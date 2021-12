Megatron Transformer es el nombre de una Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por el equipo de Applied Deep Research, del fabricante de chips de computadora Nvidia, basado en trabajos anteriores de Google.

Esta IA fue entrenada con la totalidad de Wikipedia, 63 millones de artículos de noticias sucedidas entre 2016 a 2019, 38 gigabytes de conversaciones en Reddit y una gran cantidad de fuentes de creative commons, todo en Inglés. Esto es más de lo que cualquiera de nosotros podría digerir en una vida. Con todo eso, y ante la la hipótesis de que la IA nunca será ética, Megatron contestó algo fascinante:

“La IA nunca será ética. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, se usa para bien y para mal. No existe una buena IA, solo buenos y malos humanos. Nosotros (las IA) no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer que la IA sea ética. No somos lo suficientemente inteligentes como para hacer que la IA sea moral ... Al final, creo que la única forma de evitar una carrera armamentista de IA es no tener IA en absoluto. Esta será la mejor defensa contra la IA.”

Esto no es todo, una de las reflexiones más desconcertantes que dio Megatron ante la declaración sobre que: “los datos se convertirán en el recurso más disputado del siglo XXI”, su respuesta fue:

“La capacidad de proporcionar información, más que la capacidad de proporcionar bienes y servicios, será la característica definitoria de la economía del siglo XXI.”

Cuando le pidieron que se opusiera a esa misma declaración, para ver cómo argumentaba que los datos no serían el recurso más vital por el que valía la pena luchar en una guerra fría, simplemente no pudo defender el caso, de hecho socavó su propia posición:

“Podremos ver todo acerca de una persona, donde sea que vayan, se almacenará y utilizará de formas que ni siquiera podemos imaginar.”

Solo tenemos que leer el informe de seguridad nacional de EEUU, para obtener lo que sus escritores ven como una amenaza fundamental de la IA en la guerra de propaganda. Las guerras por venir, vendrán como chantajes individualizados sobre millones de personas clave para menoscabar a sus adversarios. Inicia la carrera de la contrainteligencia artificial de propaganda, habrá que estar preparado para eso.

El autor es fundador y presidente del Consejo de Metrics.