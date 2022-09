Terremotos y probabilidades

Ronald Coase fue un economista británico que creía que ellos deberían estudiar la creación de riqueza en el mundo real, palpable, de la forma que Adam Smith lo hiciera: “Es suicida que el campo (de la economía), se deslice hacia una ciencia dura de elección, ignorando las influencias de la sociedad, la historia, la cultura y la política en el mundo”. Definitivamente un pragmático por definición.

Antes de comenzar a estudiar a Coase, lo conocí por una de sus frases más célebres y que me hizo todo el sentido cuando comenzaba a explorar la posibilidad de ir cada vez más profundo en el mundo de la ciencia de los datos: “Si torturas los datos por el tiempo suficiente, confesarán.”. Pues el pasado 19 de septiembre a las 13:38 me acordé de esta frase del célebre economista.

El terremoto ocurrió mientras yo estaba en una junta en Polanco, en la Ciudad de México. Reunión a la que había llegado media hora antes, siempre me anticipo para no llegar tarde, aunque me tuve que bajar del auto un par de cuadras antes para llegar, ya que la calle estaba cerrada porque estaba en marcha el tradicional simulacro del 19 de septiembre. Todo fue en orden, subí con los empleados del edificio en cuestión y justo cuando nos pasaron a la sala de juntas, comenzó a moverse la tierra.

Una vez que pasó todo y que regresamos a la sala, lo primero que todos nos preguntamos fue, qué probabilidad hay de que tres terremotos importantes que han sucedido en la Ciudad de México, ocurran el mismo día. La intuición de todos los asistentes a la reunión es que, la probabilidad debería ser muy baja, incluso más baja que la de ganarse la lotería.

La primera respuesta llegó rápidamente cuando una de las asistentes nos leyó un tuit de un connotado periodista que decía que dicha probabilidad, según su fuente, un especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, era de una en 133,225, expresado de otra forma, 0.000751%. Ninguno de los asistentes a la reunión cuestionó la cifra, hasta que gracias a mi obsesión por confirmar la información, supe que ese especialista había “torturado los datos” para obtener esa cifra.

La mejor explicación que me pude encontrar para desacreditar el dato, fue la de Javier Santaolalla, a quién recomiendo seguir en Instagram y TikTok, y que es un explicador nato, pues sabe describir cuestiones complejas en forma simple y lo hace en forma muy elegante. En este caso, Santaolalla se fue a la historia y encontró que del 85 a la fecha han sucedido 40 terremotos en la Ciudad de México, distribuidos en forma aleatoria en el año.

La respuesta a la pregunta que nos hicimos todos en la mencionada reunión y que seguramente varios de ustedes se hicieron, de ¿qué probabilidad existe de que tres terremotos sucedan el mismo día del 85 a la fecha? Pues es de más del 7%. Y eso ya no lo hace tan especial, al menos desde una perspectiva matemática.