivos como el Apple Vision Pro, junto con la limitada biblioteca de aplicaciones y contenido, plantean obstáculos significativos para su adopción generalizada. Sin embargo, el continuo crecimiento del mercado, la inversión en nuevas tecnologías y la integración con otras tecnologías emergentes sugieren un futuro prometedor para AR y VR.

La industria de AR/VR está en una encrucijada, con avances tecnológicos que están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo digital y físico. A medida que las barreras tecnológicas y de costo se superen, es probable que veamos una adopción más amplia y aplicaciones más innovadoras que transformarán sectores como la educación, la salud, el entretenimiento y más. La realidad aumentada y virtual no solo promete nuevas formas de interacción, sino que también plantea preguntas cruciales sobre cómo queremos que estas tecnologías moldeen nuestro futuro.