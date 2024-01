Siete elecciones en Latinoamérica este año

El 2024 se va a distinguir, entre otras cosas, por tener un calendario electoral muy abultado. En este año se llevarán a cabo elecciones en más de cuarenta países, como comenté a finales del año pasado (“Los 10 temas de 2024 (parte II)”, 19 de diciembre, 2023). Latinoamérica no se queda atrás, con siete elecciones muy relevantes: (1) El Salvador (4 de febrero); (2) Panamá (5 de mayo); (3) República Dominicana (19 de mayo); (4) México (2 de junio), (5) Brasil, con elecciones locales (6 de octubre); (6) Uruguay (17 de octubre); y potencialmente (7) Venezuela (4T24).

El telón del escenario electoral en Latinoamérica se abrirá este año el 4 de febrero con las elecciones presidenciales en El Salvador. El presidente Bukele parece encaminarse hacia una reelección con fuertes cifras en las encuestas, alcanzando un impresionante 93 por ciento de preferencias (CID-Gallup, noviembre de 2023). Su popularidad se sustenta en logros significativos en materia de seguridad. Ahora el foco se dirige hacia las potenciales prioridades en política, especialmente en torno a la posibilidad de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de inquietudes persistentes acerca de la sostenibilidad fiscal. Una parte relevante del logro de un programa con el FMI depende también de si el gobierno continúa reconociendo al bitcoin como moneda de curso legal. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta, que por el momento se ve prácticamente imposible, sería el 3 de marzo.

Unos meses más tarde, en mayo, será el turno de Panamá. Aunque por el momento no se observan candidatos que puedan ser potencialmente transformadores de la política económica del país, las miradas se centran en el expresidente Martinelli (2009-14) del partido ‘Realizando Metas’, para evaluar su capacidad de postulación. Martinelli lidera las encuestas con un 43 por ciento de preferencias (Gallup-poll, octubre de 2023), mientras que otros candidatos –como el expresidente Torrijos o Rómulo Roux y Ricardo Lombana–, se sitúan por debajo del 10 por ciento. No obstante lo anterior, Martinelli se encuentra actualmente apelando una sentencia de prisión por lavado de dinero. La próxima administración deberá enfrentar la compleja situación minera, confirmando o invalidando su prohibición, así como considerar posibles reformas en pensiones e impuestos para fortalecer la credibilidad fiscal. Es importante mencionar que no habrá segunda vuelta en Panamá.

Por su parte, la República Dominicana celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 19 de mayo, con la posibilidad de una segunda vuelta el 30 de junio. El presidente Abinader busca asegurar su reelección para un segundo mandato. Sus principales contendientes son el expresidente Medina (Fuerza del Pueblo) con un 27-29 por ciento y el ex alcalde de Santiago Abel Martínez (PLD) con un 14-17 por ciento (Gallup, diciembre, 2023).

Así, México celebrará sus elecciones generales el 2 de junio. Cabe destacar que, a diferencia de varios países en Latinoamérica, en México no hay reelección, ni consecutiva, ni no consecutiva y no hay segunda vuelta. Los dos principales candidatos a la presidencia son Claudia Sheinbaum, del partido gobernante Morena, y Xóchitl Gálvez, de la principal coalición opositora Va por México. Sheinbaum ha estado promoviendo la continuidad del gobierno de AMLO, mientras que Gálvez ha mencionado que quiere reabrir efectivamente el sector energético y adoptará un enfoque más riguroso en materia de seguridad. Hay un tercer candidato que apenas se está dando a conocer, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC). Para los inversionistas, tres cosas son clave: (i) La responsabilidad fiscal, respetando la autonomía del banco central y del INEGI, así como el régimen de tipo de cambio flexible; (ii) apoyo absoluto a Pemex; y (iii) quién encabezará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“Candidatos presidenciales: ¿Qué interesa a los inversionistas globales?”, 13 de junio, 2023).

Uruguay celebrará elecciones presidenciales y legislativas este año el 27 de octubre. Lo más probable es que se necesite una segunda vuelta de votación el 24 de noviembre. El presidente Lacalle Pou no puede postularse para la reelección por dos mandatos consecutivos. Todavía están por definirse los candidatos de las coaliciones que participarán en la elección.

Por último, pero no menos importante, Brasil celebrará elecciones locales el 6 de octubre, cuando cerca de 5,600 municipalidades elegirán a sus alcaldes y concejos locales. El proceso es relevante para los miembros del Congreso, particularmente en la Cámara Baja, debido a su estrecha conexión con su base electoral local, que incluye alcaldes que más tarde hacen campaña por ellos.

Existe la posibilidad de que se lleven a cabo elecciones en Venezuela en el último trimestre del año. Esta potencial convocatoria resulta de muy alta relevancia, especialmente considerando la historia política de este país en los últimos 25 años. Bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, las elecciones venezolanas han sido objeto de escrutinio internacional y de controversia. En este contexto, el escrutinio riguroso de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral serán aspectos de suma importancia para los observadores internacionales y para el futuro político y económico para los venezolanos.

* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.