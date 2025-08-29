Drivana acelera su expansión

Drivana, una plataforma para la renta de autos desde una aplicación, fortalecerá su plataforma para atender la demanda de unidades en el último trimestre del año, de acuerdo con Edson Arteaga, director general de la empresa.

“Hace casi dos años habíamos llegado a los 500 usuarios, hoy tenemos poco más de 20 mil usuarios registrados en la plataforma, más de 2 mil 500 autos que se han publicado en Drivana. Hoy operamos en ocho ciudades y esto viene reforzado del crecimiento para poder migrar a una plataforma que vaya acorde”, dijo en entrevista con El Financiero.

Drivana espera para fin de año alcanzar el registro de al menos 50 mil usuarios y tener más de 5 mil autos disponibles.

La plataforma de alquiler de autos busca diferenciarse de las plataformas tradicionales con el uso de herramientas como inteligencia artificial, previsión de precios, poder cotizar más de un viaje a la vez para filtrar el viaje final y el registro de nuevos vehículos. Drivana cuenta con recursos de una ronda de inversión por un millón de dólares que usará para expandirse.

“Hemos tenido crecimiento en los últimos dos o tres meses de ventas, vamos mejor. Lo que yo quiero es que el cliente esté contento con mi marca y que hayamos enmendado a esos clientes que dejamos en el taller el año pasado, ya hablaremos del reporte a fin de mes, esto es temporal”, dijo.

Anfitriones piden reglas justas

La semana pasada, anfitriones de alojamiento temporal realizaron una conferencia de prensa donde expusieron nuevamente sus preocupaciones con respecto a la regulación de la actividad en la CDMX, así como su compromiso con buscar una regulación equitativa que beneficie tanto a residentes, anfitriones y comercios locales.

Entre otras medidas, propusieron que quienes ofrecen menos de tres propiedades o espacios en alquiler estén exentos del límite de 50 por ciento anual de disponibilidad en las noches de hospedaje, aclarando que esta propuesta se refiere exclusivamente a pequeños anfitriones y no debe interpretarse como aplicable a inversionistas institucionales o desarrolladores inmobiliarios. También propusieron crear un directorio de micro, pequeños y medianos negocios locales para compartir con sus huéspedes, y con ello estimular la economía barrial y el fortalecimiento de la cadena de valor.

Además, sugirieron que podrían participar en promover la buena convivencia entre vecinos mediante un Observatorio Social de la Hospitalidad y trabajar en proyectos de recuperación de espacios públicos.

Formar tecnólogos, meta de FEMSA

Coca-Cola FEMSA, dirigida en México por Ian Craig, inauguró su Academia Técnica en la Planta Toluca, una iniciativa que busca impulsar tanto la preparación académica de alumnos de instituciones técnicas, como la formación integral de sus colaboradores para formar tecnólogos especializados, al promover competencias clave como liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas, en un momento en el que la educación técnica y la capacitación especializada resultan claves para la competitividad del país.

La Academia cuenta con alianzas estratégicas con universidades y centros de formación profesional, como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), lo que brinda a los estudiantes acceso a recursos adicionales y experiencias prácticas que enriquecen su aprendizaje. La meta es clara: formar tecnólogos especializados, con habilidades que van más allá de la operación, incorporando competencias de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Además, dispone de simuladores tecnológicos, laboratorios especializados y certificaciones reconocidas internacionalmente, alineadas con las exigencias de la industria del envasado.

Esta academia se integra a una estrategia más amplia que incluye inteligencia artificial en procesos de reclutamiento, así como evaluaciones de desempeño que alinean objetivos individuales con la visión corporativa.

Con ello, el embotellador público más grande del mundo por volumen de ventas, impulsa la formación de su personal, al tiempo que contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera.