Se desploma 43% el nacimiento de unicornios en el 2T22

En el segundo trimestre del año, el nacimiento de empresas unicornios, aquellas que alcanzan una valoración de mil millones de dólares, se desplomó 43 por ciento frente al pico reportado en el mismo periodo del 2021. Además de ser el número más bajo desde el cuarto trimestre de 2020.

En el segundo trimestre del año el mundo vio nacer 85 nuevos unicornios, una reducción de 43 por ciento en comparación con los 148 unicornios nacidos en el segundo trimestre del 2021, según el reporte “Global data and analysis on dealmaking, funding, and exits by private market venture companies”, elaborado por las consultoras CB Insights y Sequoia, que encabeza Greg Golub.

Las consultoras registraron que Estados Unidos y Europa representaron la mayor parte de estos nuevos negocios al concentrar 49 y 16 nacimientos de los nuevos unicornios, respectivamente, en tanto que Asia contribuyó con 15, Latinoamérica con 33 y África con uno.

En este sentido, cabe destacar que el nuevo unicornio mejor valorado a nivel mundial fue la firma KuCoin, con sede en el archipiélago de Seychelles, que es un exchange global que permite comprar y vender criptomonedas, con una valoración de 10 mil millones de dólares; le sigue la firma excavación e infraestructuras fundada por Elon Musk, The Boring Company, que alcanzó una valuación de 5 mil 700 millones de dólares; la productora suiza de software, SonarSource, con 4 mil 700 millones de dólares; la plataforma de seguridad estadounidense, Abnormal Security, con 4 mil millones de dólares, y BackBase, con 2 mil 700 millones de dólares.

Inversión con consenso

Sinaloa está por captar una inversión de 5 mil 500 millones de dólares, que además de provenir en 70 por ciento de Alemania, beneficiará a los productores del noroeste y a los consumidores de todo el país, pues se trata de una planta de fertilizantes que está por construirse por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), de Arturo Moya, una compañía que cuenta con respaldo de 40 años en el sector, debido a que se trata de una filial de Grupo Proman, conocida a nivel mundial con más de 20 plantas en Suiza, Alemania, Portugal y Trinidad y Tobago.

El adelanto emana de la consulta indígena que se llevó a cabo este fin de semana en la entidad al mando de Rubén Rocha, y que ha sido calificada por el gobernador como histórica debido a que es la primera en hacer valer la voz de los pueblos originarios. Su desenlace fue pacífico y festivo, pues además que se observó amplia participación, 12 de las 13 asambleas deliberativas apoyaron los trabajos que se extenderán por 10 años y generarán unas 15 mil fuentes de empleo directas e indirectas. Así, solo queda pendiente que la Semarnat, de María Luisa Albores; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de Adelfo Montes, y Gobernación, de Adán Augusto López, realicen el proceso en Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, que pidieron iniciar en agosto, para después conocer la decisión final.

Reforzarán producción europea de chips

La alemana Robert Bosch GmbH está haciendo una apuesta mayor por los semiconductores y planea invertir 3 mil millones de dólares para ayudar a aliviar la escasez mundial de chips que ha afectado la producción de vehículos en todo el mundo.

El proveedor de autopartes dijo ayer que realizará la inversión para 2026, como parte de los esfuerzos de la Unión Europea y el gobierno alemán para duplicar la participación de Europa en la producción mundial de chips al 20 por ciento para fines de la década.

El gobierno de Estados Unidos también ha intensificado los llamados a impulsar la producción nacional, después de que las restricciones de suministro provocadas por la pandemia aumentaron los riesgos de una dependencia excesiva de las importaciones asiáticas.

“Nos estamos preparando para un crecimiento continuo en la demanda de semiconductores”, dijo el director ejecutivo de Bosch, Stefan Hartung.

Esta es la última iniciativa de Bosch para expandir la producción de chips después de gastar mil millones de dólares en una nueva planta de semiconductores en Dresden, Alemania, inaugurada en junio del año pasado.

El suministro adicional de semiconductores se utilizará no solo en automóviles y camiones, sino también para una serie de otras aplicaciones, desde electrodomésticos hasta tecnología portátil, dijo Bosch.