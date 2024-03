La transformación internacional de Vitalmex

En los últimos cinco años, Vitalmex, una destacada empresa mexicana de dispositivos médicos liderada por Luisa Suárez, ha experimentado un significativo proceso de internacionalización. Gracias a la inversión de Australis Partners y el Banco de Desarrollo Alemán, la compañía ahora genera el 20 por ciento de sus ingresos desde el extranjero. Un logro notable es la inminente introducción de su innovador corazón artificial en el mercado, marcando un hito en su expansión global.

La estrategia de internacionalización se ha basado en una filosofía de colaboración y aprendizaje mutuo, aprovechando la vocación de servicio de México y la eficiencia procesal de sus socios internacionales. En particular, en Nueva York Vitalmex ha realizado 100 mil procedimientos anuales de mínima invasión y desinfección, con planes de expansión en cardiología y hemodinamia en los próximos cinco años.

Con un respaldo financiero que representa el 40 por ciento de la empresa entre ambos fondos de inversión, Vitalmex mantiene una sólida base en el mercado mexicano, con el 35 por ciento de sus ingresos provenientes del sector privado y un 45 por ciento del público.

Vitalmex se enfoca en la provisión integral de servicios para cirugías de mínima invasión, endoscopias y control de infecciones, incluyendo el suministro de equipo y personal necesario. Además, destaca su desarrollo de un corazón artificial, un proyecto avanzado que promete revolucionar el tratamiento de fallas cardíacas tras una década de investigación y mejoras técnicas.

La mexicana que lleva el pan a Winnipeg

En el mero corazón de Canadá, en Winnipeg, Manitoba, una provincia que no supera los 700 mil habitantes y que es prácticamente desconocida para la mayoría de los mexicanos, una connacional ha comenzado a dar la nota con la apertura de un negocio que en México no sería nada excepcional, pero que ahí se ha convertido en motivo de interés, al grado de que la agencia Free Press y la cadena de radio CBC ya la entrevistaron, aunque todavía no cumple el mes de haber abierto su negocio llamado La Panadería. Brenda Hernández inauguró hace unas semanas una pequeña panadería en un lugar donde, si bien ya existen varios negocios dedicados a este arte, los locales no conocen de los sabores de las conchas, los birotes y mucho menos de los bolillos –entre las mil 600 variedades de pan que tenemos en México–.

Detrás del mostrador, Brenda, con la ayuda de su familia, llevó a la fría Winnipeg su pastel de queso con churro, los cubiletes, los ojos de buey y también los de Pancha, sorprendiendo a los llamados Manitobans, que no conocen mucho del pan mexicano, a pesar de que Bimbo Canadá opera desde hace más de 110 años en el llamado “país de la hoja de maple”.

La receta digital de Alsea

En un mundo cada vez más interconectado, la transformación digital se ha convertido en el pan de cada día para las empresas que buscan no solo sobrevivir sino prosperar. Alsea, el gigante operador de restaurantes como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Vips e Italiani’s, no es la excepción. Bajo el liderazgo de Armando Torrado, Alsea ‘sirvió’ un plato de buenos resultados durante el cuarto trimestre del 2023, cuando sus ventas relacionadas con su programa de lealtad crecieron 29.1 por ciento anual durante todo el 2023, representando el 21 por ciento de las ventas totales para la empresa el año pasado.

“En línea con nuestra estrategia de transformación digital al cierre del cuarto trimestre de 2023 nuestras ventas de lealtad crecieron 25.1 por ciento anual alcanzando 3 mil 800 millones de pesos. Esto representa una participación del 21.3 por ciento de las ventas totales. Al cierre del año, nuestras ventas de lealtad crecieron 29.1 por ciento versus el año pasado, alcanzando 14 mil millones de pesos. Esto representa el 21 por ciento de participación en las ventas totales”, dijo Torrado.

Lo digital, lejos de ser un mero condimento, se ha revelado como el ingrediente principal en la receta para el éxito de Alsea, cuya directora de Asuntos Corporativos es Valeria Olson. La implementación y el desarrollo de programas de recompensas, como el Starbucks Reward, han demostrado ser clave para engrosar las ventas, atrayendo a más de 1.8 millones de usuarios globalmente y casi 400 mil de ellos en Europa desde su lanzamiento en el segundo trimestre de 2023.

Además, la expansión física también ha sido parte de esta estrategia de crecimiento, con 257 nuevas aperturas a lo largo del año, balanceando entre unidades corporativas y franquicias. Atentos el próximo miércoles 13 de marzo, cuando se espera que durante el Alsea Day la empresa detalle su plan de expansión para este año.