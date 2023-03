Citi y Larrea, a tiempos extras

MAÑANA SE VENCE el periodo de exclusividad que Citi dio a Germán Larrea para negociar la compra de Banamex. Fueron 90 días que al final resultaron insuficientes para cerrar la operación.

El grupo que preside Jane Fraser daría una extensión de aproximadamente 20 días más al dueño del Grupo México, pues aún no se terminan de acordar temas sensibles de la transacción.

Larrea está aferrado en quedarse con el Banco Nacional de México. Lo ve como un gran negocio. El año pasado BBVA, que preside Eduardo Osuna, contabilizó ganancias por unos 100 mil millones de pesos.

El avezado hombre de negocios cree que al cabo de un tiempo relativamente corto podrá recuperar con creces su inversión, y con un buen equipo directivo reposicionar al banco entre los dos primeros lugares.

Sin embargo las pláticas siguen estancadas sobre todo en lo que los financieros denominan técnicamente el “carve-out”, esto es, extraer parte del portafolio los activos más valiosos.

En su afán de retener clientes institucionales para su nuevo banco, Citi pretende sacar del balance de Banamex negocios lucrativos de la banca de menudeo que está intentando desincorporar.

Grandes clientes como Cemex de Rogelio Zambrano, Bimbo de Daniel Servitje, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Casa Cuervo de Juan Beckman o Kimberly-Clark de Claudio X. González, quiere llevárselos.

Y no solo eso: busca que Larrea firme cartas compromisos de que no le hará competencia en ésas y otros grandes clientes, principalmente compañías multinacionales. Eso ya no le gustó al empresario minero.

Si bien Larrea se encaprichó con quedarse con Banamex, su ego podría sucumbir al aferramiento que por otro lado ha mostrado Citi al pretender retener los clientes más lucrativos.

Además de este escollo que ambas partes no han podido resolver, y al que el potencial comprador responde con una baja en el precio de su oferta original, agregue el enrarecimiento del panorama para la banca.

Jane Fraser (Ilustración de Nelly Vega)

Los casos del Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, Credit Suisse y Deutsche Bank, afectan, quiérase o no, los múltiplos de venta de Banamex.

A más de un año del anuncio de la venta, agotado mañana el primer trimestre del 2023 prometido como plazo para un anuncio, todo indica que este partido se irá a tiempos extras y con pronóstico reservado.

EFECTIVAMENTE, CRÉDITO REAL llegó ya a un acuerdo con sus principales bondholders. El comité, en el que convergen unos 30 fondos con posiciones minoritarias, es liderado por los más relevantes por tamaño del papel que representan. Apunte a Amundi, Doubleline y Kairns como cabezas del steering committe. Todos esos acreedores no garantizados significan aproximadamente mil 500 millones de pesos de la deuda total de esta sociedad financiera de objeto múltiple que dirige Felipe Guelfi. En los últimos ocho meses Crédito Real ha pagado cerca de 5 mil millones de pesos a la banca comercial, principalmente a Banorte de Carlos Hank González, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Felipe García Ascencio y Scotiabank de Adrián Otero. A Nafinsa, que dirige Luis Antonio Ramírez, otros mil millones y en estos días le liquidarán otros mil 500 millones más. A los bonistas se les pagarán entre 15 y 20 centavos por cada dólar. La deuda total que se está reestructurando asciende a cerca de 50 mil millones de pesos.

Ana Paula Jiménez (Ilustración de Nelly Vega)

DESPUÉS DE LA primer ronda de negociaciones que Unifin ha sostenido con todos sus grupos de acreedores durante las últimas tres semanas, la empresa bursátil de Rodrigo Lebois está enfocada en finalizar su modelo de negocios y en presentar próximamente un propuesta de convenio concursal con el objetivo de negociarlo, firmarlo e implementarlo durante su actual etapa de conciliación, lo que le permitirá salir fortalecida, antes de finales del mes de julio, de su actual estatus de concurso mercantil. Algunos de los bancos con los que ha habido presentaciones son Citibanamex de Manuel Romo, Santander de Felipe García Ascencio y Scotiabank de Adrián Otero. Asimismo, Lazard, Jeffries, Akin y Milbank como bonistas. Por cierto, debemos aclarar que es PwC, que preside Ana Paula Jiménez, su auditor externo de los estados financieros de los últimos años, incluido el de 2021. Nada que ver con Deloitte.

Alejandro Monzó (Ilustración de Nelly Vega)

A PROPÓSITO DE Deloitte, una más. Ahora es Tangelo, antes Mexxarend, comandada por Alejandro Monzó, la que está evaluando iniciar acciones legales contra la controvertida firma que encabeza aquí Francisco Pérez Cisneros. Y es que el bufete de auditoría decidió cancelarle a esta también sociedad financiera de objeto múltiple, anticipadamente y de manera unilateral, el contrato de prestación de servicios que firmaron desde el 2007, y que actualmente les presta servicios de auditoría externa sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2022. Tangelo también está contratando los servicios de Kroll Associates, que lleva aquí Brian Weihs, para efectuar una auditoría forense a fin de analizar la naturaleza, orígenes, causas e implicaciones de errores en registros de activos financieros por un valor de 655 millones de pesos.

María Concepción Martín Argumosa (Ilustración de Nelly Vega)

LA JUEZ SÉPTIMO de Distrito en Materia Civil, María Concepción Martín Argumosa, dictó el viernes de la semana pasada una resolución confirmando otra de septiembre de 2020. Con dicha sentencia se determina que a la empresa TRESE no le corresponde nada del contrato de servicios con Pemex, desde que fue sustituida en la plataforma en marzo de 2019. Nos referimos a un acuerdo de prestación de trabajos a la petrolera dirigida por Octavio Romero para la compresión de gas amargo que data de 2013 y que concluye este año. La plataforma se llama Agosto 12 y desde hace tres años la opera X-Drill. Con esta resolución las muy fantasiosas pretensiones del dueño de TRESE, Ricardo Silva, se ven difuminadas totalmente, pues además de que no podrá pagarle a sus acreedores se enfila a una estrepitosa quiebra.

CON EL LEMA “Impulsa el hoy, forma el mañana”, la mesa directiva de la sociedad de alumnos de la prepa de la Universidad Panamericana, que preside Iñigo Mieres Olivares, realizó su XV Congreso de los Jóvenes los días 28 y 29 de marzo. Asistieron más de dos mil muchachos de 10 estados del país. El evento fue inaugurado por la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, y algunos de los principles speakers fueron el director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, Arturo Elías Ayub; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; el ministro Arturo Zaldívar; el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Todo un éxito.