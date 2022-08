Levanto bandera

La semana pasada me di a la tarea de realizar algunas consultas a nuestra base de datos de usuarios. Ya en alguna columna había hablado de la base de datos que tenemos en Metrics, donde concentramos las conversaciones públicas del 1% de la población, conectada digitalmente, de mexicanos que influyen en los temas más importantes de la agenda nacional.

Ahora que está tan de moda el tema de la política, en vista de que se han adelantado los tiempos electorales, es inevitable que la población conectada y sobre todo ese 1%, hable públicamente de política en las redes sociales. También es inevitable que teniendo una herramienta tan poderosa, no tome parte de mi tiempo en analizar lo qué se dice, quién lo dice, por qué lo dice y tratar de entender las implicaciones de todo esto para el país.

Haciendo algunos de estos cruces me encontré con información relevante respecto a los temas que discute la opinión pública en relación con: partidos políticos, dirigentes, aspirantes, precandidatos, candidatos, funcionarios públicos, columnistas, periodistas, líderes de opinión y figuras públicas, que se relacionan con el ámbito político y electoral.

Los patrones que encontré fueron muy interesantes, no voy a revelar todos mis hallazgos, porque mi conclusión, al final del análisis, fue que esto tiene potencial para hacer una publicación científica más elaborada, pero sí voy a contarles del descubrimiento que me pareció más relevante.

De entrada, los hombres hablan más de política que las mujeres en redes sociales. No quiere decir que no hay representatividad del género femenino en lo que se refiere a temas de política y gobierno, es tanto el volumen de discusión que se encuentra en estos medios digitales, que la representatividad del género no es un tema, el problema es que en volumen son minoría comparada con los hombres.

Consulté a mi investigadora y amiga de cabecera, experta en estos temas, la mexicana Saiph Savage, que si no la conocen, les recomiendo que busquen sus estudios, y me dijo que parte del problema es la marcada violencia de género que existe en relación con esos temas hacia las mujeres, que es mayor que la que existe hacia los hombres.

Ya alguna vez había escrito una columna relacionada con el acoso hacia mujeres periodistas. Pues resulta que lo mismo sucede cuando se trata de mujeres participando, como aspirantes o candidatas, o simplemente dando su opinión sobre temas políticos, electorales o de gobierno.

Es importante seguir levantando banderas, como esta columna, a los dueños de las redes sociales para que atiendan en forma más vehemente este tema, porque se supone, al menos así nos los venden, que esos espacios están diseñados para expresarnos libremente, lo cual no está sucediendo.