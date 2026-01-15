Electromovilidad crece 38.5 por ciento

En 2025, se vendieron en México 96 mil 636 automóviles eléctricos, híbridos conectables y de rango extendido, lo que significó un crecimiento anual de 38.5 por ciento, para un alcanzar un parque vehicular eléctrico de 204 mil 269 unidades al cierre del año, informó la Electro Movilidad Asociación (EMA), que detalló que, paralelamente, la red de carga creció 26 por ciento, alcanzando 56 mil 726 posiciones.

La adopción de estas tecnologías ha mostrado una aceleración constante. En 2023, el acumulado de vehículos eléctricos era de 37 mil 920 unidades, creciendo a 69 mil 713 en 2024 y acercándose a las 100 mil unidades en 2025, lo que representa ya un 6 por ciento del mercado automotriz mexicano.

A nivel global, el avance de la electromovilidad muestra contrastes. En Noruega, más del 95 por ciento de los autos vendidos en 2025 fueron eléctricos, mientras que en China, los vehículos eléctricos e híbridos conectables superan el 50 por ciento de las ventas. En contraste, Estados Unidos reportó una reducción cercana al 2 por ciento en ventas de estas tecnologías, atribuida a la pérdida de incentivos y ajustes regulatorios. México avanza en esta transición, pero enfrenta retos para mantenerse competitivo frente a países en desarrollo como Brasil, India y Tailandia.

“En 2025 observamos un sólido crecimiento de las marcas enfocadas en estas tecnologías, una realidad cada vez más clara en las calles de nuestras ciudades. Además, la preferencia por redes de carga privadas deja atrás el mito de que la disponibilidad pública es una barrera para la adopción, especialmente cuando se tienen ahorros de hasta el 70 por ciento comparado con un auto de gasolina”, comentó Eugenio Grandio, presidente de la EMA.

Grandio reafirmó el compromiso de la EMA para seguir reportando datos consolidados que muestren el avance de la electromovilidad en México y promuevan decisiones informadas.

Nuevo CEO en BNP Paribas

Philippe De Caraman fue presentado como el nuevo director general de BNP Paribas México, en sustitución de Aurelien Nicolás, quien destacó los resultados obtenidos durante su gestión de tres años, consolidando una cartera estable de clientes y oportunidades de expansión en sectores como infraestructura y consumo.

De Caraman reafirmó el compromiso del banco con México y delineó los objetivos de su administración: mantener estándares de calidad en productos y servicios, fortalecer la cartera de clientes corporativos y entidades públicas, y desarrollar una plataforma de proyectos estratégicos, especialmente los relacionados con la relocalización de cadenas de suministro. “La estrategia del banco seguirá siendo ofrecer productos y ejecución de primera clase”, comentó.

El nuevo CEO enfatizó la importancia estratégica de México más allá de las coyunturas económicas o geopolíticas, señalando que el país es una plataforma clave para atender los mercados de América Latina y América del Norte.

Por su parte, Aurelien Nicolás destacó que, a pesar de los conflictos geopolíticos y la coyuntura económica internacional, el sector privado mantiene su visión de invertir a largo plazo en México. “Lo único que pide el mercado son reglas claras y razonables. El mercado sabrá adaptarse a ellas”, señaló.

Frente frío afecta tuberías

El paso del frente frío 27 trajo consigo temperaturas bajo cero que expusieron una debilidad estructural frecuente en las redes de agua potable del norte del país. Cuando el agua dentro de las tuberías se congela, su expansión genera una presión que puede fracturar materiales rígidos como el acero o ciertos plásticos convencionales, provocando fugas, suspensión del servicio y reparaciones costosas.

Para mitigar este tipo de fallas, algunos desarrollos técnicos han adoptado materiales más flexibles como el PP-R, utilizado en soluciones de Rotoplas, que permite absorber la presión generada por el hielo sin colapsar. Este material, combinado con sistemas de unión por termofusión, elimina zonas críticas donde suelen originarse las fallas, creando redes hidráulicas más resistentes al estrés térmico extremo.

Además, estas innovaciones contribuyen a prolongar la vida útil de las instalaciones, al mantener un comportamiento estable incluso en condiciones adversas. La prevención, mediante el uso de tecnologías avanzadas, resulta clave para evitar interrupciones en el servicio y reducir costos de mantenimiento.