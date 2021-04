Gobierno va por beneficiados de Enciclomedia

Grupo Altavista y Oracle son investigados

Pese a que algunos quisieran darle carpetazo, las investigaciones sobre supuestos fraudes con Enciclopedia en el sexenio pasado siguen ocupando al actual gobierno.



Fíjese que con sigilo el gobierno federal investiga un fraude a la Secretaría de Educación Pública relacionado con el Programa Enciclomedia.



Como recordará, en el caso del nivel de primaria, el presupuesto inicial de Enciclomedia fue superior a 5 mil millones de pesos en el 2004 y, después de fuertes inversiones adicionales, el programa se fue a la basura, debido precisamente al mal manejo realizado por proveedores y autoridades.



Le comento que la Función Pública concretamente investiga a dos personajes: Ricardo Orrantia Cantú, de Grupo Altavista, y a Javier Cordero Torres, de Oracle, quienes presumiblemente se coludieron en un fraude mayúsculo a las arcas nacionales.



La Auditoría Superior de la Federación solicitó desde febrero del 2012 la devolución de 100 millones de pesos que se tenían que destinar a "consumibles", en especial de tóneres para 27 mil 466 impresoras a lo largo de cinco años, insumos que no se entregaron por parte de Grupo Altavista, pero que sí cobraron ilegalmente para el proyecto destinado a las escuelas primarias.



La cosa no ha parado ahí y las autoridades ya mandaron la alerta correspondiente a Oracle, la firma que comanda Lawrence J. Ellison, para saber si los insumos que deberían entregarse a la SEP llegaron a México, y en dónde quedaron o si bien el negocio se realizó afuera de la empresa.



En el caso de educación secundaria, se asignó un contrato a IT Arrendadora, subsidiaria de Grupo Altavista, por mil 500 millones de pesos, en el cual también participó como proveedor de los equipos Sun Microsystems, ahora Oracle de México, empresa que ya investigan las autoridades por su vinculación en los malos manejos relacionados con Orrantia.



Añada que la PGR investiga una denuncia interpuesta por la Secretaría de Hacienda en contra de Grupo Altavista por fraude fiscal con contratos inexistentes para cobrar una indemnización por 223 millones de pesos.



Este fraude fiscal tiene cola, ya que se vincula con un fraude penal por el origen de estos recursos que se cobraron a la SEP por servicios no prestados.



Este contrato para el programa Enciclomedia se canceló después de diversas fallas, pero los participantes se inconformaron y las autoridades judiciales, con el apoyo de Julio Castellanos que en el 2007 era Oficial Mayor en la SEP, obligaron a la SEP a pagar una indemnización por 550 millones de pesos que se repartieron entre Sun Microsystems (Oracle) y Grupo Altavista.



Altavista incluso recibió 250 millones de pesos sin realizar inversión alguna, ya que los contratos con proveedores por supuestos servicios prestados y la compra de bienes se hizo simplemente de manera contable con movimientos internos entre las subsidiarias de ese grupo.



El tema es que el SAT descubrió malos manejos a través de alteración de registros contables, utilización de datos falsos para disminuir contribuciones y la falta de de documentos que acrediten el pago entre empresas de Grupo Altavista.



Añada que la autoridad fiscal da cuenta de la creación de pasivos por gastos que nunca se realizaron a través de contratos entre las propias empresas del grupo.



Todo esto está documentado en la resolución con terminación 5443 del 26 de marzo del 2010 y que está a punto de concluir en contra de Orrantia, quien puede permanecer hasta nueve años de prisión.



Y bueno, destapar la cloaca de Enciclomedia será decisión del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien de acuerdo a los sabuesos del SAT, le ha dado largas a la entrega de toda la documentación respectiva.



Como le digo, ni de lejos el expediente de Enciclomedia debe verse como un caso cerrado.



La ruta del dinero

Quien está de manteles largos es Toka Investment, de Hugo Villanueva, quien a través de su producto Easyvale se acaba de unir al selecto grupo de empresas autorizadas por el SAT de Aristóteles Núñez Sánchez como emisores de monederos electrónicos de vales de despensa, prestación que reciben actualmente más de 24 millones de familias mexicanas, hablamos de compañías como Edenred, OPAM, Efectivale y S-Mart. Asimismo, los de Toka también lograron cumplir con otra de las disposiciones que obliga la reforma financiera, se trata de firmar convenios con los retails para que estos puedan aceptar los vales de despensa emitidos por las valeras, por lo que la compañía jalisciense ya firmo a Comercial Mexicana, de Carlos González Zabalegui, sumado a que ya sostiene pláticas con los demás miembros de la ANTAD, de Vicente Yáñez. Así, las firmas emisoras de vales tienen hasta el 1 de julio para cumplir con las nuevas normatividades, mismas que les permitirán seguir operando y compitiendo por un mercado superior a los 80 mil millones de pesos anuales, monto que comprende a las dependencias de gobierno en los tres niveles, así como a las poco más de 120 mil empresas privadas que cuentan con dicha prestación…



Como le adelanté en este espacio, el Instituto FONACOT, que tiene como mandamás a César Martínez Baranda, desde ayer añadirá a sus créditos un seguro por pérdida de empleo hasta por seis meses, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente. Además reducirá sus tasas de interés con el propósito de que un mayor número de trabajadores de la economía formal accedan a los diversos productos crediticios que ofrece el instituto. Martínez Baranda explica que en caso de presentarse la pérdida de empleo, el trabajador debe solicitar a su centro de trabajo la notificación de su baja y al mes siguiente se aplicará automáticamente la cobertura del seguro que cubrirá hasta seis cuotas del crédito. Y bueno, para situaciones de incapacidad o invalidez total o permanente, el trabajador o un familiar deberán de acudir a una de las 79 sucursales ubicadas en todo el país y presentar la identificación oficial vigente con fotografía, así como el dictamen emitido por el IMSS, ISSSTE, cualquier otra institución de Seguridad Social o de un médico de la aseguradora que avalen los estudios realizados para cada caso, a fin de iniciar el trámite de la cancelación de la deuda…



Juan Beckmann Vidal, presidente de José Cuervo, recibió de manos del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el reconocimiento al mérito turístico Jalisco 2014, gracias a la trayectoria y la promoción que realiza para fomentar el turismo cultural en Tequila, Jalisco. Después de recibir el distintivo, el directivo anunció que con la meta de lograr la cifra de 1 millón 200 mil turistas anuales para 2020, Mundo Cuervo, el centro turístico de Jose Cuervo, invertirá la suma de 700 millones de pesos en los próximos 3 años para lograr que los municipios que conforman la Ruta del Tequila se conviertan en un polo de desarrollo turístico, para lo cual se proyecta la construcción de tres museos, un centro cultural y la ampliación de la oferta turística a bordo de tren.



