Humanos vs tecnología

Desde que el humano creó la primera herramienta para aumentar sus capacidades y hacer más fácil su labor, la tecnología nos ha acompañado funcionando como una extensión de nosotros mismos. Sin importar que tan sofisticada o intrusiva sea, el principio es el mismo, ya lo dijo alguna vez Steve Jobs con la analogía que hizo en una entrevista en 1990, “...la computadora es la herramienta más extraordinaria que hayamos desarrollado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes.”.

Pero eso no es todo, además de que la tecnología nos hace altamente eficaces, también nos hace altamente eficientes. En la misma entrevista, Jobs dijo: “Leí un estudio que medía la eficiencia de la locomoción en varias especies del planeta. El cóndor usó la menor cantidad de energía para moverse un kilómetro.”, “...la Scientific American tuvo la idea de probar la eficiencia de la locomoción de un hombre en una bicicleta. Y, un hombre en una bicicleta, un humano en bicicleta, desbancó al cóndor y se puso en la cima de la lista.”.

Pero no es lo mismo controlar la tecnología, a que la tecnología nos controle a nosotros. Es el caso de la inteligencia artificial que poco a poco está tomando control de varios aspectos que antes eran reservados para los humanos. NetDragon Websoft, una empresa con sede en Hong Kong recientemente anunció que nombró a un humano virtual, de género femenino, impulsado por inteligencia artificial como su próxima CEO.

Todos sabemos que los directores ejecutivos (CEO) tienen un papel importante en una empresa para realizar sus operaciones diarias, y que por consiguiente toman decisiones importantes para el progreso de una organización. Es por eso que sorprendió al mundo el comunicado de prensa, NetDragon Websoft que nombró a la Sra. Tang Yu, un robot humanoide virtual impulsado por IA, como su nueva jefa para dirigir la empresa en sus operaciones diarias.

Según el comunicado, la robot humanoide se centrará en la gestión corporativa de la empresa, además de aportar mejoras a la eficacia operativa de su fuerza laboral. El nombramiento de la Sra. Yu enfatiza en gran medida la estrategia de “gestión del negocio y de la IA”, como un hito importante para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos de ser una “Organización en el Metaverso”.

Más allá de cómo se vaya a instrumentar, porque es sabido un CEO no solo toma decisiones de negocio, dentro de su descripción se de puesto se encuentran responsabilidades morales y legales, las cuales eventualmente podrían implicar una pena corporal. No me imagino a un robot yendo a juicio, siendo arrestado o pagando tiempo en la cárcel.

Lo que es un hecho, es que estas primeras acciones arriesgadas, nos dan una idea de lo que nos espera en el futuro con la tecnología, hoy solo son noticia, mañana no sabemos si serán una realidad aceptada y cotidiana.