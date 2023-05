Van FinaBien-Broxel por negocio de remesas

PARECE QUE LA Financiera para el Bienestar (Finabien), formada sobre el andamiaje de lo que era Telecomunicaciones de México (Telecomm), va en serio. Este lunes su directora estará en la conferencia mañanera con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rocío Mejía va anunciar que vía Finabien los mexicanos en Estados Unidos van a poder obtener cuentas en dólares, contando con identificaciones mexicanas, como la matrícula consular, lo cual es histórico para millones de connacionales sin papeles del otro lado de la frontera.

En el país también estará disponible la tarjeta Finabien México, a través de la cual la familia del trabajador mexicano podrá recibir remesas en cuestión de segundos, a través del teléfono celular.

Para los mexicanos que viven en la Unión Americana hay una oportunidad adicional: también podrán, desde el teléfono, activar una cuenta con su respectiva tarjeta en pesos en México para el pago de servicios, un beneficio financiero cada día más demandado.

En una primera fase las tarjetas estarán disponibles en toda la red consular en Estados Unidos y en las mil 700 sucursales de Finabien; en algunas semanas, la solicitud será vía internet y la tarjeta llegará hasta el domicilio de los usuarios.

Mejía, posiblemente la persona con más experiencia en finanzas populares dentro de la 4T, entendió bien el problema: tenía que crear rápido un ecosistema financiero que facilitara y abaratara el envío de dinero, al tiempo de promover la inclusión financiera.

Telecomm tenía los “fierros” y las sucursales, pero no la tecnología, por lo que se alió con Broxel, de Gustavo Gutiérrez Galindo, que hace poco más de un año firmó una alianza con Google para acelerar la adopción de la tecnología financiera en el país.

Desde entonces una decena de empresas top 20 en el país han visto a Broxel como un aliado tecnológico natural para disponibilizar servicios financieros digitales a clientes, empleados y usuarios.

Las tarjetas de Finabien serán MasterCard, que dirige aquí Mauricio Schwartzmann, aceptadas internacionalmente, y se entregarán sin costo a los usuarios.

Los usuarios tendrán que enrolarse digitalmente, en México o en Estados Unidos, de acuerdo a los requisitos que marca la regulación, y tendrán una cuenta, no solamente una tarjeta.

Esto marca una diferencia importante respecto al esquema que manejaba el Banco del Bienestar. Finabien ya captó a través de su red dos mil 300 millones de dólares en remesas el año pasado.

Su rol es importante porque llega a las comunidades más alejadas, donde no hay sucursales bancarias.

Con el anuncio de hoy seguramente ampliará su participación en un mercado que, solamente el año pasado, representó 58 billones de dólares en divisas para la economía mexicana.

Con este proyecto, Finabien no solamente se mete de lleno al mercado de remesas, sino al de la inclusión financiera en México y en Estados Unidos.

RESULTA QUE EN el juicio que promovió el abogado Ulrich Richter Morales en contra del gigante tecnológico Google, y en el cual el litigante ha obtenido dos resoluciones a su favor, la Juez 10 Civil de la CdMx requirió el pasado jueves 27 de abril a Google Inc., para que, en un plazo de cinco días, realice el pago de la cantidad líquida a que fue condenado en favor del jurista. Aún y cuando está pendiente de resolverse el juicio de amparo directo promovido por el poderoso buscador, el cual ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva ante el máximo Tribunal del país, mediante sesión realizada el mes de febrero pasado por la Primera Sala, la empresa fundada por Larry Page no solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, por lo tanto, se ha iniciado el procedimiento de ejecución dentro de dicha disputa judicial. Si bien la multinacional que dirige Sundar Pichai es una de las empresas más grandes y solventes del mundo, el pago a que fue condenado no es una cantidad menor, por lo que habrá que ver cómo hace para frenar la ejecución de la sentencia, ya que si bien podría solicitar la suspensión, se le fijaría una garantía muy alta derivado de la naturaleza del caso.

CON MOTIVO DEL concurso mercantil de Metalwork & Stamping de María Eugenia Sánchez Gutiérrez, que adeuda a sus acreedores más de 2 mil 300 millones de pesos, se abrió una investigación contra Zenaido Orozco Contreras, Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo de Nuevo León, y del conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez. Y es que dicho juzgador utilizó un expediente concluido en 2019 para admitir un concurso mercantil el 1 de junio de 2022 que se presentó el 29 de mayo de 2019 para evadir la competencia de los recién creados juzgados en materia concursal. Así, la empresa habría gozado ilícitamente de la protección concursal durante tres años, cuando la ley fija máximo uno para reestructurar pasivos. El tema mercantil abrió ya un expediente en la vía penal, en tanto que el conciliador no ha rendido ningún informe bimestral bajo la excusa de que la sociedad no le proporciona información, ante lo cual el juez se ha mostrado complaciente. En un procedimiento con total opacidad se ha dejado por tres años en estado de indefensión a más de 500 acreedores.

EN EL SECTOR bancario ven con lupa la evolución de la deuda del gobierno de Miguel Ángel Navarro en Nayarit, unos 6 mil millones de pesos hasta el ejercicio del año pasado. Lo anterior, porque uno de sus acreedores, el BBVA Bancomer que dirige Eduardo Osuna, tiene muy malas referencias de los representantes del estado. En específico, la institución bancaria tiene en sus registros una disputa legal con Camarena Abogados, el despacho legal del representante de esa administración estatal en la capital del país, José Gabriel Camarena Morales. De acuerdo con el expediente del juicio ordinario mercantil 709/2012, radicado en el Décimo Quinto Juzgado de lo Civil de la CdMx, el banco español reclama incumplimiento de contrato de quien fue su representante en un fideicomiso en el estado de Aguascalientes, el mismo funcionario que ahora le asegura que el gobierno nayarita le pagará 500 millones de pesos en los próximos 15 años.

IVÁN PLIEGO DEJÓ el viernes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Se va de asesor de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con quien mantiene una excelente relación. En su lugar se maneja ya un par de nombres. Apunte a Julio César Cervantes, el vicepresidente financiero de la propia Consar, y Marco Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Considérelos.

TENGA MUCHO CUIDADO al contratar servicios de seguros con HDI, de Juan Ignacio González, Quálitas que encabeza José Antonio Correa o General de Seguros que dirige Fernando Alvarez. Agentes como Hugo León Cantero cotizan pólizas, las cobran, las envían como activadas, pero nunca lo están y se roban el dinero. Hay expedientes de fraudes así. Estos casos deberían encender las alertas para sus directivos y respectivas áreas jurídicas.