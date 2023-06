Candidatos presidenciales: ¿Qué interesa a los inversionistas globales?

El fin de semana pasado, el partido gobernante, Morena, publicó el proceso para elegir a su candidato presidencial. Como lo hemos escuchado en varios medios, los precandidatos tienen hasta este viernes 16 de junio para registrarse y esto incluye renunciar definitivamente a sus cargos públicos. Cabe señalar que el registro no es para todos, ya que se encuentra restringido para quienes están invitados. Es decir, Claudia Sheinbaum –jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien ayer anunció que renunciará este viernes–, Marcelo Ebrard –exsecretario de Relaciones Exteriores hasta el día de ayer y exjefe de Gobierno del antes llamado Distrito Federal–, Adán Augusto López –secretario de Gobernación–, y Ricardo Monreal, senador de Morena. Además de observar las renuncias de quienes están invitados a participar, otro tema relevante será conocer a quienes van a ocupar los puestos públicos que dejan vacantes los precandidatos. Si bien todos son relevantes, cabe destacar la importancia de quien reemplace a Adán Augusto López en Gobernación, en caso de que quiera registrarse, sobre todo por la relevancia que puede tener en cuanto a tomar las riendas del poder, al menos temporalmente, en caso de que falte el Presidente. Recordemos que ya hemos tenido algunos ‘sustos’ de salud al respecto recientemente, independientemente de que nadie tiene la vida ‘comprada’.

Después del registro, los precandidatos podrán hacer campaña a lo largo y ancho del país del 19 de junio al 27 de agosto. El documento de Morena que establece las reglas llama a esta fase: “recorridos de trabajo para informar sobre los logros de la cuarta transformación”. Asimismo, las reglas señalan que durante este periodo no se podrán llevar a cabo debates públicos entre los precandidatos registrados, ni podrán desprestigiar, descalificar o agredir a sus compañeros precandidatos. Cabe señalar también que estos “recorridos” no podrán ser financiados por “recursos públicos, empresariales o de actividades presumiblemente ilícitas”. Así, la encuesta para escoger al candidato presidencial de Morena se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre. Ésta se llevará a cabo por cinco encuestadoras, una interna y cuatro externas. Para escoger las encuestadoras externas, cada precandidato podrá proponer dos empresas encuestadoras “…de prestigio…” que no “…hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes respecto de los resultados electorales…” y la Comisión de Encuestas de Morena hará un sorteo para escoger las cuatro encuestadoras externas que finalmente apoyarán el levantamiento de la encuesta. El miércoles 6 de septiembre Morena dará a conocer el resultado de la encuesta.

Por el momento, los inversionistas han estado con mucho optimismo relativo a México, que se refleja en el nivel del tipo de cambio peso-dólar. Las seis razones por las cuáles el peso mexicano ha mostrado resiliencia con respecto a otras divisas ante choques globales, incluyendo la quiebra de varios bancos regionales en Estados Unidos siguen vigentes: (1) Universo de inversión en mercados emergentes reducido (i.e. sin Rusia, menos inversión en China, dificultades para invertir en Turquía y recientemente preocupaciones sobre posibles sanciones a Sudáfrica por venta de armas a Rusia); (2) actuación oportuna, decisiva y responsable del Banco de México. Cabe destacar que los participantes de los mercados financieros a nivel global valoran que hoy por hoy cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno han sido propuestos por el presidente López Obrador y el actuar de nuestro Instituto Central ha sido ejemplar; (3) responsabilidad fiscal; (4) bajo déficit de cuenta corriente en México y bien financiado con remesas, turismo e Inversión Extranjera Directa; (5) nearshoring; y (6) estabilidad política y social. Ahora, para que estas razones continúen vigentes, sobre todo el punto (3), es necesario que exista una buena comunicación entre los precandidatos y más adelante, del propio candidato o candidata de Morena a la presidencia y su equipo de trabajo con los inversionistas globales.

En este sentido, una pregunta muy relevante es qué les interesa saber a los inversionistas globales sobre este proceso de selección de candidato presidencial. Al igual que varios de mis colegas en instituciones financieras, platico regularmente con los principales inversionistas a nivel global con intereses y posición en mercados emergentes, particularmente en Latinoamérica y México. Así, en mi opinión, los inversionistas toman por hecho que los candidatos presidenciales están de acuerdo con el T-MEC, pero al no haber un libro como “La Salida” de López Obrador, tienen varias preguntas sobre cómo sería su actuar como presidente. En este sentido, puedo resumir estas preguntas en cinco: (1) ¿Van a continuar con la responsabilidad fiscal y el respeto a la autonomía del Banco de México y del INEGI que ha observado el presidente López Obrador?; (2) ¿quién va a ser su secretario de Hacienda y Crédito Público? Es muy relevante que quien vaya a ser candidato presidencial, de cualquier partido, pero más aún del partido en el poder, tenga a su posible secretario de Hacienda, para que no solo pueda ser pieza clave en la planeación de los proyectos del sexenio que sigue –entre muchas otras labores–, sino también un interlocutor con los inversionistas extranjeros; (3) ¿cuál va a ser su plan con respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex)?; (4) ¿qué piensan hacer para poder aprovechar la relocalización de las líneas de producción manufactureras o ‘nearshoring’; y (5) ¿ cuál va a ser la forma de atajar el tema de seguridad?

Con mucha tristeza este fin de semana me enteré del fallecimiento de Carlos Alberto Herroz Castellanos. Envío mi más sentido pésame y un muy fuerte abrazo a Joaquín, Muñe, Emerson, Hurley, familia y amigos. Mucha paz.

* El autor es economista en jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.