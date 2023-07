Empresas globales, México a la vanguardia

Catedrático, analista político, consultor en estrategia, seguridad nacional y administración pública

Nada bien parece estar yendo la relación con nuestro perpetuo vecino del norte, históricamente compleja y con periodos alta y abiertamente conflictivos, a los que desde hace meses se ha sumado, privilegiada y crecientemente, el tema del tráfico de drogas, como un asunto de seguridad nacional.

Las constantes visitas a nuestro país de funcionarios norteamericanos de alto nivel vinculados a las diversas agencias de seguridad de los Estados Unidos evidencian la relevancia y preocupación de su gobierno por la situación que se vive en México, a causa de la creciente violencia y control territorial que ejercen las bandas criminales y los efectos devastadores que las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, están teniendo en su población.

Durante la última semana la relación se ha tensado nuevamente por las declaraciones de la jefa de la agencia antidrogas de aquel país vertidas bajo juramento ante el Subcomité de Crimen y Vigilancia en el Capitolio norteamericano con severos señalamientos hacia el gobierno de México por haber abandonado políticas que en otra época fueron eficaces en el combate a los cárteles, aportando datos que pretenden ilustrar la expansión global, al menos, de las dos grandes organizaciones criminales de Sinaloa y Jalisco.

La posición gubernamental frente a las declaraciones de la funcionaria estadounidense ha sido, como era de esperarse, de negación, de rechazo a los datos expuestos y la demanda de pruebas, señalando, eso sí, con todo respeto, falta de orden y coordinación al interior del gobierno de los Estados Unidos.

Los mutuos señalamientos han dejado atrás cualquier sutileza diplomática respecto al tráfico de drogas y el fortalecimiento de los grupos criminales en México.

Por donde se le vea, si son ciertos estos u otros datos, es evidente la creciente actividad violenta en diversas regiones de la geografía nacional, de la que se da cuenta cotidianamente en medios y redes sociales, con cifras alarmantes de enfrentamientos, bloqueos incendiarios, explosiones dirigidas, propaganda, muertos, heridos y desaparecidos por docenas.

La política gubernamental mexicana para el tratamiento de este fenómeno, desde el inicio de la actual administración, por todos conocida, ha sido ratificada constantemente, reiterando que no se modificará, no se combatirá el fuego con fuego y se deben atender las causas que le han dado origen desde el funesto pasado neoliberal, pero todo indica que, del lado contrario, el de los beneficiarios de la violencia y el delito, no existe la misma disposición, aunque los acusen con sus abuelos.

Es bien sabido que en el poliedro de las relaciones internacionales y más aún en la complejísima relación bilateral, ningún tema es aislado ni unilateral. Todo tiene una repercusión en sectores diversos, de naturaleza política, económica o social, de acuerdo con los intereses, recursos y poder relativo de cada uno de los actores involucrados, de eso hay experiencia histórica vasta y no pocas trágicas consecuencias.

Remember the Álamo...