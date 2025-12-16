¿Qué nos depara 2026? (III)

La semana antepasada inicié una serie de columnas para comentar lo que considero que nos depara 2026 (“¿Qué nos depara 2026?”, I, 2 de diciembre y II, 9 de diciembre). Estructuré la narrativa en cinco puntos: (1) Generalidades; (2) otro año centrado en los Estados Unidos; (3) posible cambio de las políticas de Trump hacia el interior del país; (4) retos importantes; y (5) mercados financieros a nivel internacional. Asimismo, comenté que en las siguientes ediciones de la presente columna elaboraría sobre los temas aquí tratados con más detalle. Por ejemplo, la semana pasada aborde el punto (1) extendiendo el calendario electoral más allá de los Estados Unidos y comenté sobre los estrenos más esperados en el séptimo arte. En esta ocasión elaboraré sobre el aspecto (3).

En mi opinión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, modificará el sesgo de sus acciones de política económica hacia el interior de su país. Una razón importante serán las elecciones intermedias en noviembre de 2026, en donde se renovará la Cámara Baja y un tercio del Senado. En este sentido, existe una preocupación que comparten los ciudadanos de nuestro país vecino del norte: La asequibilidad. En otras palabras, que los Estados Unidos se está haciendo muy caro para los propios estadounidenses. Entonces, debido a que no es posible bajar los precios, la mejor política es que las personas mejoren su poder adquisitivo con mayor crecimiento económico lo mejor distribuido posible y con estabilidad de precios.

Si bien el mundo –incluyendo EU–, continuará experimentando las repercusiones de la serie de innumerables frentes que abrió Trump tanto en el terreno comercial, como en el geopolítico, la reforma fiscal aprobada este año titulada “One Big Beautiful Bill” (OBBB), así como las políticas que desea instrumentar para desregular varios sectores de la economía, van a representar un impulso significativo en el crecimiento económico, tan pronto como en 2026. Esto se va a unir al crecimiento propiciado por la fase positiva en el ciclo manufacturero global post-Covid, la inversión significativa en inteligencia artificial (AI) y una postura menos restrictiva de la política monetaria, que podría reducirse aún más. De esta manera, es muy factible que la economía de los Estados Unidos vuelva a crecer al menos 2.0 por ciento en 2026.

En mi opinion, la One Big Beautiful Bill (OBBB) es extensa tanto en disminución directa o potencial de los impuestos, así como en cuanto a ciertas deducciones e incrementos en el gasto. No obstante, destaco cinco aspectos: (a) Elimina el carácter temporal de la reforma de 2017 en la que se redujo el impuesto sobre la renta corporativo de 35 por ciento a 21 por ciento; (b) lleva a cabo la ampliación de deducciones para inversión en capital: Se permitiría deducir hasta 100 por ciento de inversiones en maquinaria y equipo en el primer año, frente al esquema gradual vigente; (c) simplifica el código fiscal mediante la eliminación de más de 50 exenciones menores, sustituidas por reglas uniformes para reducir costos de cumplimiento; (d) incorpora incentivos para repatriación de capitales; y (e) otorga un alivio fiscal para las familias de menor ingreso. Mi amigo y economista en jefe de los Estados Unidos de Barclays, Marc Giannoni, estima que solo esta reforma tendrá un efecto de 50 puntos base (0.50 puntos porcentuales) en la tasa de crecimiento del PIB de EU en 2026.

En 2026, la agenda de desregulación en EU apunta a cambios profundos en sectores clave. Destacan ajustes en normas ambientales, con la posible flexibilización de estándares de emisiones para vehículos y calidad del aire, así como la revisión del costo social del carbono. En el ámbito financiero, se contempla reducir hasta 15 por ciento los requerimientos de capital para grandes bancos y frenar la implementación del marco internacional Basel III. También se prevén modificaciones en reglas laborales para contratistas federales y trabajadores agrícolas, junto con ajustes en políticas de salud, incluyendo pagos de Medicare y menor supervisión en costos de medicamentos. Finalmente, el sector vivienda busca dinamizar la oferta mediante deszonificación y menor rigidez en densidades, lo que podría impulsar desarrollo urbano y reducir costos.

En cuanto al ciclo manufacturero global post-Covid, me refiero a que la producción manufacturera en el mundo sufrió una especie de recesión cuando las economías fueron saliendo de la pandemia de Covid debido a que las personas querían reasignar su gasto hacia experiencias, en lugar de a cosas. De esta manera, cuando las personas pudieron nuevamente salir de sus hogares, el enfoque del gasto cambió significativamente. No obstante lo anterior, conforme el tiempo ha pasado, las personas vuelven a querer cambiar ciertos bienes duraderos como refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas y otros bienes. Debido a esto, hemos comenzado a observar en las series de datos una reactivación no solo en el consumo de bienes –relativo a servicios–, sino también en la producción manufacturera. Como es bien sabido, el vinculo económico más relevante entre México y Estados Unidos es el manufacturero, por lo que esta recuperación más de carácter cíclico impulsará tanto a la economía de EU, como la de nuestro país.

En cuanto a la política monetaria y la inteligencia artificial (AI), éstos representan retos ante el ataque que ha habido a la autonomía del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), así como las consecuencias de corto plazo que está empezando a tener AI en el mercado laboral, que junto con una economía resiliente y la posibilidad de que exista inflación ‘contenida’, pueden elevar la complejidad tanto de la política per se, como de la instrumentación de la política monetaria, al no necesariamente atajar el tema de asequibilidad (“”, 25 de noviembre).