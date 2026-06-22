¡Goleada pluvial!

La Ciudad de México vive una paradoja conocida: llueve más y sigue faltando agua. En este contexto, Rotoplas y bebbia saltaron a la cancha y anunciaron el fichaje de la iniciativa “Rotogotas por el Gol”, una estrategia diseñada para financiar sistemas de captación pluvial en deportivos públicos de la capital, anotando un tanto contra la escasez en espacios que operan bajo constante presión hídrica.

En alianza con Fundación Placemaking y de la mano de RSA (Rotoplas Servicios de Agua), dirigida por Juan Pablo Rodríguez, el proyecto busca instalar infraestructura capaz de recolectar, filtrar y almacenar agua para usos no potables. La jugada adquiere dimensiones de campeonato si se considera que entre 550 mil y 740 mil personas, en su mayoría niños y jóvenes, utilizan diariamente estas instalaciones. Con este ajuste táctico, el mensaje queda claro en el marcador: la seguridad hídrica se construye con soluciones locales y reduce la dependencia de las redes saturadas.

Arman su estrategia regional

Scotiabank, encabezado en México por Pablo Elek, llevará a cabo una mesa de trabajo de alto nivel en Ciudad de México como parte de su estrategia para fortalecer la integración del corredor económico de Norteamérica, una región que hoy aporta el 74% de las ganancias globales del banco y se ha convertido en el eje de su crecimiento.

Este lunes el banco canadiense congregará a autoridades, analistas económicos y líderes de sectores estratégicos como manufactura, logística, educación y retail para identificar oportunidades de negocio y fortalecer la coordinación entre Canadá, Estados Unidos y México, en un momento en que la integración regional redefine las cadenas de valor e impulsa la inversión.

La apuesta responde a un entorno en el que desacoplamiento productivo entre Estados Unidos y China, sumado a la relocalización de cadenas de suministro, ha abierto una ventana de oportunidad para que el país consolide su papel como plataforma manufacturera para la región de Norteamérica.

Scotiabank busca posicionarse como un habilitador financiero del corredor, fortaleciendo una visión integrada entre sus tres mercados y acompañando a empresas que hoy demandan soluciones transfronterizas en comercio, financiamiento e inversión.

Blindan derecho de autor

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) celebra la aprobación unánime del Congreso de Tamaulipas a la reforma del artículo 49 del Código Municipal del estado, mediante la cual los ayuntamientos deberán solicitar la documentación que acredite la autorización o licencia correspondiente para la comunicación o ejecución pública de obras musicales.

La iniciativa, presentada por la diputada Cynthia Jaime Castillo, del grupo parlamentario de Morena, recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Como parte del contexto nacional, hoy la música forma parte de la operación cotidiana de una amplia variedad de establecimientos en el país. La reforma aprobada contribuirá a que las y los creadores reciban la retribución justa por el uso de sus obras, en cumplimiento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Blindan corredor industrial queretano

Mientras Querétaro consolida su posición como uno de los principales destinos de inversión industrial y tecnológica del país, FM puso el foco en un activo menos visible pero cada vez más relevante para la continuidad operativa de las empresas: la capacidad de respuesta ante riesgos emergentes. La aseguradora especializada en resiliencia y protección de activos, que trabaja con una de cada cuatro compañías de Fortune 500, anunció apoyo para fortalecer la capacitación de Bomberos Querétaro en áreas como baterías de litio, almacenamiento de energía y protección de infraestructura crítica.

Bomberos Querétaro es considerado uno de los cuerpos mejor preparados del país en cobertura industrial y atención de riesgos especializados. Su experiencia ha trascendido el ámbito local al participar en organismos técnicos internacionales de protección contra incendios, convirtiéndose en un referente para una entidad que hoy alberga algunas de las inversiones más sofisticadas de México.

Apuesta por Riviera Nayarit

Nauka fue reconocido por la ADI como el mejor proyecto del año en The Real Estate Show 2026. Impulsado por Grupo Prodi y Thor Urbana, bajo el liderato de José Miguel Bejos y Jaime Fasja, el desarrollo corona la apuesta por la Riviera Nayarit. Respaldado por inversiones de Prodi que superan los 20 mil millones de pesos en aeropuertos y carreteras, el complejo integra hospitalidad, residencial y lifestyle, demostrando que la conectividad es la clave.