Cinco preguntas clave sobre los aranceles

Van cinco preguntas que muchos se están haciendo acerca del tema de los aranceles.

1-Y a mí, ¿por qué me importaría lo que pase con los aranceles que EU imponga a México o los que México establezca como respuesta?

Importaría porque el efecto de la imposición de aranceles habrá de influir en que usted tenga trabajo o no en el futuro, o cuánto pague por la comida que compre. La política comercial que derive de este conflicto va a influir en multitud de temas. La imposición de aranceles puede conducir a un freno o caída de la actividad económica que implique una reducción del empleo. Pero también en un mayor crecimiento de los precios. Quienes piensen que este es un tema que tiene que ver con políticos y empresarios se equivoca de todo a todo.

2-¿Es mi empresa o mi actividad económica susceptible de ser afectada por la imposición de los aranceles?

Hay algunas que más y otras que menos, pero ninguna se salva. Hasta este momento –la información está cambiando todos los días– pareciera que estamos en el umbral de una guerra comercial como no la habíamos vistos en 90 años. Ayer, el secretario de Comercio de EU nos dijo que quizás Trump optara por un punto medio. No lo sabemos. Pero lo que es un hecho es que las actividades exportadoras y toda la cadena de valor alrededor de ellas son las más susceptibles al impacto de los aranceles. Y son las empresas cuya orientación fundamental es al mercado interno, las que pueden resistir mejor. Pero, no lo perdamos de vista: todos los sectores vamos a sufrir.

3-¿Y si Trump nos baja los aranceles será un alivio?

Ayer, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, señaló que México y Canadá estaban haciendo la tarea, por lo que quizás Trump nos perdonara una parte del arancel. Pero, en cualquier caso, así nos ponga solo el 10 por ciento y no el 25 por ciento con el que amenazó, implicaría una violación del TMEC. Trump sigue la estrategia de amenazarte con la guillotina y luego “solo” ahorcarte. Hay que tener cuidado de no regocijarnos de que nos den unos días más de vida.

4-¿Debería México aplicar represalias a EU?

Desde luego, por muchas razones. La primera es que Trump no respeta a quien se dobla cuando él amenaza. Todos los que han estudiado su estrategia de negociación concluyen que él respeta a quien se le enfrenta, siempre y cuando tenga elementos para confrontarlo, no solo razones, sino fuerza. Tratar de convencer a EU con solo argumentos es inútil. Pero si se combinan argumentos con medidas que puedan complicarle la vida, entonces es otra cosa.

5- ¿Se nos va a ir al cielo el tipo de cambio?

El comportamiento de la paridad del peso frente al dólar ha sorprendido a muchos. La cotización de la moneda norteamericana se mantuvo mucho más estable de lo que se suponía después de haberse aplicado los aranceles. Ayer por la tarde, el dólar se cotizaba en 20.53 pesos. Nadie puede asegurar que la estabilidad del tipo de cambio va a permanecer, pero por lo pronto, el mercado cambiario parece haber asumido que los aranceles tendrán una corta duración. Veremos si las percepciones del mercado se confirman en la realidad.

No imaginemos que el cuadro que teníamos ayer por la tarde va a ser el que permanezca.

Estamos en un entorno en el que las cosas cambian al paso de los minutos. Escribo este texto antes de escuchar el mensaje de Trump en el Capitolio.

No sé lo que vaya a pasar después del discurso del presidente de los Estados Unidos.

Pero, es lo que hay por lo pronto. El hecho es que, con un personaje tan impredecible, las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Para bien o para mal.

No hay que confiarnos.