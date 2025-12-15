Los diez principales cisnes blancos para el 2026

La contraparte de la colaboración de la semana anterior, sobre las posibles sorpresas negativas (cisnes negros) para el 2026, es nuestra propuesta de las posibles sorpresas positivas o cisnes blancos, que presentamos ahora. Bursamétrica realiza cada año un ejercicio de imaginación en donde se presentan los que consideramos los principales cisnes negros y los principales cisnes blancos para el año venidero. En cada uno de ellos proponemos cinco posibles sorpresas (negativas o positivas) para la economía mundial y otras cinco posibles sorpresas negativas o positivas para la economía de México.

Nassim Nicholas Taleb autor del ensayo “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable” (2007), afirma que los eventos denominados cisnes negros son impredecibles, y no distingue entre los que generan impactos positivos y los de resultado negativo. Bursamétrica trata de predecirlos y diferenciar la naturaleza de su impacto clasificándolos por dos colores binarios. Blanco y negro, por su impacto benéfico o perjudicial.

Estos son nuestros diez cisnes blancos o sorpresas positivas que proponemos para el 2026. Cinco para la economía mundial y cinco para México.

1. El presidente Trump da reversa a su política comercial proteccionista, reduce los aranceles con la mayoría de los países, y llega a un acuerdo con China. Esta noticia genera un gran impacto positivo en las expectativas del comercio mundial detonando un fuerte auge en los mercados accionarios de todo el mundo.

2. Antes de perder la mayoría en el Congreso, el presidente Trump realiza una reforma fiscal, que implica subir los impuestos, gradualmente, dejando incentivos fuertes a los sectores que se consideran estratégicos, y al mismo tiempo recorta sustancialmente los gastos, lo que reducirá significativamente el déficit fiscal de los Estados Unidos, lo que tiene enormes implicaciones positivas para las tasas de interés de largo plazo, ante una menor demanda de crédito por parte del Gobierno norteamericano, fortaleciendo al dólar.

3. La Inflación se reduce sustancialmente, de forma sorpresiva, lo que permite que la Reserva Federal siga bajando su tasa de referencia. Supongamos que contra todo pronóstico, a pesar de la política fiscal expansiva, de la política monetaria que se resiste a reducir el exceso de oferta monetaria que prevalece desde la pandemia, y de la política proteccionista que genera mayores costos, la inflación se reduce. Esto permitiría que la FED siga bajando sus tasas de referencia y que los mercados financieros continúen en auge retroalimentando la inercia de crecimiento.

4. Nuevos avances tecnológicos permiten un incremento notable en el gasto de inversión y en la productividad global, parte de lo que está sucediendo con la alta tecnología y con el desarrollo de la inteligencia artificial.

5. El conflicto entre Rusia y Ucrania termina con una cesión menor del territorio oriental de Ucrania, y declarándose un país neutral. La eliminación de esta contingencia reduciría los costos de la energía y de los alimentos en Europa y en el resto del mundo.

6. El presidente Trump propone a sus socios comerciales y vecinos –México y Canadá– establecer una Unión Aduanera, de América del Norte. La Unión Aduanera implica un mayor grado de integración económica entre los tres países. Las políticas comerciales, las restricciones no arancelarias y los aranceles con terceros países se pactan de común acuerdo entre los países integrantes de la Unión, Al interior no hay aranceles ni barreras no arancelarias, pero no hay libertad en el flujo de trabajadores.

7. Como resultado de la renegociación del T-MEC, el Gobierno de México anuncia un nuevo modelo de contratos de asociación con el sector privado en exploración y producción de crudo, así como para la energía eléctrica tanto en generación, como en transmisión, con un régimen fiscal especial, y mayor seguridad jurídica para detonar la inversión privada en el sector energético.

8. El Gobierno propone una profunda reforma fiscal de corte ofertista, en la que los impuestos se reducen, se establecen diversos incentivos fiscales a la inversión productiva, y se reordena el gasto privilegiando los servicios básicos del Gobierno como son seguridad, impartición de justicia, salud y educación.

9. Pemex descubre un enorme yacimiento de crudo en aguas territoriales del Golfo de México, superior a lo que fue Cantarell.

10. El Gobierno Federal anuncia un programa integral de desarrollo de la industria de alta tecnología, microprocesadores e inteligencia artificial, con un régimen fiscal especial, con recursos de financiamiento y con programas de formación de ingenieros y técnicos especializados en las universidades del país. De la mano se lanza un programa de desarrollo de la minería de “Tierras Raras”.