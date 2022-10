Ciberpolicía en el Metaverso

Aprovechando los llamados “Guacamaya Leaks”, como se refiere coloquialmente a lo relacionado con la reciente extracción ilegal de documentos de la Sedena, tuve la oportunidad de reunirme con un par de amigos que tienen una empresa, hagan de cuenta que es un equipo Swat pero de ciberseguridad.

En nuestro café, que duró más de tres horas, me aclararon varios puntos muy interesantes sobre lo sucedido, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de la poca capacidad que tienen la mayoría de los que se dicen expertos en los temas de ciberseguridad para atender este tipo de emergencias, parafraseando a uno de ellos: (los autollamados expertos) tienen las bases, se ve que han leído muchos libros, pero no tienen ningún tipo de experiencia en campo.

La organización policial mundial Interpol acaba de presentar lo que se conoce como el primer metaverso diseñado específicamente para las fuerzas del orden en todo el mundo. No olvidemos que el metaverso se ha anunciado como la próxima versión de internet; la expectativa es que todos vivamos una buena parte de nuestra vida dentro de la realidad virtual. Con mayor razón es que las corporaciones policiacas del mundo se preparen para ese evento.

La expectativa de la Interpol es ayudar a las fuerzas policiales de todo el mundo a “interactuar con otros oficiales a través de sus avatares” e incluso “tomar cursos de capacitación inmersivos en investigación forense y otras capacidades policiales”. Según dijo Mandan Oberoi, Director Ejecutivo de Tecnología de Interpol, en su comunicado: “El metaverso tiene el potencial de transformar cada aspecto de nuestra vida diaria con enormes implicaciones para la aplicación de la ley”.

No olvidemos que la primera versión de internet nos agarró desprevenidos a todos. El mundo digital, como lo conocemos ahora, es un mundo anárquico, en evolución constante, que es dominado por los usuarios, en el que todos tenemos un mismo nivel jerárquico. Por esa razón es que el crimen organizado ha podido navegar de manera impune, ya sea para organizar, propiciar o cometer actos ilícitos, es por ello que pueden suceder cosas como el “Guacamaya Leaks”.

Por eso la filosofía de la Interpol será una que debemos adoptar como humanidad. Para poder combatir el crimen, en este caso el cibercrimen o el metacrimen del futuro, tenemos que contar con corporaciones policiacas que se comiencen a entrenar en esas artes y sobre todo, aprendan a hacer su trabajo en esos ciberespacios y no les suceda lo que les sucede a los actuales “expertos” en cibercrimen.

A ver si con esta nueva versión del ciudadano digital viviendo en el metaverso, ya no nos agarran tan desprevenidos como nos agarraron con la primera versión, mejor conocida como internet.