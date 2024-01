El espíritu de Sócrates en Valle de Bravo

En un mundo donde la tecnología está en constante evolución y modelando profundamente nuestras vidas, el Seminario México Sócrates del Aspen Institute, que se llevó a cabo en el hotel, El Santuario, en Valle de Bravo del 25 al 28 de enero de 2024, abordó un tema crucial y oportuno: “Distopía o Democracia: Repensando el Papel de la Tecnología en la Sociedad”. Este seminario internacional de Sócrates destacó por su estructura interactiva y reflexiva.

El seminario fue una oportunidad única para explorar cómo las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, están redefiniendo la interacción humana y el funcionamiento de las organizaciones humanas. Hace una década, el optimismo respecto a que la tecnología digital resolvería muchos de los problemas del mundo era generalizado. Hoy, sin embargo, surgen preocupaciones acerca de si la tecnología digital representa una amenaza para la democracia misma.

En un contexto donde las encuestas están en crisis, y junto con los medios de comunicación sirven cada vez más a agendas partidistas, nos enfrentamos a la desintegración social y la pérdida de confianza que afectan a las democracias en todo el mundo, incluido México en el contexto de sus elecciones más significativas de la historia.

Varias preguntas claves se discutieron en el seminario: ¿Está irremediablemente rota la plaza pública en línea? Si la tecnología nos ha llevado a un camino hacia la distopía, ¿cómo podemos cambiar el rumbo y utilizarla para construir un mundo más saludable y democrático?

El seminario fue moderado por William Powers, un destacado tecnólogo, autor bestseller del New York Times con el libro “Hamlet’s BlackBerry: Building a Good Life in the Digital Age”. En 2014, se unió al MIT Media Lab como científico investigador, actualmente es Becario Visitante de Tecnologías Humanísticas en el Max Planck Center for Humans and Machines en Berlín. Su experiencia y perspectiva en la intersección de la tecnología y la humanidad enriquecieron las discusiones, permitiendo a los participantes sumergirse profundamente en estos temas urgentes y críticos.

Personalmente, encontré enriquecedor escuchar tanto las preguntas y reflexiones de mentes jóvenes y dinámicas como las perspectivas más técnicas y experimentadas. Las discusiones giraron en torno a la inteligencia artificial y la digitalización, y su impacto en los procesos democráticos de diversos países. Se debatieron cuestiones éticas y regulatorias, equilibrando la libertad y el acceso a fuentes abiertas, así como dilemas sobre sesgos cognitivos y algorítmicos, privacidad de datos personales y propiedad intelectual en el ámbito digital.

Las preocupaciones sobre la seguridad cibernética estuvieron en primer plano, se abordaron desde diferentes perspectivas. Por un lado, los expertos en tecnología aseguraron que a corto plazo no deberíamos preocuparnos por la pérdida de control ante la inteligencia artificial. Por otro lado, aquellos conocedores del uso y abuso de estas tecnologías en la difusión de propaganda durante procesos electorales señalaron riesgos significativos que deben atenderse para mantener la confianza de la población en los sistemas democráticos.

Con este evento el Aspen Institute continúa siendo una fuerza poderosa para el bien en el mundo. Caracterizado por su compromiso con el liderazgo ético, el diálogo interdisciplinario, la influencia en políticas públicas, el enriquecimiento educativo y cultural, y el entendimiento de desafíos globales. A medida que enfrentamos los retos del siglo XXI, el papel del Aspen Institute se vuelve aún más vital en la promoción de un mundo donde la diversidad de pensamientos y la acción colaborativa sean la clave para un futuro próspero y sostenible.

El evento fue mucho más que un espacio para la reflexión y el debate; se convirtió en un caldo de cultivo para el desarrollo de estrategias prácticas destinadas a reorientar el papel de la tecnología en nuestra sociedad hacia un futuro más prometedor y democrático. La experiencia en Valle de Bravo fue un testimonio del poder transformador del diálogo y la reflexión, elementos esenciales para navegar el complejo paisaje tecnológico de nuestra era.