El IMPI, entre dos empresas

Ayer le contamos en esta columna que en diciembre pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió en favor de la empresa mexicana BeScience en un caso por uso indebido de su marca registrada por parte de Bayer de México. Al respecto, Bayer México, que encabeza Manuel Bravo Pereyra, envió una aclaración a nuestra redacción en la que asegura que, tras la resolución en su contra por parte del IMPI, optaron por modificar el nombre de su portal informativo BeScience, a pesar de que sostienen que Bayer usó la marca BeScience con anterioridad al registro de la empresa de ciencias de la salud mexicana, además de sostener que las actividades de ambas compañías son diferentes.

“Es incorrecto que Bayer haya sido multado en relación con este tema (no se trata de una sentencia en firme). Además, Bayer ha expresado su disposición a dialogar con BeScience México para encontrar una solución que permita a ambas partes mantener sus derechos de propiedad intelectual en los mercados donde operan. No obstante, hasta la fecha, no hemos recibido respuesta por parte de BeScience México para concretar dicho acercamiento”, apuntó Bayer México.

En respuesta a la aclaración de Bayer, la firma mexicana BeScience asegura que la empresa de origen alemán ha intentado modificar su portal www.bescience.bayer.com añadiendo las palabras ‘Salud e Innovación’ al nombre, además de interponer juicios de amparo desde 2019 a la fecha, todo sin éxito hasta ahora.

“El caso ha resultado en una multa de 5 mil UMAS (aproximadamente 500 mil pesos) contra Bayer, pero la compañía aún no acata la resolución. Este conflicto legal ha afectado económicamente a BeScience México y dañado su reputación en la industria”, aseveró BeScience.

El pleito entre ambas empresas podría estar lejos de terminar, mientras que el IMPI, que dirige Santiago Nieto, continúa al tanto.

Impulso al sur-sureste de México

El próximo 18 de febrero, el World Trade Center de Veracruz será sede del Foro de Promoción de Inversiones en el Sur-Sureste de México, organizado por el Council of the Americas (COA), en colaboración con el gobierno de Veracruz y TC Energía. Este encuentro reunirá a líderes del sector público y privado para explorar oportunidades económicas en una región clave para el desarrollo del país.

El evento contará con la participación de figuras como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y representantes del sector empresarial e industrial, como Oscar del Cueto, presidente de CPKC de México, y Sergio de la Maza, director general de TenarisTamsa. También estarán presentes líderes estatales, como Raúl Ruiz Robles, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, así como representantes del Grupo BID y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El foro abordará temas centrales como el panorama industrial y comercial del sureste, las prioridades gubernamentales para atraer inversiones y los sectores estratégicos para el desarrollo económico de la región. Este espacio busca consolidar al sur-sureste como un polo de inversión, impulsando proyectos clave como el Corredor Interoceánico, considerado una pieza fundamental para el crecimiento económico del área.

El COA, con sede en Nueva York, tiene una trayectoria destacada en la promoción del desarrollo en México y América Latina, sirviendo como puente entre empresas multinacionales y gobiernos para fomentar el diálogo y la integración económica. Este evento continúa su labor de posicionar a México como un destino atractivo para la inversión global.

El foro representa una oportunidad única para fortalecer la economía regional y fomentar la colaboración entre actores públicos y privados, marcando un paso importante en el desarrollo del sur-sureste del país.