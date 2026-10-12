OCESA cuida su reputación

OCESA, encabezada por Alejandro Soberón, logró por segundo año un lugar en el ranking Merco Empresas México 2026. El reconocimiento destaca en un sector de alta complejidad operativa, donde la relación con aficionados, artistas, patrocinadores y proveedores resulta un factor clave para la competitividad.

La empresa busca afianzar esa confianza mediante innovación, mejores prácticas y una agenda de sostenibilidad que abarca eficiencia energética, reducción de plásticos y aprovechamiento de residuos bajo principios de economía circular. A esto se suman proyectos de accesibilidad, como chalecos sensoriales e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como las iniciativas de Fundación OCESA.

Negocio de la menopausia

El mercado global enfocado en el cuidado de la salud y belleza durante la menopausia vive una fuerte etapa de expansión, impulsado por consumidores que buscan soluciones científicas específicas para esta transición biológica.

Atendiendo este segmento en crecimiento, la empresa de ventas por catálogo, JAFRA Cosmetics, expandió su línea dermocosmética de alto rendimiento JAFRA BIOLAB, desarrollada bajo el concepto de dermosapiencia para fusionar la ciencia dermatológica y la biología cutánea.

La firma integró tecnologías como el Meno Balance Complex al 8 por ciento y prebióticos enfocados en proteger el microbioma, la firmeza y la elasticidad de la piel frente a cambios hormonales, además de sueros concentrados con vitamina C al 20 por ciento para firmeza y correctores de manchas con niacinamida, hasta limpiadores ultrasuaves, protectores solares con prebióticos y lociones exfoliantes corporales con AHAs para tratar la resequedad.

Con más de 45 años en el mercado mexicano, Jafra cuenta con una planta de producción en Querétaro.

Filtración en Telegram

Que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, iniciara una investigación tras identificar una posible filtración de millones de registros de pasajeros de Aeroméxico en Telegram da muestra del aumento de ciberataques contra empresas en México. Sin embargo, más que concentrarse en los datos que quedaron expuestos, como nombres, correos electrónicos y fechas de nacimiento, la discusión necesita considerar cómo puede utilizarse esta información después. De acuerdo con expertos en el tema, como Silent4Business, que dirige Layla Delgadillo, la prevención requiere fortalecer la detección y respuesta ante ataques que aprovechan datos personales para construir nuevas formas de fraude y suplantación. Del caso aún no se conocen su origen y alcance, pero no es el único que se ha registrado en lo que va del año.

Más oportunidades para Tamiahua

Detrás de los negocios ostrícolas de Tamiahua, Veracruz, hay mujeres que sostienen la economía de sus familias. Para fortalecer su participación económica, Scotiabank y TC Energía presentarán hoy una iniciativa que busca consolidar estos proyectos productivos y ampliar sus oportunidades de crecimiento. El programa, con el acompañamiento técnico del PNUD, llegará a 35 familias de Zanjita y Majahual y contempla capacitación para mejorar sus capacidades productivas, organizativas y comerciales, con la meta de aumentar entre 15 por ciento y 20 por ciento la producción de ostión en 13 meses.

La iniciativa pone en el centro el liderazgo de las mujeres como motor del desarrollo económico local y suma los esfuerzos de dos compañías canadienses que apuestan por el desarrollo sostenible de México.

Novedades para cáncer hepático

Según el Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), la alta mortalidad por cáncer hepático en México asciende a más de 7 mil casos anuales. Para ofrecer una nueva esperanza de vida a los pacientes, se ha desarrollado TheraSphere, una terapia de radioembolización que consiste en administrar microesferas de vidrio con itrio-90 directamente en las arterias que irrigan el tumor, permitiendo llevar radiación de manera localizada al tejido afectado.

Levbeth Medical, bajo la dirección de su CEO, Betty Levinton, ha implementado esta innovadora terapia en hospitales de la Ciudad de México y Monterrey, reafirmando el compromiso de la distribuidora por la incorporación de tecnologías de vanguardia, fortaleciendo la infraestructura médica y ampliando la cobertura en el país. En el ámbito de la neurointervención, Levbeth también ha impulsado la introducción del dispositivo WEB (Woven EndoBridge) para el tratamiento de aneurismas cerebrales.