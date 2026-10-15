Normativa contra el spam

Los mensajes no solicitados, spam, se han convertido en la principal vía de engaño y cibrefraude, motivo por el cual la regulación que prepara la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cobra especial relevancia. Esta problemática fue el eje de análisis durante el reciente foro organizado por la Global Anti-Scam Alliance, dirigida en México por Sissi de la Peña, donde se alertó sobre la rápida expansión de estas amenazas hacia los consumidores.

El diseño de la nueva normativa enfrenta una disyuntiva fundamental sobre si el cliente debe avalar previamente el contenido publicitario o tramitar su baja posteriormente. Versiones preliminares sugieren que el proyecto privilegiaría los esquemas para solicitar la cancelación, aunque esto plantea el cuestionamiento de por qué una persona tendría que realizar un proceso para rechazar publicidad que nunca pidió.

Un factor adicional que podría complicar la ejecución regulatoria es la asignación de responsabilidades técnicas. De acuerdo con el modelo contemplado, la obligación de procesar las bajas recaería en la empresa móvil que entrega el mensaje final, en lugar de exigir a la compañía que lo introduce a la red que detenga las emisiones desde su origen. Especialistas del sector señalan que, de aprobarse un mecanismo de salida, la carga operativa tendría que ser asumida por el operador fijo que origina el tráfico.

Ante este panorama, la autoridad tiene la ventana de oportunidad para ajustar los lineamientos y garantizar una protección más sólida.

Toku y SICREA, aliados

Toku, plataforma fundada por Cristina Etcheberry, anunciará este jueves una alianza con Grupo SICREA para automatizar su infraestructura de cobranza nacional. La integración proyecta generar beneficios superiores a 7 millones de pesos anuales para la firma automotriz, impulsados por una reducción de 30 por ciento en costos operativos.

La infraestructura optimizará la gestión de más de 15 mil cuentas. Toku desplegará agentes de inteligencia artificial conectados en tiempo real a los sistemas de SICREA para identificar rechazos y aplicar cobros de forma autónoma. La solución incrementará la recaudación por encima del 50 por ciento y multiplicará por cuatro la capacidad del equipo. Con esto, SICREA concreta el ciclo de digitalización de sus servicios, desde la originación hasta la cobranza.

Geely lanza Monjaro EM-i

Hoy, Geely México presentará oficialmente Monjaro EM-i, una nueva SUV híbrida enchufable con la que busca fortalecer su presencia en el segmento premium y ampliar su oferta electrificada en el país. La automotriz afianza su avance en el mercado nacional, donde su modelo de entrada, EX2, alcanzó la segunda posición entre los vehículos eléctricos de batería más vendidos. Además, durante agosto registró 4 mil 282 unidades comercializadas, ubicándose en el Top 10 de las marcas con mayor volumen de ventas en México. A nivel global, Geely Auto Group comercializó un millón 422 mil 958 vehículos en el primer semestre de 2026, de los cuales 56 por ciento correspondió a unidades electrificadas. Con estos resultados, la compañía mantiene su estrategia para impulsar la movilidad con nuevas energías.