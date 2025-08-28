Une los puntos para ver la imagen

Enrique Cardenas

Enrique Cárdenas expone en 25 puntos un panorama crítico del país: mayor poder a las Fuerzas Armadas, expansión del crimen organizado y captura de instituciones electorales y judiciales.

Vale la pena detenerse para asimilar la vorágine de información y tratar de entender cómo se está redibujando nuestro país, qué imagen emerge de hechos aparentemente aislados. Como cuando éramos niños y nos pedían que uniéramos los puntos en una hoja blanca, con números sucesivos para dibujar una imagen, les presento este ejercicio abrumador de 25 puntos.

1. Entrega a las Fuerzas Armadas más presupuesto, atribuciones, responsabilidades y protección institucional para garantizar impunidad.

2. Política de “abrazos, no balazos”, que implica una cierta complicidad intencional o no del gobierno, que le permite al crimen organizado extenderse por todo el país, con mayor fuerza y virulencia.

3. Incursión del crimen organizado en las elecciones de 2024 (y anteriores); muerte récord de políticos o allegados en campaña electoral.

4. Uso generalizado de recursos públicos para clientelas políticas y electorales.

5. Varios exgobernadores como Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García Jiménez, y gobernadores actuales como Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya, Alfredo Martínez Bedolla, Ricardo Gallardo y el senador Adán Augusto López son señalados por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

6. El Ejecutivo ataca la independencia del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Cooptación del Tribunal Electoral para asegurar sentencias favorables.

8. Cooptación de la mayoría del Consejo General del INE y centralización de decisiones en la presidenta Taddei.

9. Mayoría calificada en el Congreso y el Senado mediante amenazas y extorsiones a varios legisladores, y con resoluciones favorables del nuevo INE y del Tribunal Electoral.

10. La elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte, de los miembros del Consejo Disciplinario del Poder Judicial y del Tribunal Electoral es inducida por el reparto masivo de acordeones que llevan sus nombres. La votación es escasa, y tanto el INE como el Tribunal Electoral —con apenas mayoría— avalan la elección.

11. Inversión pública en megaproyectos poco rentables económica y socialmente, con exceso e incluso despilfarro de dinero, y manchados por corrupción.

12. Construcción de infraestructura realizada por el Ejército en la opacidad, por razones de “seguridad nacional”, sin respetar leyes, procedimientos ambientales y otras regulaciones, que involucra proveedores fachada y corrupción.

13. Huachicol energético a gran escala que une a personajes civiles relacionados con poderes locales y federal, y conectados con el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas quedan involucradas al estar a cargo de las aduanas y puertos.

14. Joaquín Guzmán López se entrega él y a El Mayo Zambada en Texas. 17 miembros de la familia Guzmán se entregan a la justicia norteamericana.

15. Desde Estados Unidos, El Mayo Zambada se declara culpable y afirma que durante más de 30 años sobornó a policías, políticos y militares para realizar sus negocios criminales.

16. Escándalos de personajes de Morena, con gastos excesivos y ostentosos, resquebrajan su discurso “moral” de presunta limpieza y honestidad. El escándalo alcanza a Andy López Beltrán por sus lujosas vacaciones en Tokio.

17. “Affaires” de personajes como Beatriz Gutiérrez Müller y su presunto traslado a España con su hijo Jesús Ernesto, y su mensaje amenazante a sus detractores de utilizar al nuevo Poder Judicial “para hacer justicia”.

18. Uso de la ley de género para atacar a personas comunes, a periodistas y líderes de opinión que muestran excesos de políticos de Morena, o señalan a personajes por presunta corrupción y otros comportamientos claramente ilegales.

19. Desaparición del INAI. La protección de datos personales y el acceso a la información pública colapsan.

20. El periodista Héctor de Mauleón es demandado por escribir una columna en El Universal y sus datos personales, como su domicilio, son filtrados al público. Lo mismo ocurrió con los domicilios de Carlos Loret de Mola y otros críticos al régimen.

21. Retraso o desaparición sistemática de la información oficial sobre educación, salud, medio ambiente, energía y otros temas generada por secretarías diversas y por el INEGI. Datos erróneos o sesgados de homicidios y desapariciones, ingresos de los hogares, huachicol, etcétera, son usados por el gobierno a su conveniencia: “gran” reducción de homicidios… reducción “histórica” de la pobreza.

22. Contrarreforma energética de López Obrador, se mantiene con Sheinbaum y queda sellado el destino de Pemex, que requiere cada vez más dinero federal para operar y pagar sus deudas. La refinería de Dos Bocas, construida con sobrecosto, sigue sin operar.

23. El AIFA no despega y el aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) está colapsado. El número de pasajeros en conjunto es prácticamente el mismo que cuando sólo operaba el AICM. Otros aeropuertos como Monterrey, Guadalajara y Cancún han aumentado sus pasajeros en más de 20%.

24. El Tren Maya costó más de 500 mil millones de pesos y pierde dinero cada año. Incidentes ferroviarios destapan consecuencias de corrupción en el proceso constructivo.

25. Los militares, a cargo de los megaproyectos y su operación, quedan marcados por la presunta corrupción a su alrededor y su incapacidad de gestión.

Se podría ahondar más. He dejado fuera muchos puntos relevantes, pero invito al lector a incorporar los que considere oportunos.

Con lo aquí mostrado, ¿qué imagen de país nos queda al mirar en conjunto este recuento de hechos? ¿Qué tipo de régimen y qué tipo de gobierno es el que aparece? ¿Cómo describiría al México que estamos viviendo? ¿De verdad lo demandó el pueblo?

