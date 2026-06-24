Abriendo la mochila digital

La gestión de las guarderías y centros de educación preescolar en América Latina ha operado, históricamente, bajo una compleja artesanía de formatos de papel, hojas de cálculo infinitas, transferencias bancarias rastreadas a mano y chats grupales saturados. Sin embargo, la digitalización de esta primera infancia corporativa acaba de dar un golpe sobre la mesa con la adquisición de la plataforma regiomontana Aldea por parte de la firma europea LiveKid.

Fundada en Polonia en 2017 por Jakub Pawelski, LiveKid se ha consolidado como el sistema operativo de la guardería moderna. La plataforma unifica desde la facturación, admisiones y planeación de comidas, hasta diarios electrónicos, permitiendo a los padres pagar colegiaturas o reportar ausencias en un solo entorno digital. Con la compra de Aldea, creada por Luis Garza Sada y Jorge Dzul, la multinacional no solo absorbe a un competidor clave en el norte de México, Chile y Colombia, sino que valida su agresiva estrategia de expansión global en un sector B2B profundamente fragmentado.

La operación arranca con una inversión previa de 700 mil dólares en el país y proyecta la inyección de 2 millones de dólares adicionales para los próximos dos años. Tras este movimiento, el gigante tecnológico operará bajo el nombre de Aldea en Latinoamérica, manteniendo su base en Monterrey bajo el liderazgo del propio Jorge Dzul, mientras que Garza Sada se integrará al consejo de administración.

Con esta segunda compra en 2026, tras adquirir la española Schooltivity en el primer trimestre, LiveKid escala su red a más de 5 mil centros educativos y 600 mil padres en más de diez países de Europa y América Latina, procesando más de 400 millones de dólares en pagos anuales. La apuesta de Pawelski es clara: ante normativas y hábitos locales diversos, el ganador global será quien conquiste los mercados de confianza a escala regional. Y la conquista de América Latina, decididamente, acaba de comenzar por México.

Presentan informe sustentable

Con siete cervecerías, una maltera, 178 centros de distribución y más de 17 mil colaboradores, HEINEKEN México presentará mañana en Ciudad de México su Informe de Sustentabilidad, partiendo de una idea central: 135 años, un legado para el futuro, con avances en tres frentes: ambiental, social y consumo inteligente.

Entre los datos que reportarán está la disminución del 30 por ciento en emisiones de Alcance 1 y 2, un consumo promedio de agua de 2.26 hl/hl en sus cervecerías, 41 por ciento del volumen vendido en formato retornable y 98 por ciento de envases reciclables por diseño. La presentación reunirá a integrantes del equipo directivo de la compañía.

Fraudes mundialistas

A fin de proteger a las y los aficionados de engaños y abusos derivados de información inexacta o falsa en los medios, la Profeco compartió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. La institución advirtió que muchos proveedores aprovechan la emoción deportiva para desplegar métodos comerciales coercitivos o desleales que incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), generando expectativas equivocadas mediante promesas sin sustento.

Ante los riesgos para el bolsillo familiar, la Profeco hizo un llamado a adquirir boletos, paquetes turísticos, hospedaje o souvenirs únicamente a través de canales oficiales, evitando recurrir a mercados secundarios o páginas web que carecen de requisitos mínimos de comercio electrónico. Asimismo, instó a revisar que los sitios incluyan el protocolo https y candados de seguridad. A través de la Dirección General de Procedimientos, la Profeco mantiene un monitoreo constante en plataformas digitales y exhortó a los usuarios a denunciar la publicidad engañosa para aplicar las sanciones económicas correspondientes.

Congregan aficionados

Uno de los sitios que ha reunido a una gran cantidad de aficionados al futbol es el estadio Libertad Financiera que se encuentra en San Luis Potosí. El inmueble tiene capacidad para recibir hasta 26 mil espectadores. En la temporada 2024-2025 registró una asistencia acumulada superior a los 300 mil visitantes. Para el Mundial abrió sus puertas de manera gratuita para la transmisión de más de 50 partidos, incluyendo los de la Selección Mexicana. Libertad que tiene más de 65 años de presencia en el mercado se ha consolidado como una de las entidades con mayor arraigo en el segmento financiero popular y ha fortalecido su identidad no solo con sus clientes tradicionales, sino también con los aficionados de futbol que pueden disfrutar de los partidos locales y ahora de la Copa Mundial.