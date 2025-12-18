Desde hace muchos años, has dado batallas cívicas de trascendencia enarbolando valores y principios democráticos, de libertad y de ciudadanía.

Desde la docencia y la investigación, el análisis de la vida pública y el activismo cívico, has dado muestras de que nadie puede escatimar tu seriedad y rigor como académica de primera categoría.

Además, tu profundidad y certero análisis de la vida pública de México y tu entereza y valentía a la hora de dar la cara, siempre con la frente en alto.

Los ataques que has sufrido en los últimos años, y especialmente los relacionados con tu vida personal y familiar, inventando una acusación absurda y ejercida con todo el peso del Estado, son una reacción autoritaria a tu valía y coraje, una venganza por haber contribuido a desnudar, con evidencia y datos duros, la corrupción e ineficacia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción de su familia, de sus allegados y de otros no tan cercanos colaboradores.

Es un ataque que además pretende intimidar a otras personas que, como tú, han descrito y delatado la cara oculta del poder que ha transformado a nuestra incipiente democracia en un régimen dictatorial, antidemocrático e incluso criminal.

El régimen busca lastimarte a ti en lo personal y presentarte como un escarmiento al más oscuro estilo de los regímenes totalitarios.

Colocarte y mantener la espada de Damocles sobre tu cabeza, para que constituya una amenaza latente y constante a tu integridad personal y tu libertad, afectando también el bienestar de tu familia.

No es justo, no es correcto, no es lo que un Estado de derecho mínimamente funcional puede aceptar como reglas de nuestra convivencia.

Todos los mexicanos debemos repudiarlo y no debemos permitir este atropello.

Todos sabemos la vileza de las acusaciones, lo absurdo del caso que te han armado.

En cualquier sociedad medianamente democrática, con un Poder Judicial mínimamente imparcial e independiente, no tendrías nada que temer.

La acusación (penal, administrativa y civil) es tan descabellada, ilógica e irrazonable que en cualquier país apenas civilizado y democrático su fiscalía ni siquiera se atrevería a formularla.

Pero México ya no es uno de esos países donde hay división de poderes, donde hay un Poder Judicial autónomo, donde la libre expresión, el análisis crítico, el disentimiento y el diálogo son bienvenidos y no perseguidos y castigados.

En el México actual de la 4T, el poder se usa por encima de la ley. Los jueces de los acordeones tienen consigna y, si no la cumplen, pagan las consecuencias de su “rebeldía”.

Las leyes actuales se han modificado para darle todavía más filo a la “espada de la justicia”, para hacer de la prisión preventiva la amenaza más inmediata y creíble.

Tu vulnerabilidad representa sin ambajes la vulnerabilidad de todos, pues con tu caso han demostrado que nadie está a salvo, que pueden inventar cualquier pretexto, por disparatado que sea, para ejercer una presión extrema, con amenazas aún de perder la libertad.

La vulnerabilidad que sientes es real, tanto para ti como para cualquier persona que se convierta en crítico u opositor del régimen.

No es una posibilidad remota, abstracta, ni es una figuración

Y no hay manera alguna de defenderse, pues el nuevo Poder Judicial GARANTIZA que se hará lo que diga el Ejecutivo, no lo que dice la ley.

Tu ejemplo de templanza y valentía es una inspiración para muchos, pero igual que con María Corina Machado, que es perseguida política y con amenazas de encarcelamiento por el régimen de Nicolás Maduro, te queremos en libertad y en la lucha, como siempre has estado, con la frente en alto.