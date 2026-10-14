Thor Urbana al 100%

Thor Urbana, que tiene como director de la Unidad Industrial a Andoni Gómez de Segura, completó el arrendamiento del 100 por ciento de los 450 mil pies cuadrados de área rentable del complejo TU Park Apodaca I, a menos de un año de su inauguración. El desarrollo alcanzó su máxima capacidad tras firmar un contrato a 10 años por 350 mil pies cuadrados con Cadrex, compañía estadounidense de manufactura especializada. Este avance se inscribe en una inversión conjunta de 3 mil 500 millones de pesos que la firma destina a los desarrollos TU Park Apodaca I y TU Park Apodaca II. Ubicado en el eje principal entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey y la ciudad, el parque industrial aseguró su espacio con inquilinos internacionales enfocados en manufactura y tecnología de alto valor. Cadrex, que opera 22 plantas en Norteamérica, amplió en 2026 su operación en el estado para fabricar racks destinados a infraestructura de inteligencia artificial. La operación subraya el dinamismo logístico de Nuevo León. Según datos del INEGI, en el primer semestre de 2026 las exportaciones de la entidad sumaron 33.1 mil millones de dólares, un incremento de 18.2 por ciento. En particular, las ventas del sector de computación y accesorios electrónicos avanzaron 90.8 por ciento. En paralelo, Thor Urbana avanza con TU Park Apodaca II, que sumará 1.6 millones de pies cuadrados.

Un buen ‘trabuco’ en Telecom

Finalmente, se confirmó que Grupo Televisa, copresidida por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, compró AT&T México, de la mano de Fintech, el fondo de inversión que controla David Martínez.

Ambas partes tendrán el 50 por ciento del operador móvil.

Derivado de esta operación, Grupo Televisa se convertirá en el segundo operador más grande, por mucho, de servicios de telecomunicaciones en México, con ingresos anuales estimados en poco más de 8 mil millones de dólares, que brindará servicios móviles a 25 millones de suscriptores.

Esta importante operación se confirma en un buen momento para AT&T México, que al cierre del primer semestre reportó un crecimiento en sus ingresos de 18.3 por ciento respecto al primer semestre de 2025.

En esta nueva operación, además de la experiencia en telecom de Grupo Televisa, sobresale la experiencia que tiene Fintech, de Martínez, con el control de Personal, el mayor operador de telecomunicaciones en Argentina. Así que se estaría por armar un “trabuco”, es decir un equipo destacable en telecomunicaciones en México y quizá en otros países del continente.

Mundo Mezcal

Este fin de semana, la industria del mezcal tendrá uno de sus principales escaparates en la Ciudad de México. Mundo Mezcal 2026, que se realizará el 17 y 18 de octubre en los Jardines del Campo Marte, busca conectar directamente a productores y consumidores y ampliar la visibilidad de los destilados mexicanos. Para esta edición se esperan más de 10 mil asistentes en 10 mil metros cuadrados de exposición, con más de 200 etiquetas de destilados, además de catas, degustaciones y la participación de 20 cocineras tradicionales.

El encuentro llega, además, con un antecedente que busca poner en dimensión la diversidad de esta industria: su Muro Mezcalero reunió 457 etiquetas de mezcal y obtuvo un récord mundial por concentrar la mayor cantidad de etiquetas en un mismo lugar.

Más allá de la degustación, la apuesta de Mundo Mezcal es generar un punto de encuentro entre productores, nuevos consumidores y actores de la cadena de valor, que dé visibilidad a la diversidad productiva detrás del agave mexicano.

Atizapán logra grado AA

La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Atizapán de Zaragoza de ‘AA-(mex)’ a ‘AA(mex)’ con perspectiva estable, reconociendo la disciplina de la administración del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas. El ajuste responde al crecimiento de los balances operativos, una sólida liquidez y mayor capacidad para cubrir la deuda. Durante 2025, el municipio registró un aumento real de 7.6 por ciento en sus ingresos, impulsado por políticas de recaudación y descuentos en el pago del impuesto predial. Además, mantuvo márgenes operativos promedio de 17 por ciento en los últimos cinco años, superando la mediana de 12 por ciento de los ayuntamientos evaluados por la firma. La Secretaría de Hacienda clasificó el endeudamiento local como sostenible y el gobierno municipal descartó contratar nuevos financiamientos.