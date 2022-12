Reinventamos el fuego

Viendo mi canal de TikTok me encontré con un contenido producido por Javier Santaolalla en el que dice: “Hoy es verdaderamente un día histórico, uno que puede cambiar completamente el futuro de la humanidad ¡y no exagero! Desde que el hombre controló el fuego no ha habido nada igual en la historia de nuestra especie. Les hablo de un nuevo Prometeo que trae la energía de las estrellas a nuestro mundo”.

Esto lo dijo en referencia al hito científico que sucedió cuando, por primera vez en un laboratorio, la reacción de fisión produjo más energía de la que requería para encenderla y que ocurrió en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del Departamento de Energía, en su Instalación Nacional de Ignición. Y aunque las reacciones de fusión alimentan al sol gracias a su enorme masa y presión gravitacional, la fusión controlada en la Tierra no se había logrado.

Esto está lejos de ser un prototipo comercial, aunque los láseres gigantes que usa son muy ineficientes, pero el resultado exitoso demostró la ignición del combustible por fusión, que es el principal requisito para producir electricidad limpia en forma comercial, al punto en el que logre revolucionar la red eléctrica. Aunque una buena parte de los que habitamos el planeta en este momento, no lo veremos en nuestra vida, ya que se estima que llegar al punto en el que un reactor solar de fisión nuclear sea viable comercialmente hablando, nos tomará al menos 25 años.

Esto es normal en el mundo de la ciencia, para que un descubrimiento de este tipo llegue a ser parte de nuestro día a día, puede tomar décadas. Uno de los puntos que se está discutiendo sobre este avance científico es el de las voces que dicen, que para el momento en el que este desarrollo se vuelva comercial, las energías renovables, seguras y limpias, como la solar y eólica, ya serán un estándar en el mundo.

Según los ambientalistas, tenemos pocos años para lograr los cambios necesarios para evitar una catástrofe humana, suponiendo que no sea demasiado tarde. Por lo que es una gran noticia que los científicos hayan tenido éxito en obtener más energía de la fusión de la que invierten. Y eso nos debe alegrar mucho.