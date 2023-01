AMLO: La cultura sí influye

AMLO su inconsciente lo traicionó, tuvo un lapsus. Reconoció que la cultura sí influye en la corrupción. Siempre había dicho que el “pueblo es honesto”, luego matizó que las mujeres son más honestas que los hombres, reconociendo que no es un tema partidario ni de posiciones políticas, sino mucho más amplio. En línea con AMLO el investigador, Bryan W. Husted, sugiere que cuando más masculina es una cultura-sociedad mayor es el nivel de corrupción.

Pero recientemente AMLO fue más lejos. Admitió, que en México la corrupción tiene un importante componente cultural al decir, que quiere cambiar la cultura del pueblo, ahora sí, incluyó a todos. En su mañanera del 18 de enero dijo: “Lo que queremos es, se los dije desde el principio, es buscar estigmatizar la corrupción. Así de claro porqué se veía como algo completamente normal. Ni siquiera perdían su respetabilidad los corruptos…. En una sociedad en donde se ve normal la corrupción, el saqueo, el que de la noche a la mañana alguien se enriquezca y hasta se le celebre, es una sociedad perdida completamente. En cambio, una sociedad en donde sí se señale al corrupto y no se le aplauda es lo que logremos hacía adelante”. O sea, lo que está diciendo claramente es que el pueblo, la sociedad mexicana, tradicionalmente ha normalizado el enriquecimiento a través de la deshonestidad y la corrupción y como bien dice, en México, a diferencia de otros países, el corrupto nunca ha perdido su respetabilidad (no hay accountability social). La cultura del mexicano no ve el enriquecimiento deshonesto como un tema. De hecho, era un tema para imitar. “Ese señor es bien chingón”, hay que aprenderle. ¿Se imaginan algo similar en Dinamarca?

Hay infinidad de ejemplos de esto; como muestra un botón: Hilario Ramírez Villanueva conocido como Layin fue presidente municipal de San Blas- Nayarit (un municipio con 45 mil pobladores) en dos ocasiones (en 2008 y 2014). Cuando estaba en campaña, como independiente, para buscar un segundo período, dijo: “¡Que le robé a la presidencia! ¡Sí le robé, sí le robé, sí le robé! Pero poquito, porque está bien pobre. Nomás una rasuradita”.

A pesar de esa declaración, Hilario Ramírez ganó por segunda ocasión las elecciones de julio de 2014 y volvió a ser presidente municipal de San Blas. No solo eso, era también muy reconocido por las multitudinarias fiestas que organizaba. En su cumpleaños número 44 más de diez mil habitantes asistieron para festejarlo, gente de la política, de la farándula, de los medios de comunicación y habitantes del pueblo. Su popularidad estaba en su cúspide.

Este mismo personaje, del que podemos encontrar muchos en el mapa político y social mexicano, en el año 2022 recibió una sentencia de dos años de prisión por “ejercicio indebido de funciones”. ¿Una condena judicial, sí, pero acaso tiene una condena social?

Bien ha dicho el periodista y académico Ricardo Raphael, “El amigo Layín ha construido un personaje muy eficaz para ganar adeptos en el escenario de la política mexicana contemporánea: un fanfarrón desfachatado, populista, misógino, ostentoso y pendenciero que, sin embargo, encuentra seguidores por donde va pasando”.

AMLO tiene razón, la cultura sí se puede cambiar, en eso estamos totalmente de acuerdo y, ya va por buen camino. Como dicen muchos terapeutas, reconocer el problema es el primer paso. A los que les falta este primer paso es a los institucionalistas que creen que solo con leyes y castigos hay menos corrupción. Pero para los que ya sabemos que la deshonestidad y la corrupción en México tiene una importante dimensión cultural, también recordarle al presidente, que esto incluye: plagios, abusos de poder, nepotismo, compras por adjudicación directa, moches, irrespeto a los acuerdos, mentiras, etc. ¿Estaremos listos, realmente, para un cambio?