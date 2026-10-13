Casino sin fronteras

El negocio de las apuestas en México ya no se juega sólo en casinos. La disputa está en el celular, donde, según la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), más del 60 por ciento de las apuestas digitales se realizan en plataformas extranjeras fuera de la regulación nacional. Para Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente del organismo, el desafío es proteger al usuario sin frenar una industria en expansión. México sigue bajo una Ley de Juegos y Sorteos de 1947, anterior a internet. La AIEJA no propone sustituirla, sino actualizar su reglamentación con controles de edad, límites de gasto y mecanismos de autoexclusión. Pero también hay un problema de negocios: mientras los operadores autorizados cumplen obligaciones, otros captan apuestas sin las mismas exigencias. La tecnología transformó el mercado; ahora toca evitar que el rezago regulatorio premie a quienes operan fuera de las reglas.

Hospital General suma 126 equipos

El Hospital General “Dr. Eduardo Liceaga” integró 126 nuevos equipos de alta especialidad, gracias a una red de alianzas. Su Patronato aportó 19.8 millones de pesos para adquirir 10 unidades de alta tecnología como un neuroendoscopio de columna y un fetoscopio con láser, a los que se sumaron 5.3 millones en donaciones de la Fundación Comparte Vida, enfocada en equipo para investigación, microbiología y conservación de muestras. El movimiento, respaldado por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la Fundación Dr. Díaz Perches y el IMSS-Bienestar, se inscribe en los esfuerzos del sector salud, encabezado por David Kershenobich, para fortalecer la infraestructura médica.

IA mejora flotillas

La IA ya asume tareas operativas que antes requerían horas de revisión manual. Samsara, la empresa de IoT especializada en la gestión de operaciones físicas conectadas, que dirige en México Julia Monroy, presentará Agent Studio, una plataforma que permite crear agentes de IA que interactúan con trabajadores mediante voz y ofrecen orientación basada en las políticas de cada empresa. Las aplicaciones van desde la automatización de reportes hasta la identificación anticipada de riesgos de cumplimiento. Uno de los casos contempla alertas sobre posibles incumplimientos de la NOM-087 hasta tres horas antes de que ocurra una infracción. A nivel regional ya empiezan a notarse los resultados. Desde junio, la adopción de agentes en su plataforma creció siete veces en América Latinades de junio. Un caso interesante es el de Bulkmatic de México, dirigido por Alejandro Doria López, que reporta casi 30 horas semanales ahorradas en comunicación con conductores.

Capital regresa a Latam

América Latina levantó 4 mil 696 millones de dólares de Venture Capital en 2025, un alza de 65 por ciento frente a 2024, según el estudio LATAM VC 2026 de Endeavor. Pese al repunte, el mercado registró 554 rondas, un nivel 30 por ciento inferior al pico de 2022. Alfredo Castellanos, managing partner de Glisco Partners, precisó que la prioridad cambió de atraer fondos a lograr escalar las operaciones corporativas. Durante el primer semestre de 2026, las series C y D concentraron 60 por ciento del financiamiento, evidenciando mayor selectividad del capital. Vincent Speranza, managing partner de Endeavor México, enfatizó que el reto actual es transformar la innovación regional en salidas financieras. En 2025 se concretaron 38 fusiones y adquisiciones, estancando la devolución de capital a los inversionistas. Paralelamente, la inversión transversal en inteligencia artificial creció de 165 a 327 millones de dólares.

Pronatura cumple 45

A 45 años de su fundación, Pronatura México busca escalar sus modelos de conservación al considerar a la naturaleza como infraestructura esencial para el país. La estrategia cobra relevancia ante datos del INEGI que ubican los costos por degradación ambiental en 1.34 billones de pesos (4.2 por ciento del PIB), mientras que Swiss Re Institute estima que las catástrofes naturales globales generaron pérdidas por 220 mil millones de dólares en 2025.

En la Sierra de Guadalupe, la organización entregó 18 de las 80 presas filtrantes proyectadas para favorecer la infiltración de agua de lluvia. Kathy Gregoire, directora ejecutiva de Pronatura México, señaló que el objetivo es llevar lo que funciona a mayor escala. La agrupación reporta un alcance directo en más de 6 millones de personas y más de 14 millones de metros cúbicos de agua infiltrada.