El cinismo de los políticos de Morena

El cinismo de algunos políticos de Morena ha alcanzado en los últimos días dimensiones que no habíamos visto en todo el sexenio.

Quizás sea porque ya sienten que van a quedarse en el poder indefinidamente o ya perdieron completamente la compostura. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con todas las buenas formas que lo caracterizan, señaló en el Senado que el Presidente de la República le había comentado que era mejor para el gobierno que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) no tuviera completo su Pleno, que es la autoridad máxima del Instituto. Esta fue su declaración.

“Y me dijo (el presidente López Obrador), y aquí se los comento a todos ustedes: ´Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse´. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos”.

En la mañanera del viernes, López Obrador reafirmó lo dicho por el secretario de Gobernación al señalar que daba igual si se nombraban o no a los comisionados pues el INAI, dijo, “no sirve para nada”, y consideró que sería mejor desaparecerlo.

En la tribuna del Senado, Félix Salgado Macedonio, con el tono cínico que lo identifica dijo lo siguiente.

“¿Cuándo se van a nombrar? (los consejeros del INAI) ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría, por lo tanto añoran sus tiempos del pasado, así que se aguantan aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan”.

Lo dicho. Ya ni siquiera se cuidan las apariencias. Para Morena y el gobierno, es claro que no se pretende realizar los nombramientos y permitir el funcionamiento del INAI.Como en otras ocasiones, sin embargo, el senador Ricardo Monreal dio la nota discordante en Morena, al señalar lo siguiente.

“Es una opinión que yo respeto del Secretario de Gobernación, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que funcione (el INAI) y para que se integre antes del último de abril”.

¿Tendrá Monreal la capacidad para conseguir los acuerdos en el Senado que permitan nombrar al menos un Consejero del Instituto?Francamente lo dudo. La única razón que movería a Morena a cambiar su posición sería que hubiese un alto costo electoral al no hacer el nombramiento.Sin embargo, eso no parece que vaya a ocurrir. No percibo en la opinión pública una sensibilidad como la que se tenía frente a las amenazas al INE. Para la mayoría de la población el INAI es una institución lejana.

Por esa razón, Morena seguramente mantendrá la determinación de no nombrar a ninguno de los consejeros.

Los senadores no van a alinearse con su coordinador sino que lo van a hacer con su líder, AMLO. Este comportamiento de los políticos en el gobierno, que puede despreciar y desestimar la propia Constitución, es algo que vamos a ver de manera usual en lo que resta del sexenio.En la recta final de la actual administración y en el proceso de las campañas electorales, veremos que Morena va a hacer uso de todos los instrumentos que tenga a su alcance.

Como en un partido de futbol, va a cometer faltas para perdujicar a su adversario, confiado en que el árbitro no va a sacar la tarjeta roja. Si logra reducir las posibilidades de que a través del INAI pueda trascender información que le implique críticas entre la opinión pública, no va a existir la menor duda de que van a buscar evitarlo. El presidente de la República sabe que no tiene los votos suficientes para reformar la constitución y desaparecer al Instituto, y tampoco cuenta con la mayoría calificada en el Senado para imponer a consejeros que le sean incondicionales, tomó la determinación de no dejar que funcione.

Ante este cuadro, el INAI interpuso ante la Corte un recurso para que instruya al Senado a realizar los nombramientos de los comisionados como ya lo había hecho, antes de que fueran vetados por el presidente López Obrador el pasado 15 de marzo.

El pasado 12 de abril, la Corte asignó este tema a la ministra Loreta Ortiz.

Con ello, es probable que ni siquiera se admita a trámite, pues es más que conocida la adscripción política de la ministra Ortiz.

Así que probablemente tendrá que ser otra instancia, como un grupo de legisladores, como ocurrió en el caso de la reforma electoral, la que interponga una acción de inconstitucionalidad buscando que otro ministro o ministra lo admitan.

La batalla por defender al INAI no va a ser ni fácil ni corta.

Pero habrá que darla pues es una de las instituciones clave de la democracia mexicana.