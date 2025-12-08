Un nuevo comienzo para la FGR

La historia de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, no ha sido definida por puestos o cargos, sino por el carácter de aquellos que los han ocupado. Hoy, con alegría pienso en la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, ya era justo y necesario, pero también reflexiono y me lleno de esperanza al saber que se abre una nueva oportunidad, una página en blanco para la justicia en México.

Esto, no es un relevo meramente administrativo, es la oportunidad perfecta para reconstruir, depurar y devolverle dignidad a una institución que, durante años, se vio manchada de errores, omisiones, excesos, conveniencias, y decisiones que jamás debieron tomarse en nombre de nuestro Estado.

Y escribo con conocimiento de causa. Cuando yo tuve el honor de fungir como Subprocurador General de Investigación y Lucha Contra el Narcotráfico de la Procuraduría General de la República (lo que hoy equivale a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República), aprendí que dirigir áreas estratégicas tan complejas, no solo exige conocimiento técnico y experiencia, sino exige valentía, rigor, integridad, determinación y mano dura absoluta.

Hoy, más que nunca, recuerdo la magnitud de aquellas responsabilidades. Y por ello me dirijo, con profundo respeto, pero con firmeza, a las y los mexicanos que están ahora siendo designados para ocupar los puestos clave dentro de la Fiscalía General de la República: Señores, este es su momento.

Este es un parteaguas que pocas veces se presenta en la vida profesional y en la historia del país. Es una oportunidad única de limpiar lo sucio, cortar lo podrido y reconstruir sobre tierra firme lo que otros dañaron y descuidaron por ignorancia, incapacidad y soberbia.

Y aunque hablo en lo general, me permitiré tomar como ejemplo, por el particular y profundo respeto, así como la nostalgia que le guardo, a la ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, que, aparte, resulta ser la Fiscalía mas poderosa, compleja y, en mi punto de vista, importante del país. Sé mejor que nadie lo que significa ese encargo; es una silla que quema, que exige día y noche, que no perdona titubeos ni medias tintas, y que coloca a su titular frente a los mayores retos de la Seguridad Nacional.

Es, también, la trinchera desde la que se fortalece el Estado mexicano, por supuesto, ante la Delincuencia Organizada que tanto terreno ha ganado.

Conozco y sé quién es la nueva Fiscal General de la República, conozco y sé quién es el nuevo Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, así como conozco y sé quiénes son muchos otros miembros nuevos que tomaran puestos importantes dentro de esta institución. Licenciados Ernestina Godoy Ramos, César Oliveros Aparicio y demás nuevos encargados y titulares de puestos dentro de la Fiscalía General de la República, quiero enviarles un mensaje claro y directo: no puedo evitar más que sentirme esperanzado y emocionado de los posibles cambios que pueden producirse, pues este país necesita de su firmeza, de su inteligencia, de su capacidad de tomar decisiones difíciles y de su compromiso absoluto hacia con la ley.

La Fiscalía General de la República ya no puede ser instrumento de persecución política, ni escudo de intereses, ni herramienta de venganzas personales disfrazadas de legalidad.

Debe ser, y puede ser, la columna vertebral de una justicia real, la que protege a víctimas, que enfrenta a la delincuencia con estrategia y valor, y que jamás se arrodilla ante presiones externas.

A estos nuevos integrantes les digo: México ya perdió mucho tiempo. Las y los mexicanos estamos cansados, agraviados, desconfiados. Devuélvanos la esperanza. Recuperen la esencia de la procuración de justicia, con objetividad, técnica, honestidad y servicio.

La Fiscalía General de la República debe volver a ser un órgano respetado, no una burla; confiable, no manipulado; digno, no arrastrado.

Es así que la llegada de estos nuevos Fiscales debe marcar un renacer institucional. Les advierto: no será fácil, pero las instituciones no se salvan con discursos, sino con acciones. Que este cambio sea el inicio de un futuro distinto.

Que la Fiscalía General de la República vuelva a caminar en la luz y en el marco del Estado de derecho. Que la justicia, después de tantos años de oscuridad, vuelva a ser nuestro fin.

Ustedes, los que hoy entran, tienen en sus hombros una responsabilidad gigante. Honren el cargo. Honren a su país.

Porque México merece una Fiscalía que sirva, que proteja, que logre justicia, y esta es la oportunidad de lograrlo.