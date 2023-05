CUANDO EN NOVIEMBRE de 1993 Carlos Salinas de Gortari confirmó que su sucesor en la Presidencia sería Luis Donaldo Colosio y no Manuel Camacho, un joven aprendiz de la política recibió su primera bofeteda.

Marcelo Ebrard Casaubón forjaba una carrera que alcanzó sus primeros destellos en 1986, cuando el presidente Miguel de la Madrid designó a Camacho secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

Marcelo vivió en carne propia no solo la traición de Salinas a Camacho, sino la defenestración de éste: perdió la candidatura y, peor, lo culparon del magnicidio de Colosio: se convirtió en el “perro pateado”.

Casi 30 años después Ebrard se está mimetizando en Camacho: Andrés Manuel López Obrador difícilmente lo va a designar candidato de Morena a la Presidencia, con lo cual sufrirá su enésima bofetada.

En el 2012 a Marcelo le tocaba ser el candidato del PRD a la Presidencia, pero Camacho le aconsejó que le diera paso a López Obrador. “Espérate seis años, para entonces será tu mejor momento político”.

Pero AMLO fue derrotado por Enrique Peña y Ebrad tuvo que exiliarse de México frente a una persecución política de éste, pero sobre todo de Miguel Mancera desde la jefatura del gobierno de la CdMx.

¿López Obrador hizo algo por quién le cedió su lugar, y antes, como jefe del DF le financió su plantón en 2006 y su posterior movimiento? Nada. Tres bofetadas más que reafirmaron la condición del “perro pateado”.

Pero ahora el Canciller parece no estar dispuesto a ser Manuel Camacho. Y ya cruzó una línea: “Una de dos, o hay encuesta o hay favorita”. El virtual rompimiento apuró al inquilino de Palacio Nacional.

López Obrador está haciendo creer que adelanta la elección del candidato. ¿Pero para qué adelantar, si al que más daño le hace es a él, porque por muy poderoso que sea, empezará a perder antes de tiempo el control de la 4T.

El Presidente consintió a Marcelo con la reunión de sus tres corcholatas al dar luz verde para que empezaran a moverse libremente en busca de la candidatura con una supuesta aceleración del proceso.

Pero el tabasqueño no le concedió lo esencial, lo que le han negado a Ebrard desde hace por lo menos seis meses: reglas claras y piso parejo; renuncia a cargos, debates y encuesta abierta, sencilla y verificable.

El secretario de Relaciones Exteriores no está dispuesto a jugar en esas condiciones desventajosas que benefician a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y menos a levantarle la mano para legitimizarla.

Antes optaría por sumarse a Adán Augusto, con quien no tiene ningún conflicto y le aseguraría una buena posición de poder a él y a sus cercanos, en una hipotética Presidencia comandada por el notario.

La otra es empecinarse en aparecer en la boleta en junio del 2024 optando por el quiebre definitivo con AMLO y la 4T y reivindicando al “perro pateado” que fue su mentor y maestro, Camacho Solis.

Manuel Camacho (Ilustración de Nelly Vega)

Ebrard es el único que puede desafiar a Morena en las elecciones presidenciales y su única opción es ser el abanderado de una coalición que aglutine a Movimiento Ciudadano, de su amigo Dante Delgado, y a un sector del PAN, PRD y PRI.

“Sectores”, o sea, militantes-ciudadanos, fundamentalmente del PAN, clasemedieros agraviados por la 4T que sí lo ven con buenos ojos y que ya están hartos de la guerra interna de las dirigencias y facciones del partido.

Pero también de la clase empresarial, un sector que Marcelo tiene en la bolsa y que está dispuesto a financiarle la campaña y llevarlo a la silla presidencial el año próximo.

Pero una alianza que no sea la de Va por México y donde tampoco vaya el PRI, porque Alejandro Moreno va a ser quien rompa esa coalición que empujan los también desgastados Marko Cortés y Claudio X. González.

Emilio Botín (Ilustración de Nelly Vega)

“CONOZCO A LOS Botín desde hace 20 años. Ana Botín a veces me consulta, pero solo le doy mi punto de vista. Santander no está financiando mi precampaña, nunca he hablado con un juez o un magistrado; yo no litigo nada, no patrocino legalmente a nadie, no soy parte del litigio”. Santiago Creel negó así que esté interviniendo a favor del banco español en la controversia que existe con las hermanas Viviana, Carmen y Gabriela Garza Delgado, hijas del fundador del Grupo Industrial Alfa, Roberto Garza Sada, las cuales han ganado hasta ahora en todas las instancias legales para que les paguen cerca de mil millones de dólares, en un juicio que el penalista Javier Quijano, abogado y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en llevar a la Suprema Corte de Justicia.

Alberto Pérez Dayán (Ilustración de Nelly Vega)

A PROPÓSITO DE la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, hoy se discutirá el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone declarar inconstitucional el llamado Plan B de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Para quienes conocen cómo se están moviendo las cosas por el rumbo de Pino Suárez, el Presidente de la República perderá este lunes por goliza. Nueve a dos o de plano 10 a 1 en contra de las intenciones del tabasqueño de reformar las leyes electorales antes de las elecciones presidenciales del 2024. La duda es cuál de las ministras podría decantarse por el proyecto: ¿Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz?

Larry Page (Ilustración de Nelly Vega)

LOS MAGISTRADOS DE la Octava Sala de lo Civil de la CdMx concedieron el viernes a Google, que fundó Larry Page, la suspensión de la sentencia a favor del abogado Ulrich Ritcher, quien la demandó por daño moral por cerca de 5 mil millones de pesos. Pero la decisión del tribunal surtirá efecto solo hasta que el gigante tecnológico que dirige aquí Julián Coulter exhiba la garantía. Tiene de hoy al próximo lunes para hacerlo. En relación a los perjuicios la sala estableció 278 millones 660 mil 316 pesos y por concepto de daños fijó la cantidad de 119 millones 724 mil 125 pesos. Una suma total, pues, de 398 millones 384 mil 441 pesos.

LO DICHO AQUÍ el viernes y que por lo visto incomodó a muchos: Citi ya llegó a un acuerdo con Germán Larrea para venderle Banamex. El anuncio se debe hacer esta semana (se asegura que a más tardar el próximo viernes). El empresario minero pagará entre 7 mil 100 y 7 mil 300 millones de dólares por el 80% del capital social del banco. Solo se están preparando los documentos finales a firmar. A ver si dice algo en su conferencia mañanera de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hasta en el gobierno ya se cansaron de la calma con que se lo han tomado los muchachos de Jane Fraser.

JOSÉ ARTURO SEGOVIANO García, quien fuera fugaz secretario de Desarrollo Económico del gobierno de San Luis Potosí, y que fuera cesado fulminantemente de su cargo a solo unas semanas de asumirlo, enfrentará cargos federales por lavado de dinero y desvío de recursos de origen federal. Se presume que intervino fondos destinados a apoyar a las Pymes y los utilizó para adquirir una hacienda del siglo 19, a las afueras de la capital potosina.