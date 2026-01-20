Mexico: La Gerontocracia Sindical y la renovación biológica por regla general o política por excepción… pero ¿nunca democrática?

Los datos duros: edad avanzada y permanencia vitalicia

Los secretarios generales de las principales centrales llevan en promedio 14.75 años al frente de sus organizaciones, lo que evidencia una baja rotación en los cargos de dirección y la permanencia prolongada de los mismos perfiles en el poder; de hecho, no es extraño que sean vitalicios de facto, aunque en el papel y el protocolo se limiten a hablar de reelección y de que son las bases las que no los dejan irse….

(Especial)

Esta situación pone sobre la mesa cuestionamientos sobre los mecanismos de democracia interna y la posibilidad real de alternancia dentro de los sindicatos. Es también un dato relevante el que los líderes que llevan poco tiempo en el cargo ocupan esa “silla” dado el fallecimiento en el puesto de su sucesor, quienes, como el Papa en la Iglesia Católica, dejan de ser secretarios del sindicato hasta que fallecen; solo que en la iglesia, como en las monarquías, no hay este discurso de que los puestos se renuevan…

El envejecimiento de las dirigencias es otro rasgo destacado. La edad promedio de los actuales líderes sindicales es de 74.2 años, lo que confirma que gran parte del sindicalismo mexicano es encabezado por personas que han permanecido durante décadas en posiciones de mando.

(Especial)

Si bien la experiencia es un factor relevante, sin embargo, este perfil puede dificultar la adaptación de los sindicatos a un entorno laboral marcado por nuevas generaciones, cambios tecnológicos y transformaciones en las formas de empleo.

La relevancia de este fenómeno se amplifica al considerar el alcance de estas organizaciones. En promedio, cada sindicato concentra más de 1.18 millones de trabajadores afiliados, lo que implica que las decisiones de un número reducido de dirigentes influyen de manera directa en las condiciones laborales, la representación y la defensa de derechos en distintos sectores laborales.

(Especial)

Este escenario nos lleva a pensar en una gerontocracia sindical, en la que la edad avanzada y la permanencia prolongada en el cargo se combinan para consolidar estructuras de poder poco renovadas. El reto para el sindicalismo mexicano será abrir espacios a una renovación generacional que responda a las nuevas realidades del mundo del trabajo.