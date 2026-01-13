Aún hay más, después de una pausa

La semana pasada, el INEGI publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de diciembre. Asimismo, el Banco de México dio a conocer las minutas de su reunión de política monetaria del 18 de diciembre. La inflación general anual cerró 2025 en 3.69 por ciento y la subyacente –que excluye los componentes más volátiles–, en 4.33 por ciento. Observando la trayectoria descendente de la inflación en los últimos tres años (2022: 7.8 por ciento; 2023: 4.7; 2024: 4.2; 2025: 3.7) y el nivel de la tasa de política monetaria (2023: 11.25 por ciento; 2024: 10.00; 2025: 7.00), parece que, por un lado, la Junta de Gobierno actual ha actuado con un sesgo bastante restrictivo. Por otro lado, parece que, ex post, aún hay espacio para bajar la tasa de referencia. Desde una perspectiva ex ante, la tasa real actual de 3.0 por ciento sigue por encima del rango medio de la tasa neutral estimada por Banxico en 2.7 por ciento.

Sin embargo, la “joroba inflacionaria” que es muy probable que se observe en el primer trimestre del año probablemente mantendrá a Banxico en pausa en la primera decisión de política monetaria del año (5 de febrero) y considero que probablemente también en la segunda en marzo (“La ‘joroba’ inflacionaria de principio de 2026”, y , 28 de octubre y 4 de noviembre, 2025, respectivamente). Si bien el dato de inflación de diciembre fue interesante para ver en qué nivel cerró el año, los participantes de los mercados financieros a nivel global están más enfocados en la inflación de la primera quincena de enero, que se dará a conocer el jueves 22 de enero.

En mi opinión, el primer dato del año comenzará a reflejar el impacto del incremento en el IEPS —principalmente en refrescos—, así como el de la imposición de aranceles a importaciones de países sin tratados comerciales y del aumento de 13 por ciento en el salario mínimo. Considero que estos tres choques podrían tener un efecto de alrededor de 60 puntos base (0.6 puntos porcentuales) en la inflación, reflejado en el primer trimestre. No obstante lo anterior, considero que estos efectos serán transitorios y que no “contaminarán” a la dinámica de precios de los bienes no relacionados directamente.

Ahora bien, la narrativa de una economía con mejores perspectivas de crecimiento este año (el consenso prevé un crecimiento del PIB de 1.2 por ciento en 2026 frente a 0.4 por ciento en 2025) y la posibilidad de que la inflación subyacente alcance 4.9 por ciento en el primer trimestre es probable que lleven a Banxico a actualizar sus proyecciones de inflación y pausar el ciclo de baja de tasas. En este sentido estimo que la inflación general alcanzará su pico en la segunda mitad de marzo en 4.10 por ciento y la subyacente en la primera mitad de febrero en 4.9 por ciento.

Pero como he comentado, considero que los efectos de estos tres choques (IEPS, aranceles y salario mínimo) serán de “una sola vez” y que es probable que la inflación general se ubique por debajo de 4.0 por ciento en abril. Por ello, creo que Banxico podría reanudar su ciclo de recortes en mayo con 25 puntos base, seguido de otro en junio de la misma magnitud, llevando el nivel de la tasa de referencia a 6.50 por ciento, que considero mantendrá por un periodo prolongado de tiempo. Hacia delante, estimo que la inflación general cerrará este año en 4.1 por ciento y la subyacente en 4.0 por ciento.

En mi opinión, los mensajes que pude extraer de las minutas de la decisión de la Junta de Gobierno del 18 de diciembre pasado –publicadas la semana pasada también–, brindan apoyo a mi pronóstico de tasas de interés. Destaco tres puntos de dichas minutas: (1) La esperada “joroba inflacionaria” a inicios de 2026 fue el eje de la discusión. Todos los miembros consideran que los recientes aumentos en impuestos especiales, la imposición de aranceles y el mayor salario mínimo afectarán la inflación al inicio del año como choques transitorios. Coincido con esta visión. Sin embargo, también acordaron que es prudente esperar y verificar que estos efectos sean temporales y no haya impactos de segunda vuelta, lo cual apoya la pausa, al menos en la siguiente decisión de política monetaria en febrero; (2) la mayoría sigue contemplando recortes, pero a un ritmo más gradual. Varios miembros enfatizaron que el ciclo de baja de tasas no ha terminado, mostrando apertura a más recortes, aunque con cautela, dado que las tasas se acercan a estimaciones neutrales; y sin embargo (3) el subgobernador Jonathan Heath sigue siendo el único disidente. Su postura restrictiva se reforzó al plantear la posibilidad de subir tasas, algo que no se escuchaba hace tiempo. Señaló que, si la convergencia no se logra, habría que evaluar incrementos para cumplir el mandato de estabilidad. Aún así, considero que Banxico se encuentra muy lejos de iniciar un ciclo de alza de tasas. El sesgo sigue siendo hacia más recortes, pero con espacio limitado.

