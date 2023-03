Pelean control de Dos Bocas

NO HAY MANERA de que la nueva refinería de Dos Bocas pueda arrancar la producción de petróleo el próximo 1 de julio, como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ni siquiera han concluido los trabajos en la parte mecánica; el gasoducto de unos 70 kilómetros que corre de Cactus, Chiapas, a la refinería, no está terminado: le falta cerca de 20%.

Las cinco plantas ya prácticamente están listas: la catalítica, la de alquilación, la de coque y las dos hidrodesulfuradoras. Pero lo que no está y las tiene paradas son las calderas y cambiadores de calor.

También está pendiente la terminación de todos los sistemas de desfogue, lo que da salida a la presión de gases peligrosos del proceso que viajan entre las tuberías que interconectan las cinco plantas.

El proveedor de las calderas y los cambiadores de calor es Swecomex, de Carlos Slim, y el encargado del sistema de desfogue, un largo tubo de 60 pulgadas, es ICA, que dirige Guadalupe Phillips.

También falta el quemador elevado, el famoso mechero que está en la parte inferior de una refinería y que siempre está prendido. En resumen: todavía faltan muchos detalles mecánicos que solventar.

Pero lo que más debe preocupar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, es que ya se le metió a la gestión del megaproyecto su acérrimo adversario político: el director de Pemex, Octavio Romero.

La funcionaria cometió el grave error de reclutar hace unos meses atrás a José Manuel Rocha como subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial (PTI).

Este ingeniero químico egresado de la Universidad Veracruzana, le reporta a Jorge Luis Basaldúa, director general de PTI, pero a finales de enero Nahle lo hizo responsable del arranque de la refinería Olmeca.

Rocha desembarcó en Dos Bocas con un grupo de expertos de Pemex y desde el primer momento empezó a cuestionar y corregir la plana a Leonardo Cornejo, subdirector de Proyectos Industriales de PTI.

Rocío Nahle (Ilustración de Nelly Vega)

Cornejo es el segundo de Nahle, a quien la zacatecana le asignó desde el inicio del gobierno de López Obrador la obra icónica de la 4T. Pero inexplicablemente le puso a su mismo nivel a Rocha.

Así que al margen de los retrasos de índole mecánico y constructivos, la refinería de Dos Bocas es objeto de una feroz lucha por liderar su conclusión de los grupos de Nahle y Cornejo y Romero y Rocha.

Germán Larrea (Ilustración de Nelly Vega)

MAÑANA EN MÉRIDA inicia oficialmente la 86 Convención Bancaria. Dos serán los temas que acapararán la atención. Por un lado la crisis que se desató la semana pasada tras el anuncio de quiebra del Silicon Valley Bank y la posterior intervención de las autoridades regulatorias del Signature Bank. Aunque se asegura que el sistema bancario mexicano está lejos de contaminarse por los altos niveles de capitalización que tiene, será un tema obligado a tratar por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, por la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja y por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Jesús de la Fuente. El otro asunto es la expectación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga algo en su discurso inaugural, el jueves, sobre Banamex. La operación ya está prácticamente cerrada. Es un hecho que Germán Larrea lo tiene en la bolsa. El industrial minero pagará al final alrededor de 7 mil millones de dólares por el 70-75%. Citi, que preside Jane Fraser, se hará cargo de los pasivos contingentes.

Raquel Buenrostro (Ilustración de Nelly Vega)

EFECTIVAMENTE, A LA secretaria de Economía Raquel Buenrostro se le está descomponiendo más el escenario con Estados Unidos. Ayer le dábamos cuenta de la nueva regla de etiquetado que el Departamento de Agricultura publicó el mismo lunes, que obliga a las grandes cadenas de supermercados tipo Walmart, Sam´s Club, Costco y no se diga Whole Foods Market, a diferenciar en los paquetes de carne que vende al público cuáles son de origen 100% nacional y cuáles son carne importada de México. Se trata de una virtual barrera técnica al comercio que afectará a los ganaderos mexicanos. En otro frente, la industria automotriz está preocupada con Buenrostro porque a dos meses de que se ganó el panel sobre reglas de origen, el gobierno no exige a Estados Unidos que cambie la interpretación en el cálculo del valor de contenido regional. La fecha para que nuestros vecinos publicaran la nueva regla venció el mes pasado.

Alonso Ancira (Ilustración de Nelly Vega)

DEL CONTRATO DE términos y condiciones acordado entre el Grupo Acerero del Norte (GAN), Alonso Ancira y su familia, con Argentem Creek Partners, de David Chapman, llama la atención que el empresario siga ordenando a quiénes se les compensa y liquida de sus asesores y altos directivos y a quiénes no, y que se fijen cláusulas de no competencia entre la Altos Hornos de México reestructurada y los Ancira con un valor de 27.5 millones de dólares. Asimismo, que se le libere de los cargos criminales que le fincó Pemex, que dirige Octavio Romero, y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, y que GAN, AHMSA y sus subsidiarias sean removidas de la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez. También que se le garantice que la mesa directiva y ejecutivos de la compañía sean absueltos de acciones legales y cargos por impuestos no pagados.

TRAS CASI 13 años de litigarlo, Gerardo Álvarez Morphy Alarcón y Alejandro Vivanco Alarcón lograron embargarle a su tío, Gabriel Alarcón Velázquez, cuentas por alrededor de mil millones de pesos. El expediente quedó firme hace unos días en el Juzgado 10 Civil de la CdMx y forma parte del pleito que iniciaron en 2004 las hermanas de aquél, María Eugenia y Araceli Alarcón, ya finadas. Tras varias batallas judiciales sus herederos lograron la exclusión de Alarcón de la Cadena Alarvel, tenedora de decenas de propiedades inmobiliaras, y que con argucias legales controlaba con solo el 0.00001% de las acciones. El asunto también impacta a Banco Mifel porque lo emplazan a que constituya una reserva técnica por mil 365 millones de pesos. La institución de Daniel Becker posee el fideicomiso que Alarcón utilizó para cerrarle a sus hermanas el acceso a las ganancias que ha registrado históricamente Cadena Alarvel.

ANTES DE LLEGAR a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de discriminación laboral de Leonardo Poblete contra UBS pasó la semana pasada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal. Allí se seguirá litigando la demanda que el ex director legal del banco suizo inició en 2019 por despido injustificado por su orientación sexual, y que ya fue sancionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cargo de Claudia Olivia Morales Reza.