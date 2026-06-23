AppsFlyer obtiene inversión de mil mdd

AppsFlyer, compañía especializada en análisis de datos y medición, cerró una ronda de financiamiento Serie E por más de mil millones de dólares, con una valuación posterior a la inversión de 2 mil 700 millones de dólares.

En la inversión participaron Moloco, Google, Meta y Unity, muestra de que la medición independiente se está convirtiendo en un activo estratégico conforme la inteligencia artificial transforma la compra, optimización y evaluación de campañas publicitarias.

La empresa destinará los recursos a acelerar capacidades de medición impulsadas por IA y fortalecer la atribución entre plataformas, en un momento en que anunciantes, desarrolladores y publishers exigen datos cada vez más precisos para sus decisiones de inversión publicitaria.

El acuerdo establece que las participaciones son minoritarias y sin control accionario. Los inversionistas no tendrán acceso preferencial a las APIs, señales de medición ni lógica de atribución de la empresa, y los clientes mantendrán control sobre los datos que comparten y los socios con quienes trabajan.

Para Oren Kaniel, cofundador y CEO de AppsFlyer, el avance de la IA en la publicidad hace más relevante que nunca contar con señales neutrales e independientes que permitan operar con confianza a todo el ecosistema, sin depender de los intereses de una sola plataforma.

La operación combina liquidez para accionistas existentes con inversión estratégica de largo plazo y podría abrir la puerta a nuevos socios bajo los mismos principios. Más allá del componente financiero, esto refleja una tendencia que se consolida en la industria: la medición independiente se ha convertido en una de las infraestructuras más valiosas para el futuro de la publicidad impulsada por inteligencia artificial.

Energía eólica en el tablero

Por tercer año consecutivo, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en colaboración con Ferrocarriles Suburbanos, inauguró en la estación Buenavista del Tren Suburbano la exposición fotográfica Mi Vida y el Viento, una muestra que retrata la relación entre las comunidades, el territorio y la energía eólica en México. Más allá de las imágenes, el evento sirvió para poner sobre la mesa una conversación cada vez más relevante: cómo garantizar la energía que demandará el crecimiento económico del país. Durante la inauguración, el director de la AMDEE, Mauricio Herrera, hizo un balance del momento que vive el sector eléctrico y de las oportunidades que abren los nuevos mecanismos de planeación e inversión impulsados por las autoridades. El mensaje llega en un contexto marcado por la creciente demanda asociada al nearshoring, los centros de datos, la digitalización y la expansión industrial. La industria eólica llega a esta nueva etapa con más de 8 mil 100 MW instalados, más de 3 mil 300 aerogeneradores en operación y presencia en 16 estados del país.

Pagos de vivienda en tiendas

OXXO y el Infonavit habilitaron un nuevo servicio nacional que permitirá a las personas pagar su crédito de vivienda en cualquier tienda de la cadena, sin costo de comisión y con disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana. Los acreditados podrán realizar transacciones de hasta 10 mil pesos por operación con mayor flexibilidad y sin depender de los horarios bancarios tradicionales. Mónica de Martino, gerente de Pagos Comerciales de OXXO México, destacó que esta alianza busca simplificar procesos complejos y ofrecer opciones accesibles que se adapten a las dinámicas reales de los usuarios, marcando una evolución en la distribución de servicios financieros de alta cobertura en el país.

ChatGPT mundialista

En la semana previa a la Copa Mundial 2026, ChatGPT registró 17 millones de prompts a nivel global relacionados con la justa deportiva. El flujo revela que los aficionados acuden a la aplicación no solo para consultar marcadores tradicionales, sino en busca de todo sobre equipos, jugadores, calendarios, historias o predicciones. Ante esta demanda, la firma habilitó un entorno interactivo en chatgpt.com/football que permite a todos los usuarios realizar preguntas de seguimiento, explorar escenarios para su selección y generar imágenes temáticas a lo largo de la competencia.

La estrategia digital de la plataforma que forma parte de Open AI, que encabeza San Altman, incluye además 48 páginas localizadas para cada uno de los países participantes en el Mundial. Estos espacios funcionan como fuentes de información especializada por mercado, permitiendo a los seguidores, desde fanáticos consolidados hasta espectadores casuales,consultar el panorama de su grupo en cualquier idioma, identificar jugadores clave o diseñar visuales personalizados.