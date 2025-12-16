El Laboratorio de Economía Digital de Stanford presentó, el 11 de diciembre, el segundo volumen de “The Digitalist Papers”. Esta es una colección de ensayos que busca entender cómo los avances en inteligencia artificial (IA) están cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos. En esta obra participan expertos de diversas áreas (economía, derecho, tecnología, ciencia política, entre otras) con la premisa de que “la tecnología no es destino”, sino que las decisiones que se tomen hoy determinarán cómo las herramientas de IA darán forma al futuro.

El tema del volumen es la economía de la inteligencia artificial transformativa (IAT). Pero, ¿qué es la IAT? La introducción a este conjunto de ensayos la define como sistemas de IA que traerán consigo una transformación económica comparable a la revolución industrial, pero en un periodo mucho más corto. Los líderes del proyecto de los Digitalist Papers no se cuestionan si esto sucederá. Lo dan por hecho.

Si están en lo correcto, estamos viviendo un momento decisivo en la historia de la humanidad. La revolución industrial ha sido uno de los eventos históricos más importantes. La transformación de la sociedad, la economía en general y el trabajo humano fue radical. Antes de la revolución industrial, el ingreso per cápita prácticamente no crecía y la pobreza era la norma general en el mundo. Con la revolución industrial, las máquinas empezaron a hacer el trabajo físico que antes hacían humanos y animales. También, generó un cambio profundo en el mercado laboral que benefició a algunos, pero dejó en la miseria a otros.

A la revolución industrial también se le ha llamado la primera era de las máquinas porque éstas empezaron a hacer el trabajo físico de mejor forma que los humanos. El tiempo presente puede ser considerado como la segunda era de las máquinas debido a que éstas ahora también desarrollan trabajo intelectual y no sólo físico.

El concepto de IAT está definido por sus consecuencias y no por lo que es o puede hacer la IA. Esto contrasta con otras definiciones como las de la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial general. La idea de la IAT es útil porque no importa qué específicamente hace la IA o qué tan cerca está de la inteligencia humana o si puede realmente llegar a parecerse a la inteligencia natural, sino que lo relevante es cómo transformará nuestras vidas.

De esta forma, el concepto de la IAT nos permite abstraernos de discusiones acerca de lo que es la IA y sus avances y enfocarnos en cómo lograr que la IA mejore nuestras vidas y en evitar sus posibles efectos negativos. Esto no es sencillo porque primero hay que imaginar cuál es el posible efecto que tendrá la IA en algún aspecto concreto de nuestras vidas y esto está plagado de incertidumbre. Sin embargo, es necesario tener una discusión seria al respecto y generar escenarios y posibles alternativas de acción.

Por ejemplo, en uno de los ensayos, escrito por David Autor y Neil Thompson, se afirma que “la imaginación típicamente se queda corta cuando tratamos de prever el rol del trabajo humano en una economía cada vez más intensiva en IA porque nos fijamos en lo que puede ser automatizado”. El punto es que es difícil imaginar las nuevas formas de trabajo. En el mismo ensayo se afirma que el 60% del empleo de Estados Unidos en 2018 se encontraba en trabajos que no se habían inventado en 1940.

La idea de la inteligencia artificial transformativa nos reta a pensar en cómo enfrentar los efectos que tendrá la IA en las próximas décadas. Como se menciona en la introducción a los Digitalist Papers, la IA puede tener efectos muy positivos como aumentos importantes en productividad y progreso científico, pero también puede afectar negativamente al trabajo y cambiar radicalmente la distribución de poder y riqueza. No obstante, la tecnología no es destino. Podemos y debemos decidir qué forma tomará nuestro futuro.

¹ Agrawal, Ajay y otros. “The Digitalist Papers: The Economics of Transformative AI” Stanford Digital Economy Lab, 2025. https://www.digitalistpapers.com/

² Brynjolfsson, Eric y Andrew McAfee “The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies”. W. W. Norton & Company, 2014.